EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  9376  160
Все про:Зеленський (3761) Медведчук (530) обшук (822) СБУ (4992) Бутусов Юрій (1140)

 Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов

Сьогодні СБУ прийшла з обшуками в офісну будівлю на Великій Васильківській, 23б. Вона належить структурам, близьким до Віктора Медведчука, кума Путіна і одного з лідерів проросійської партії в Україні. Там же розміщено офіс ОПЗЖ.

За даними джерел Цензор.НЕТ, пише головний редактор видання Юрій Бутусов, операція проходила в приміщеннях детективного й охоронного агентства "Шторм", яке опікується безпекою самого Медведчука і структур "Опозиційної платформи - "За життя", затримано одного із засновників компанії Костянтина Іванова. Іванов - один із особистих охоронців Медведчука.

"Йому пред'явлено підозру в стеженні і незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя. Під час обшуку було вилучено шпигунську електронну техніку, яка використовувалася для збору інформації", - повідомляє журналіст.

За його словами, вперше офіс Медведчука обшукала СБУ, вперше пред'явлено підозру наближеному кума Путіна.

Читайте також: Обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком, - СБУ

"Це чудова антиросійська демонстрація, проведена СБУ напередодні "нормандського" саміту. Сподіваюся, розслідування проходитиме успішно, і "зачистка" структур Медведчука буде продовжена, а підозри не розсиплються в суді", - резюмує Бутусов.

Нагадаємо, 4 грудня депутат від "опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін повідомив, що прийшов у будівлю, де розташовано офіс його колеги по партії Віктора Медведчука, але двері йому відкрили "озброєні автоматами люди з написами на грудях "СБУ". Речниця СБУ Олена Гітлянська спростувала інформацію ЗМІ про обшуки, які нібито проходять в офісі політика Віктора Медведчука. Пізніше в СБУ повідомили, що обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163511
 
   
 Топ коментарі
 
а Зеленский об этом знает?
ну про удар... а то некрасиво получиться ))))
 показати весь коментар
 
Ну никуя себе. Целого охранника задержали. Это шоу рассмеши комика!
 показати весь коментар
 
Какой ужас, при Порошенко такого не было. Порошенко, наоборот, вернул Медведчука в политику, расчистил для него бизнес, медведчуковские каналы его пиарили. Да вот и обмены Зеленский делает без Медведчука, а то Порошенко боялся, что Путин нападе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Виталий, при чем тут Зеля, с бОгданом все вопросы решаются, с Портновым... А собачонку клоунскую Игорь Валереьвич выпустил для таких лошков как Вы (очень извиняюсь, но это правда народ развели как лохов)
 показати весь коментар
 
 
Не истериТе!Чертила,кум окурка не жилец в Украине!Так долно быть,а также все ему подобные!
 показати весь коментар
 
Фактически частная армия Медведчука, связанная с ФСБ-ГРУ. Именно представители "Шторма" осенью 2017 года напали на съемочную группу "Схем", которая пыталась зафиксировать прямые перелеты Виктора Медведчука в Россию. Еще позже - весной 2019-го - "штормовцы" в течение четырех часов удерживали в лесу журналистов "Наших грошей", которые пытались снять с квадрокоптера территорию государственных дач рядом с имением Медведчука.
 показати весь коментар
 
 
Если учесть то что зе - шестерка путина то это все выглядит как постановочное шоу в предверии саммита на котром нас будут продавать подешевле.
 показати весь коментар
 
 
А если учесть, что фактов нет, то ты простая платная порохошавка
 показати весь коментар
 
 
Почему отпустили Сенцова, моряков...? Почему обещания не выполняются? Почему первым делом задумались о продаже земли? Почему в раде люди сомнительного происхождения? Почему цены растут? Почему доллар упал?
 показати весь коментар
 
 
Хм. Недоволен, Зеленский смог вытащить Сенцова, и что доллар упал. Тебе что, Порошенко платит долларами?!!
 показати весь коментар
 
 
***** їм платить - соєва ботоферма , це філія лахти ! ..))
 показати весь коментар
 
Зеленский нанес сокрушительный удар по куму пуйла-сегодня была задержана воспитательница 2 группы,которая воспитывает третью внучку дальнего деверя дворника шурина заправщика на бензозаправке,когда то заправлявшего машину младшего помощника уборщицы в офисе мертвечука. ,,Достижения,, власти зе мне напоминают хитрозадую систему ярых зебилов ввинчивать фамилию Порошенко под каждым объсером власти клоунов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как-то не смешно! Даже какие-то мысли появились о необходимости проверить автору свое психическое состояние.
 показати весь коментар
 
 
===Ось як Петро Порошенко оцінював ефективність Медведчука у цих процесах: «Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Це - не мінська група. Вона є частиною Тристоронньої контактної групи. Дійсно, колишній голова Служби безпеки України призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук».
Утім, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко ці слова президента заперечував: «Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна».===
 показати весь коментар
 
 
В России садят за лайки 5-летней давности
 показати весь коментар
 
Надеюсь за тобой придут. Слишком грубо лижеш власти.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а в Україні , в часи правління Соєвого , садили за порвані портрети Харанта ...
 показати весь коментар
 
 
Ага) это прям подкосило мертвечука -ни жрать, ни спать не может...
 показати весь коментар
 
