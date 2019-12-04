EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1760  12
Все про:МВС (1425) Одеса (2199) пожежа (1872) Яровий (67)

 Пожежа в одеському коледжі: 1 особа загинула, 29 постраждало, гасіння триває - МВС

Станом на зараз унаслідок пожежі в Одеському коледжі 1 особа загинула, постраждало 29 осіб. Місце перебування 13 осіб уточнюється.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в одеському інституті. Станом на зараз у результаті пожежі 1 особа загинула, місце перебування 13 осіб уточнюється. Постраждало 29 осіб. Максимальні сили зараз спрямовані на ліквідацію пожежі та пошук осіб, місце перебування яких не встановлено", - сказав Яровий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі оголошено дводенну жалобу у зв'язку з пожежею в коледжі

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в Одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163517
 
 
 Топ коментарі
 
Коли там все добре розгребуть, обов'язково виявиться слід на сусідів, бо без них такі справи не обходяться
 показати весь коментар
 
При хорошей температуре горит все, даже аллюминий
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О количестве погибших будете писать, когда завалы разберете.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Там не топили, вот студенты и грелись обонревателями, запалив проводку, коей 60 лет. Над кацапами ржете, а сами в дерьме. Жертв будет гораздо больше, когда начнут поиски внутри
 показати весь коментар
 
 
Коли там все добре розгребуть, обов'язково виявиться слід на сусідів, бо без них такі справи не обходяться
 показати весь коментар
 
 
Вот что там такое может гореть что с 5 утра потушить не могут, и площадь пожары выросла в разы несмотря на активное тушение.
 показати весь коментар
 
При хорошей температуре горит все, даже аллюминий
 показати весь коментар
 
 
Шо там в Одессі без кінця пужари ? Заберіть в них сірники, а то ще море запалять.
 показати весь коментар
 
Изначально сообщалось, что погибла преподавательница колледжа. Женщина жива, хотя и находится в тяжелом состоянии. Оказалась, что погибла 17-летняя студентка.
 показати весь коментар
 
 
Здание старое, проводка допотопная, а электрообогреватели, если были, то современные, мощные, вот и результат. Не редкость сейчас.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору