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 Політика України
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 Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - "New York Times"

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва, де планує зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент у США.

За даними видання, у вівторок, 3 грудня, Джуліані провів зустріч у Будапешті (Угорщина) з ексгенпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком, колишнім нардепом Андрієм Артеменком, і колишнім главою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джуліані пропонував свої послуги генпрокурору Луценку та українському Мін'юсту на суму 0,5 млн доларів, - The New York Times

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163509
 
 
 Топ коментарі
 
Луценко же сказал, что из Украины выезжать не собирается и вот опять )
Луценко, если честно, может такого насвистеть , что потом от нас могут отвернуться Штаты,. Иди потом доказывай, шо оно умалишенное алкаш.
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А с какого перепугу встречался аж в Венгрии ( любящей нас Венгрии)
А встреча именно с Охендовским(!)- это вообще о чем?
И вообще, если это было, то почему Джулиани так крыльями трясет?
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По роже Джулиани типичный мошенник аферист
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А с какого перепугу встречался аж в Венгрии ( любящей нас Венгрии)
А встреча именно с Охендовским(!)- это вообще о чем?
И вообще, если это было, то почему Джулиани так крыльями трясет?
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это частная поездка и писать о ней в прессе излишне
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это частная поездка и писать о ней в прессе излишне
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Луценко же сказал, что из Украины выезжать не собирается и вот опять )
Луценко, если честно, может такого насвистеть , что потом от нас могут отвернуться Штаты,. Иди потом доказывай, шо оно умалишенное алкаш.
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Ну зачем вы так грубо. Он неординарная личность, с собаками танцует, стихи им читает, водит в кино.
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Александр Яневский

@yanevskyy 5 ч

19) 9 мая 2019 NYT опубликовал статью, в которой Руди Джулиани заявил, что собирается посетить Украину от лица своего клиента. После критики в США Джулиани отменил поездку, сославшись на действия "некоторых плохих людей" в окружении Зеленского.20) Через несколько дней, президент Трамп отменил поездку Майка Пенса на инаугурацию Зеленского. Людям, планировавшим поездку, не было объяснено, почему ее отменили. Посольство США в Украине выразило огорчение в этой связи.

21) Президент Трамп заявил американской делегации, отправлявшейся на инаугурацию Зеленского, что они должны обсуждать с Джулиани вопрос визита Зеленского в Белый дом.

26) 2 июля 2019 в Канаде посол #Волкер лично передал послание Зеленскому. Он заявил о необх. принимать во внимание "фактор Джулиани" при общении с США. #Джулиани дал четко понять Волкеру и Сондленду, что встреча в БД не состоится, если Украина не объявит о начале расследований. ...

28) 19 июля 2019 #Волкер встретился за завтраком с #Джулиани и #Парнас'ом в гостинице Трампа в Вашингтоне. За завтраком Волкер сказал Сондленду, что #Луценко продвигает собственные интересы. Джулиани согласился, но продолжил продвигать лживые обвинения Луценко. ...

31) Утром 25 июля - менее чем за 30 минут до телефонного разговора - #Волкер отправил СМС #Ермак'у: "есть новость от БД. Если президент Зе убедит Трампа, что он проведет расследования, дата визита в Вашингтон будет у нас в кармане. Успехов!"
Зеленский последовал совету Волкера.
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Я очень хочу, чтобы Украина стала в один ряд со Штатами...
Но, я имел ввиду, поднятие Украины до уровня США, а не наоборот
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а чего ж это весь сброд...цвет нации))) у Венгрии ховается?
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приехал свои проблемы решать и помогать трамплину победить на выборах. Украина им не нужна.
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Если послушать, что сегодня республиканцы ****..т в США об Украине, то любой придурок из Украины, помогающий республиканцам может спокойно приравниваться к изменникам.
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Рыжий никак угомонится не может. В Штатах ему снова импичмент готовят, только уже по другому поводу, не связанному с Украиной, да и вообще, даже без импичмента ему осталось побыть президентом не так уж и много. Зачем это позориться ещё со съёмками фильма, не понимаю?
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Ой-ой-ой! Оце він копає у 2016! Хто там топив за Клінтоншу? Лещенко, готовсь! Й не тільки - наш посол у США тодішній - Чалий В. - не плутати з С. - теж ******** українській діаспорі натякнути, що Клінтонша краща за Трампа. Про це золотий хлопчик Телиженко-бувший третий секретар Посольства України у США- багато насвистить. Ну шо, Луцик, як зустріч з "другом Джуліані""? Штані вже висохли?
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Олег Пономарь
1 ч. ·

Импичмент Трампа.
Открытые слушания в юридическом Комитете Палаты представителей Конгресса США.
Комитет заслушал 4-х профессоров - специалистов в области импичмента, права, криминального права и Конституции.

Трое из них однозначно заявили, что президент Трамп совершил преступления, которые подпадают под импичмент, - вымогательство взятки от Украины (объявление о расследовании Байденов в обмен на размораживание военной помощи), предательство национальных интересов США, препя правосудию. Более того - если за такие преступления и с такими неопровержимыми доказательствами не подвергать президентов импичменту, то тогда за какие подвергать? Не подвергнуть Трампа импичменту - превратить США в монархию или банановую республику, подвергнуть коррозии Конституцию и история этого не простит.
Один из четырех профессоров высказался против импичмента, так как считает, что доказательств недостаточно, взятка не получена (первый курс юридической школы прогулян, так как вымогательство взятки - уже преступление, О.П.), процесс импичмента слишком быстр и тд.

Напомню, что работа над статьями импичмента продлится до следующей недели и нет сомнений, что Комитет сформулирует статьи импичмента и передаст их в зал Палаты представителей для финального голосования всем составом Палаты.
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тут в принципе можно ждать кино от Джулиани, тогда будет что-то понятно и без твоего "пророка", только чего-то у него актёры все не положительные (имхо), за дипломата только не понятно, но ряха у него будь здоров как у Ревы
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Клинтон подпал под импичмент всего-то за семейный скандал, а у Трампа грехов выше крыши. Ему вряд ли удастся отбрехаться.
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Сколько здесь дремучих людей. Джулиани известный, выдающийся борец с преступностью. Будучи мэром Нью-Йорка он во много раз снизил там преступность, которая до него была очень высокой.
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И еще. Нахрена подсовывать здесь такую фотографию Джулиани, которая его не характеризует. Манипуляторы.
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Плохи дела у Трампа, если фильм в его поддержку снимают в Украине, Венгрии.

Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 6540
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Луцик в Будапешті мабуть вивчає венгерську мову, про всяк випадок, якщо у Лондоні не получиться заякоритись. Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 7419
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