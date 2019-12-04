 Канада просить Україну до 6 грудня надати підстави для продовження санкцій проти Портнова

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
У МЗС повідомили, що отримали "ноту Міністерства закордонних справ Канади від 27 листопада 2019 року з проханням надати оновлену інформацію, якщо така є, з питань, пов’язаних з перебуванням А.В. Портнова в санкційному списку Канади (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine)".
"Вказаний запит 2 грудня 2019 року МЗС надіслало на розгляд Генеральної прокуратури України", – повідомили у міністерстві.
"Схеми" також надіслали запит до Генеральної прокуратури України з питанням, яку відповідь та коли ГПУ планує надати на запит з Канади.
На момент публікації відповіді від Генпрокуратури журналісти не отримали.
Нагадаємо, Андрій Портнов потрапив у перший канадський список санкцій, прийнятий ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Януковича з України. Обмежувальні заходи проти нього також ввели ЄС, Норвегія, Швейцарія та інші країни. Однак згодом Портнову вдалося через суд домогтися скасування санкцій в Європі.
Портнов намагався оскаржити і канадські санкції, однак Федеральний суд Канади в кінці 2018 року відхилила його позов.
Це математичний термін.
Обычно все решается кулуарно...
А сейчас поставили шестерок Бени перед необходимостью ответить Канаде и народу Украины...
https://patrioty.org.ua/politic/dovidvodylys-rosiisko-terorystychni-viiska-zakhopyla-ukrainsku-chastynu-stratehichnoho-mostu-v-stanytsi-luhanskii-vidremontovanoho-za-initsiatyvoiu-zelenskoho-306142.html
(C)
@SvitlanaBasova
☹️
(C)
☹️
Вот и посмотрим.... А потом, скорее всего утремся, и пойдем дальше горе горевать и говно жрать!