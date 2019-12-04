 Зеленський перед самітом "нормандської четвірки" проведе 7 грудня закрите засідання РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський у середу провів нараду з представниками органів сектора безпеки та оборони України. За підсумками наради прийнято рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в офіційному повідомленні.

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