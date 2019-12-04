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 Політика України
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 Рада церков обговорила з президентом Зеленським актуальні проблеми

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій представила Главі держави перелік актуальних питань, які накопичилися за останній час і потребують спільного вирішення.

Обговорення взаємодії керівництва держави з релігійною спільнотою відбулося 4 грудня під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главами конфесій зв складу ВРЦіРО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

У першу чергу релігійні діячі запропонували Главі держави доопрацювати законопроект № 0931 (прийнятий за основу парламентом минулого скликання) з метою недопущення обмеження конституційних прав на свободу совісті та свободу слова. Саме ці загрози спонукали Раду Церков ініціювати особисту зустріч з президентом.

"За будь-яких обставин і політичних змін свобода совісті та віросповідання, сім’я та прагнення до справедливості залишаються важливими цінностями всього українського народу. Саме тому громадська активність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій найбільше зосереджена на цій проблематиці", - заявив глава організації єпископ Віталій Кривицький

Також Всеукраїнська Рада Церков закликала президента Зеленського "відмовитися від просування на державному рівні гендерної ідеології, яка підміняє біологічні статі поняттям гендерної самоідентифікації та нав’язує одностатеві відносини".

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Серед іншого, пропонується скасувати антидискримінаційну експертизу підручників і освітніх програм у МОН України, яка не передбачена законами України.

Крім цього, релігійні діячі вважають більш корисним для українського суспільства йти шляхом розвитку національного законодавства з протидії домашньому насильству, наслідуючи досвід інших країн Європи, які вирішили не ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульську Конвенцію).

ВРЦіРО також запропонувала, щоб уряд розробив і прийняв державну програму щодо підтримки сім’ї на період до 2025 року з відповідним фінансуванням. "Йдеться про підготовку подружніх пар до сімейного життя, популяризацію відповідального батьківства, сприяння збереженню кожної вагітності, підтримку багатодітних сімей, створення міської інфраструктури для сімей із дітьми, закриття інтернатів і перехід на сімейні форми виховання сиріт і дітей, без батьківської опіки, тощо", - сказано в повідомленні.

До того ж, ВРЦіРО закликала розробити законопроєкт, спрямований на впорядкування практики комерційного сурогатного материнства в Україні, яке наразі в деяких випадках знецінює гідність дитини до рівня товару.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163510
 
 
 Топ коментарі
 
А где сейчас Томос находится, привезенный святым Петром Алексеечем.
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Я смотрю, что не делает Зеленский, для тебя все зрада. Да ты болен мил человек, сходи к психиатру подлечись.
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Піонер Вовочка всьо порешає.
Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 2495
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В кожного храм - це його дім, він його любить і оберігає.
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вопрос по земельке для последнего приюта решал?
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То есть зебил вместо того чтобы заняться делом перед нормандской встречей встречается с попами? Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 2065
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наш клоун и с Церквами успел "подружиться".... - те от него в очевидном ****.. Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 6954
Короче, динамика развития событий говорит однозначно, что скоро бениной мартышке придет пипец....
Когда выбрали ничтожество....
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Я смотрю, что не делает Зеленский, для тебя все зрада. Да ты болен мил человек, сходи к психиатру подлечись.
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так он делает одно говно....
это к тебе к дохтору, если его запах тебе нравится...
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он сам по природе зрада. И фамилия у него Зрада
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А где сейчас Томос находится, привезенный святым Петром Алексеечем.
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А правда где термос дели???
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Тактично объяснил православным, что он есть обрезанный, но ни в коем случае НЕ ЛОХ!)
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...сейчас "на часи" как раз темы земли и церкви...блинн, расскачает же страну, мало не покажется.....
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А где то в сторонке 🐷 заскучал с термосом..
😇
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Зебилы глумятся на Украинской церковью? Совковые люмпены такие люмпены
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Сказано "поддержку многодетных семей". Предлагаю, что не всяких многодетных. Нельзя поддерживать цыганские семьи. Когда я говорю "цыганские" я не имею ввиду какую то конкретную национальность. Цыгане у меня не национальность, а образ жизни. Такой образ жизни может быть не только среди ромов, но и среди украинцев и русских. Это когда ведут паразитический образ жизни и плодятся активно. Притом плодятся, в значительной степени ради получения пособия. Такой "бизнес" следует пресекать.
Поэтому я предлагаю, платить пособия и иную поддержку, если женщина имеет образование не ниже среднего. Но возможно не ниже неполного среднего. Как известно в тех семьях девочки в школах не учатся. А если и учатся, то максимум несколько классов.
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