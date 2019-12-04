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Все про:Греція (152) корабель (653) шторм (24)

 Біля берегів Греції з тонучого судна врятували 14 українців

Берегова охорона Греції врятувала 14 членів екіпажу вантажного судна, що потрапив у шторм в Егейському морі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на NYT.

За даними берегової охорони, двоє моряків зазнали незначних травм.

"Судно дало крен після того, як сильна хитавиця змістила сталевий вантаж у трюмі. У нього також відмовив двигун", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Греції корабель з українцями потрапив у шторм. Судно втратило керування і дало крен. Члени екіпажу попросили евакуацію в берегової охорони Греції. У район надзвичайної ситуації (НП) направили два кораблі і два вертольоти.

Корабель вийшов під прапором Ліберії з грецького порту Елевсін і прямував до Туреччини, але потрапив у шторм між островами Лесбос і Скірос, що призвело до зміщення вантажу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163516
 
 
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Опять наркоту перевозили У берегов Греции с тонущего судна спасли 14 украинцев - Цензор.НЕТ 8128
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Опять какой -то сорокалетний "волго-балт" из ТФД (торговый флот донбасса) ?!
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Хорошо, что обошлось сравнительно благополучно. Здоровья хлопцям.
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