 Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - "New York Times"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент у США.

За даними видання, у вівторок, 3 грудня, Джуліані провів зустріч у Будапешті (Угорщина) з ексгенпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком, колишнім нардепом Андрієм Артеменком, і колишнім главою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.

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