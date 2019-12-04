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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1344) затримання (3079) Онищенко Олександр (446) Антикорупційна прокуратура (1027)

 Онищенка затримали 29 листопада поблизу Ольденбурга, - САП

Німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це Радіо Свободаа повідомили в САП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що затримання проходило поблизу міста Ольденбург.

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Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

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За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163518
 
   
 Топ коментарі
 
сап изучает географию германии или в города играет? вначале один город, теперь другой
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- Можно я пойду в прокуратуру? У меня там на 100% свой человек.Онищенко задержали 29 ноября вблизи Ольденбурга, - САП - Цензор.НЕТ 7150
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пускай везут в Украине выйдет под залог суда на свободу в 100 мильеонов долларов
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сап изучает географию германии или в города играет? вначале один город, теперь другой
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то разные сми изучают свои независимые источники
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Правильно,соревнования по конному спорту,наконец закончились...😀😀😀
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Він хотів втекти на коні? Чи на ішаку?
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- Можно я пойду в прокуратуру? У меня там на 100% свой человек.Онищенко задержали 29 ноября вблизи Ольденбурга, - САП - Цензор.НЕТ 7150
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ЗЕкловун уже провёл судебную рехворму теперь его сразу выпустят даже без залога. Портнов кореш ЗЕбилов всё порешает по быстрому.
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Die Welt: Германия слепо очарована Россиейи не видит реальную угрозу.

... 48% даже поддерживают частичное или полное выведение американских войск с немецкой территории. Об этом пишет Die Welt, добавляя, что в то же время большинство опрошенных немцев поддерживают новый курс задабривания России Владимира Путина. 54% ответили, что хотят больше сосредоточиться на сотрудничестве вместо сдерживания. В их глазах Запад, а не Москва, виновен в начале нового "Ледникового периода" в отношениях."...
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Очередной пук в лужу !!! .. у сап и набу на онищенко никуя нет - и их разговорам грош цена !!! Онищенка затримали 29 листопада поблизу Ольденбурга, - САП - Цензор.НЕТ 1645
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В Германии,как и в любой другой цивилизовонной стране,без веских оснований страны,давшей запрос на задержание и арест,даже и пальцем не пошевельнут. И этот "герой", на пару с потрохом обирающий страну в течении нескольких лет,имеет чем поделиться со следствием,на скидку в пару лет. Вот вАС порохосвинов и плющит.
Так что,рассуждениям твоим,даже не грош,а кусок говнва - красная цена.
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