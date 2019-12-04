Про це Радіо Свободаа повідомили в САП, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що затримання проходило поблизу міста Ольденбург.
Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
... 48% даже поддерживают частичное или полное выведение американских войск с немецкой территории. Об этом пишет Die Welt, добавляя, что в то же время большинство опрошенных немцев поддерживают новый курс задабривания России Владимира Путина. 54% ответили, что хотят больше сосредоточиться на сотрудничестве вместо сдерживания. В их глазах Запад, а не Москва, виновен в начале нового "Ледникового периода" в отношениях."...
Так что,рассуждениям твоим,даже не грош,а кусок говнва - красная цена.