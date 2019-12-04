 Зеленський перед самітом "нормандської четвірки" проведе 7 грудня закрите засідання РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський у середу провів нараду з представниками органів сектора безпеки та оборони України. За підсумками наради прийнято рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в офіційному повідомленні.
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Это так, чтобы лучше зебилам спалось...
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И это еще не все....Впрочем, это уже совсем другая история.
"...Залишили Дробовича. Він - кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень. Свою позицію чітко засвідчив ще на роботі в центрі «Бабин Яр». Там підтримував дії, спрямовані на викреслення українців з тієї трагедії. У Бабиному Яру були, за даними історика Віталія Нахмановича, розстріляні 90-100 тисяч осіб. З них 65-70 тисяч євреїв, по кілька тисяч ромів та росіян, а решта - українці, серед них і численні члени ОУН. Ця остання деталь аж бісила всяких московських учених і наших доморощених табачників. На жаль, Дробович відпрацьовував саме цей напрям і активно нівелював українську складову серед жертв Бабиного Яру. Доводилося чути інформацію, що Дробович і в інших питаннях схильний до поглядів Табачника. Ні, звісно, без такого україножерства та масованих фальсифікацій історії, але з подібним світоглядом. До речі, Дробович, окрім теми Голокосту єврейського народу, іншими історіографічними темами не займався. Він спеціалізується на темах культури, філософії, освітніх програм. Тому виправдовувати це призначення якимись великими досягненнями не вдасться. Він історичною пам'яттю ніколи не займався...."тиць
А вы что подумали?
и это правильно! (от это без шуток) консультации нужны...
Шо делать десятого ???
зелЮ и его банду никто не спасет!
Зеленский не может никаким боком озвучивать никакие окончательные варианты по газовым переговорам, так как они идут в совместной группе с ЕС . Озвучить он может только хотелки. У нас в Польшу уже завезен под нас газ из США. Правда вопрос: кого боится Зеля больше: Штаты или Путина
Видання нагадує, що ще влітку "ЛНР" фактично пересунула лінію розмежування приблизно на 100 метрів.
У листопаді людей у камуфляжі російського зразка і синіх касках "СЦКК" побачили і біля відкритої президентом Володимиром Зеленським нової ділянки моста.
Місцеві жителі розповіли, що терористи ходять без зброї, але постійно роблять їм зауваження і доповідають про обстановку в рацію. Чоловіки не раз вимагали у тих, хто перетинав міст, документи, забороняли зйомку і водночас самі записували те, що відбувається на українському боці.
(C)
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(C)
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