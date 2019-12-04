 Пожежа в одеському коледжі: 1 особа загинула, 29 постраждало, гасіння триває - МВС

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в одеському інституті. Станом на зараз у результаті пожежі 1 особа загинула, місце перебування 13 осіб уточнюється. Постраждало 29 осіб. Максимальні сили зараз спрямовані на ліквідацію пожежі та пошук осіб, місце перебування яких не встановлено", - сказав Яровий.

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Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в Одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.