 "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав журналіст Олександр Рудоманов.

Він зазначив: "11 лютого 2020 "Воровайки" виступатимуть у Києві, 10 лютого в Харкові, 14 лютого в Миколаєві, а 9 в Одесі.

Все нічого, але є дві деталі.

1) Вони мали виступати в ДНР і ЛНР.

2) вони співають прямі українофобські пісні".

На сайті контрамарка вже відкрито продаж квитків на концерт цих виконавців.

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Нижче - скрін із сайту "тексти-пісень" зі зразком антиукраїнської творчості цієї групи.