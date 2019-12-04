 Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов

За даними джерел Цензор.НЕТ, пише головний редактор видання Юрій Бутусов, операція проходила в приміщеннях детективного й охоронного агентства "Шторм", яке опікується безпекою самого Медведчука і структур "Опозиційної платформи - "За життя", затримано одного із засновників компанії Костянтина Іванова. Іванов - один із особистих охоронців Медведчука.
"Йому пред'явлено підозру в стеженні і незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя. Під час обшуку було вилучено шпигунську електронну техніку, яка використовувалася для збору інформації", - повідомляє журналіст.
За його словами, вперше офіс Медведчука обшукала СБУ, вперше пред'явлено підозру наближеному кума Путіна.
"Це чудова антиросійська демонстрація, проведена СБУ напередодні "нормандського" саміту. Сподіваюся, розслідування проходитиме успішно, і "зачистка" структур Медведчука буде продовжена, а підозри не розсиплються в суді", - резюмує Бутусов.
Нагадаємо, 4 грудня депутат від "опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін повідомив, що прийшов у будівлю, де розташовано офіс його колеги по партії Віктора Медведчука, але двері йому відкрили "озброєні автоматами люди з написами на грудях "СБУ". Речниця СБУ Олена Гітлянська спростувала інформацію ЗМІ про обшуки, які нібито проходять в офісі політика Віктора Медведчука. Пізніше в СБУ повідомили, що обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком.
Утім, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко ці слова президента заперечував: «Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна».===
С каких пор рашка уроды о шестерках и расходном мясе беспокоится начали.....
Для удара надо медведку брать.....
Да и то не факт
"У Києві співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом.
Зловмисники також проводили негласні заходи, що обмежують права і свободи людини. Роздруківки телефонних з'єднань та дані із закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду.
У межах кримінального провадження в столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства та місцями проживання фігурантів провадження.
Триває досудове слідство за ст. ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищезгаданих злочинів.
Тривають слідчі дії."- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6809#.9ITlw5YF.dpbs
Два варіанта-або шантажували когось наближеного до Бєніної жопи,або треба поділитися прибутками (чи земелькою на Трухановому).
Зелинский идет стопами Якуновича?
Пам'ятаєте, про POTUSа подейкували, що у РФ на нього є компромат з часів його бізнес-візиту до Москви... А я замислився, скільки часу провів у РФ Шостий...
Офигеть!!! Вот это удар!!! Смертельный!!! Клоун бы еще пальчиком погрозил.. Я понимаю если бы самого медведчука схватили и в тюрягу... Короче клоун он и есть клоун и поступки все у него клоунские...
Позор тебе, Бутусов! Презренный холуй!
П.СЫ. еще глубже засунь язык в зежопу, журнализд