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 Політика України
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Все про:ГПУ (3414) Канада (734) Портнов (169) санкції (2436)

 Канада просить Україну до 6 грудня надати підстави для продовження санкцій проти Портнова

Департамент закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади звернувся до Міністерства закордонних справ України офіційним листом з проханням до 6 грудня включно надати інформацію, яка може бути підставою для продовження санкцій щодо ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС повідомили, що отримали "ноту Міністерства закордонних справ Канади від 27 листопада 2019 року з проханням надати оновлену інформацію, якщо така є, з питань, пов’язаних з перебуванням А.В. Портнова в санкційному списку Канади (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine)".

"Вказаний запит 2 грудня 2019 року МЗС надіслало на розгляд Генеральної прокуратури України", – повідомили у міністерстві.

"Схеми" також надіслали запит до Генеральної прокуратури України з питанням, яку відповідь та коли ГПУ планує надати на запит з Канади.

Читайте також: Канада зніме санкції з Портнова, якщо ГПУ не надасть підстав для їх продовження, - "Радіо Свобода"

На момент публікації відповіді від Генпрокуратури журналісти не отримали.

Нагадаємо, Андрій Портнов потрапив у перший канадський список санкцій, прийнятий ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Януковича з України. Обмежувальні заходи проти нього також ввели ЄС, Норвегія, Швейцарія та інші країни. Однак згодом Портнову вдалося через суд домогтися скасування санкцій в Європі.

Портнов намагався оскаржити і канадські санкції, однак Федеральний суд Канади в кінці 2018 року відхилила його позов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Немає повноважень", - ГПУ відмовилася пояснити, чи буде вона просити Канаду продовжити санкції проти Портнова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163515
 
 
 Топ коментарі
 
Что вы, как же можно трогать Портнова? Это кореш Богдана, который опять же Андрей, который кореш Бени, который кореш того, чьё имя нельзя произносить, и поэтому (из страха перед ним) мы зовём его Моникой Янелохом. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 3989
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Неее, тут вся зелебень очень занята-наносит пуйлу смертельные удары, шугая охранника мертветчука
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Но Моника ж предоставит основания на Портнова?
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*****: один, два, три чотири, п"ять...
Це математичний термін.
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рахуй,вважай...яка різниця ми ж не на екзамені.
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Могли б йому коксу підкинути який конфіскували в Запоріжжі в рпц-шних сектантів. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 5123
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Что вы, как же можно трогать Портнова? Это кореш Богдана, который опять же Андрей, который кореш Бени, который кореш того, чьё имя нельзя произносить, и поэтому (из страха перед ним) мы зовём его Моникой Янелохом. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 3989
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кто тронет портнова он того по вайберу вы...ет в рот. и канадцев тоже. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 5382
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Неее, тут вся зелебень очень занята-наносит пуйлу смертельные удары, шугая охранника мертветчука
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Специально для тупой сои инфа - ЕС сняла санкции с Портного так как алкаш Югик так и не предоставил никакой информации по обвинению.
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Но Моника ж предоставит основания на Портнова?
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Та ты шо! У петушни теперь есть возможность исправить ситуацию....))))
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ага... - потому что публично...
Обычно все решается кулуарно...
А сейчас поставили шестерок Бени перед необходимостью ответить Канаде и народу Украины...
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Він гарно малює ліві справи проти політичних опонентів Зебіла, тому ніяких підстав продовжувати не буде.
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какие санкции ?он ногой двери двери ОП открывает и прокуроров на кую вертит Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 2321
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одна банда Портнов та мразь которая ничего не боится и всем угрожает ибо знает что не тронут https://www.slidstvo.info/investigations/ya-tebe-v-klittsi-vozytymu-i-pokazuvatymu-nache-mavpu-yak-portnov-pogrozhuye-pravoohorontsyam/
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Не думаю что в Канаде не понимают ситуации, просто решили выволочь это в медапространство, чтобы ребятам саботирующим санкции было не так кайфово.
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Довідводились: Російсько-терористичні війська захопили українську частину стратегічного мосту в Станиці-Луганській, відремонтованого за ініціативою Зеленського
https://patrioty.org.ua/politic/dovidvodylys-rosiisko-terorystychni-viiska-zakhopyla-ukrainsku-chastynu-stratehichnoho-mostu-v-stanytsi-luhanskii-vidremontovanoho-za-initsiatyvoiu-zelenskoho-306142.html
(C)
@SvitlanaBasova
☹️
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Для того ж і ремонтували. Ласкаво просимо.
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Ворог маскувався під СЦКК, закріпився на українському берегу і запровадив свої порядки. Якщо загарбників не вдасться швидко випровадити дипломатичними засобами, звільнена ЗСУ смуга буде окупована, принаймні стратегічні плацдарми.
(C)
☹️
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а в этом кто-то сомневался? ну кроме зебилов??
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Вас це здивувало? Ось так вони зроблять з усім, відбудований Україною. Спочатку дадуть відбудувати, а потім виженуть у кращому в падку за межі Донецької і Луганської областей.
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А де уся ці підоросн.я антикорупційна - Соболєв, Лєщенко і Ко? Вони ж раніше свій говнофантан не закривали ні вдень ні вночі, чого зараз тиша? Усе Ок, Потрнов влаштовує?
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Який прокурор після погроз Божку надасть канадцям інформацію? Тим більше, що ці погрози залишились без юридично-правових наслідків? Але все ж тут є позитив - з арсеналу зебілів буде вибитий міф про те, що Портний не має стосунку до зеленої шобли.
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Канада ПРОСИТ предоставить основания........ против Портнова.........
Вот и посмотрим.... А потом, скорее всего утремся, и пойдем дальше горе горевать и говно жрать! Канада просить Україну до 6 грудня надати підстави продовження санкції проти Портнова - Цензор.НЕТ 1361
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Если бы на него что-то было, то за 5 лет предоставили. Но видимо ничего нет, раз и ЕС снял санкции и в суде он выиграл.
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шо, не підтверждають? сцикотно бєню нервувати...портнов же корєш бородатої бабушки, цепний псяра, якого той на "фас" відпускає на нєугодних ...ню-ню...чекаємо реакції...хоча, тут вже до 6-го грудня один день залишився..Розписуються в безкарності своїх злодіянь навіть не намагаючись щось завуальовувати...
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