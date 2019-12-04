 Рада церков обговорила з президентом Зеленським актуальні проблеми

Обговорення взаємодії керівництва держави з релігійною спільнотою відбулося 4 грудня під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главами конфесій зв складу ВРЦіРО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

У першу чергу релігійні діячі запропонували Главі держави доопрацювати законопроект № 0931 (прийнятий за основу парламентом минулого скликання) з метою недопущення обмеження конституційних прав на свободу совісті та свободу слова. Саме ці загрози спонукали Раду Церков ініціювати особисту зустріч з президентом.

"За будь-яких обставин і політичних змін свобода совісті та віросповідання, сім’я та прагнення до справедливості залишаються важливими цінностями всього українського народу. Саме тому громадська активність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій найбільше зосереджена на цій проблематиці", - заявив глава організації єпископ Віталій Кривицький

Також Всеукраїнська Рада Церков закликала президента Зеленського "відмовитися від просування на державному рівні гендерної ідеології, яка підміняє біологічні статі поняттям гендерної самоідентифікації та нав’язує одностатеві відносини".

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Серед іншого, пропонується скасувати антидискримінаційну експертизу підручників і освітніх програм у МОН України, яка не передбачена законами України.

Крім цього, релігійні діячі вважають більш корисним для українського суспільства йти шляхом розвитку національного законодавства з протидії домашньому насильству, наслідуючи досвід інших країн Європи, які вирішили не ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульську Конвенцію).

ВРЦіРО також запропонувала, щоб уряд розробив і прийняв державну програму щодо підтримки сім’ї на період до 2025 року з відповідним фінансуванням. "Йдеться про підготовку подружніх пар до сімейного життя, популяризацію відповідального батьківства, сприяння збереженню кожної вагітності, підтримку багатодітних сімей, створення міської інфраструктури для сімей із дітьми, закриття інтернатів і перехід на сімейні форми виховання сиріт і дітей, без батьківської опіки, тощо", - сказано в повідомленні.

До того ж, ВРЦіРО закликала розробити законопроєкт, спрямований на впорядкування практики комерційного сурогатного материнства в Україні, яке наразі в деяких випадках знецінює гідність дитини до рівня товару.