 "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав журналіст Олександр Рудоманов.
Він зазначив: "11 лютого 2020 "Воровайки" виступатимуть у Києві, 10 лютого в Харкові, 14 лютого в Миколаєві, а 9 в Одесі.
Все нічого, але є дві деталі.
1) Вони мали виступати в ДНР і ЛНР.
2) вони співають прямі українофобські пісні".
На сайті контрамарка вже відкрито продаж квитків на концерт цих виконавців.
Нижче - скрін із сайту "тексти-пісень" зі зразком антиукраїнської творчості цієї групи.
Для немытого вечносинего быдла пойдёт.