 
Вот админ зачищает критические комменты, а я в отличии от него Бутусова читаю еще со времен Зеркало Недели и мне больно когда любимый журналист лажает. А это сообщение не просто лажа а позор. Пусть Юрий увидит, может не растеряет аудтиорию и здравый смысл с годами.
 показати весь коментар
 
 
Банальне шоу 95 кварталу для зєбілів , бо рейтинг упав .
 показати весь коментар
 
 
"Наніс удар..." Я вже подумав що стукнув по голові цирковим барабаном. Або чимось іще.
 показати весь коментар
 
 
...был бы директором, все охранные конторы эти бандюганские, позакрывал бы нафиг в одночасье...а шушеру тамошнюю -в армейские стройбаты окопы рыть с последующим устройством на неквалифицированные работы на стройки мостов, дорог и пр. инфрастуктуры... Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3487...
 показати весь коментар
 
Ой .... не смешите мои тапочки.....
С каких пор рашка уроды о шестерках и расходном мясе беспокоится начали.....
Для удара надо медведку брать.....
Да и то не факт
 показати весь коментар
 
 
Охоронця ? Ну да,сільнєйший удар,можна сказать нокдаун. Бутусов нас за лохів має ?

"У Києві співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом.
Зловмисники також проводили негласні заходи, що обмежують права і свободи людини. Роздруківки телефонних з'єднань та дані із закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду.
У межах кримінального провадження в столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства та місцями проживання фігурантів провадження.
Триває досудове слідство за ст. ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищезгаданих злочинів.
Тривають слідчі дії."- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6809#.9ITlw5YF.dpbs

Два варіанта-або шантажували когось наближеного до Бєніної жопи,або треба поділитися прибутками (чи земелькою на Трухановому).
 показати весь коментар
 
 
ты как и каждый петябот веришь в силу кгб и пуйла !
 показати весь коментар
 
 
Янукович Медведчука тоже уничтожал, чтобы с Путиным общаться без лишних посредников....

Зелинский идет стопами Якуновича?
 показати весь коментар
 
 
Круто заметили! поправочка - не собачокнка зе идет стопами Янека, а реальный президент - Коломойский.
 показати весь коментар
 
 
Это все клоунада..ширма..,хотят щаморочить патриотически настроенных перед самим нормандским форматом..!
 показати весь коментар
 
Євген Магда‏ @rozumaha

Пам'ятаєте, про POTUSа подейкували, що у РФ на нього є компромат з часів його бізнес-візиту до Москви... А я замислився, скільки часу провів у РФ Шостий...
 показати весь коментар
 
нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник ..

Офигеть!!! Вот это удар!!! Смертельный!!! Клоун бы еще пальчиком погрозил.. Я понимаю если бы самого медведчука схватили и в тюрягу... Короче клоун он и есть клоун и поступки все у него клоунские...
 показати весь коментар
 
 
Срочная новость!!!!! Задержан личный охранник Медведчука!!!!! Неожиданный поворот перед встречей в верхах!!!!! Какой удар!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Где же вопли соелюбов про зраду? 5 лет Пеця не трогал Медведчука, всячески поддерживал его бизнесс, на свиданки тайные ходил... а тут на тебе... молодое поколение совсем авторитет не уважает?))
 показати весь коментар
 
 
Це серйозний "удар", думаю Медведчук дуже сентиментальний, і любить своїх охоронців більше ніж себе😁
 показати весь коментар
 
 
На кого эта ******* расчитана? Задержали какую-то шестерку по договорняку, чтобы показать конфликт с Путиным? Не ну зеленым зайдет.
 показати весь коментар
 
 
На кого рассчитано, Рад? А ты коменты выше прочти, например, на 4 позиции выше твоего поста. Шоу для зебилов
 показати весь коментар
 
Бутусов проявил жесткое неуважение к своим читателям. Это не новость а классическая манипуляция общественным мнением называется. . Бронзовеем? а ведь всего 45 рановато для журналиста бронзоветь.
 показати весь коментар
 
 
если задержать еще и уборщицу, то такой сукрушительньій удар точно не вьідержит Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9468
 показати весь коментар
 
 
Понятно желание Юрия в сплошном потоке негатива от " молодой команды" найти хоть что то позитивное. Но сам то он прекрасно понимает, что это, к сожалению никакая не системная работа по обезвреживанию Медведчука. Каждый из участников Нормандии повышает ставки перед встречей, обеспечивая себе переговорное поле. Меркель- высылает росдипломатов, Путин концентриует ударную группировку на границе с Украиной, мы делаем комариный укус Медведчуку. Заметит ли Путин предьявление обвинений охраннику Медведчука? Может и заметит, но, спуску не даст и постарается вытрусить из Зеленского по полной программе. И это Бутусов тоже понимает. Почему то думается, что после встречи, об "досадном инцинденте" как то забудется. Договорятся.
 показати весь коментар
 
 
"Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне "нормандского" саммита. Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и "зачистка" структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде", - резюмирует Бутусов.


Позор тебе, Бутусов! Презренный холуй! Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9374
 показати весь коментар
 
 
ха-ха,Юутусов такой радостный, долго искал и ждал, и таки нашел этот невидимый подвиг зешмаркли -коварный удар по *****- задержна личного охранника мертвечука Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5453
П.СЫ. еще глубже засунь язык в зежопу, журнализд
 показати весь коментар
 
При пєтє Мертвенчук був недоторканий. Факт. Охорона пи#дила журналістів.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору