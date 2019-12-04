EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  6325  110
Все про:пропаганда (1292) Росія (21521) шансон (5)

 "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Російська група, яка виступає в жанрі шансона і має у своєму репертуарі антиукраїнські пісні анонсувала свої виступи в Києві, Одесі, Миколаєві та Харкові через два місяці - в лютому 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав журналіст Олександр Рудоманов.

Він зазначив: "11 лютого 2020 "Воровайки" виступатимуть у Києві, 10 лютого в Харкові, 14 лютого в Миколаєві, а 9 в Одесі.

Все нічого, але є дві деталі.

1) Вони мали виступати в ДНР і ЛНР.

2) вони співають прямі українофобські пісні".

На сайті контрамарка вже відкрито продаж квитків на концерт цих виконавців.

Якщо буде треба, заберемо Одесу, - російська блатна група Воровайки анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі 01

Читайте також: У Тернополі заборонили звучання російського "шансону" в громадських місцях

Нижче - скрін із сайту "тексти-пісень" зі зразком антиукраїнської творчості цієї групи.

Якщо буде треба, заберемо Одесу, - російська блатна група Воровайки анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163521
 
   
 Топ коментарі
 
Нехай наймуть "квартал" на підтанцівку.
 показати весь коментар
 
зебобики будут в восторге
это их репертуарчик
 показати весь коментар
 
Это новый музыкальный аккомпанемент "Квартала". Всем зебилам придётся идти на их "концерты". "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 6795
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
******* никогда не любил шансон
Для немытого вечносинего быдла пойдёт.
 показати весь коментар
 
 
Сивохо считает, что надо проводить культурный обмен - вооот пожалуйста!
 показати весь коментар
 
 
Невже сивоха буде на "пианіно" хером товкти в компаніїї цих ************? "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі - Цензор.НЕТ 9810
 показати весь коментар
 
 
Зе-білики просто зобовязані прийти на "канцерт" щоб їх прахували
 показати весь коментар
 
 
Та не, не может быть, чтобы такое приехало да ещё и давало концерты. Или может?
 показати весь коментар
 
 
Раніше можна було бути впевненим, що цих лайнопіснярок розвернуть на кордоні. Зараз концертами вати в Україні вже й не здивуєш.
 показати весь коментар
 
Блеватницы якись.Заберём Одессу.А унесёшь?Не надорвёшься?
 показати весь коментар
 
Візмуть в Одесі за щєку? Їдуть дєвкі пагулять...
 показати весь коментар
 
есклюзівчиком буде виступ на "біс" зєлєцуцика піпєткою на роялі..
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору