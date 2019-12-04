 Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - "New York Times"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.
Повідомляється, що Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент у США.
За даними видання, у вівторок, 3 грудня, Джуліані провів зустріч у Будапешті (Угорщина) з ексгенпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком, колишнім нардепом Андрієм Артеменком, і колишнім главою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.
А встреча именно с Охендовским(!)- это вообще о чем?
И вообще, если это было, то почему Джулиани так крыльями трясет?
Луценко, если честно, может такого насвистеть , что потом от нас могут отвернуться Штаты,. Иди потом доказывай, шо оно умалишенное алкаш.
Александр Яневский
@yanevskyy 5 ч
19) 9 мая 2019 NYT опубликовал статью, в которой Руди Джулиани заявил, что собирается посетить Украину от лица своего клиента. После критики в США Джулиани отменил поездку, сославшись на действия "некоторых плохих людей" в окружении Зеленского.20) Через несколько дней, президент Трамп отменил поездку Майка Пенса на инаугурацию Зеленского. Людям, планировавшим поездку, не было объяснено, почему ее отменили. Посольство США в Украине выразило огорчение в этой связи.
21) Президент Трамп заявил американской делегации, отправлявшейся на инаугурацию Зеленского, что они должны обсуждать с Джулиани вопрос визита Зеленского в Белый дом.
26) 2 июля 2019 в Канаде посол #Волкер лично передал послание Зеленскому. Он заявил о необх. принимать во внимание "фактор Джулиани" при общении с США. #Джулиани дал четко понять Волкеру и Сондленду, что встреча в БД не состоится, если Украина не объявит о начале расследований. ...
28) 19 июля 2019 #Волкер встретился за завтраком с #Джулиани и #Парнас'ом в гостинице Трампа в Вашингтоне. За завтраком Волкер сказал Сондленду, что #Луценко продвигает собственные интересы. Джулиани согласился, но продолжил продвигать лживые обвинения Луценко. ...
31) Утром 25 июля - менее чем за 30 минут до телефонного разговора - #Волкер отправил СМС #Ермак'у: "есть новость от БД. Если президент Зе убедит Трампа, что он проведет расследования, дата визита в Вашингтон будет у нас в кармане. Успехов!"
Зеленский последовал совету Волкера.
Но, я имел ввиду, поднятие Украины до уровня США, а не наоборот
сброд...цвет нации))) у Венгрии ховается?
1 ч. ·
Импичмент Трампа.
Открытые слушания в юридическом Комитете Палаты представителей Конгресса США.
Комитет заслушал 4-х профессоров - специалистов в области импичмента, права, криминального права и Конституции.
Трое из них однозначно заявили, что президент Трамп совершил преступления, которые подпадают под импичмент, - вымогательство взятки от Украины (объявление о расследовании Байденов в обмен на размораживание военной помощи), предательство национальных интересов США, препя правосудию. Более того - если за такие преступления и с такими неопровержимыми доказательствами не подвергать президентов импичменту, то тогда за какие подвергать? Не подвергнуть Трампа импичменту - превратить США в монархию или банановую республику, подвергнуть коррозии Конституцию и история этого не простит.
Один из четырех профессоров высказался против импичмента, так как считает, что доказательств недостаточно, взятка не получена (первый курс юридической школы прогулян, так как вымогательство взятки - уже преступление, О.П.), процесс импичмента слишком быстр и тд.
Напомню, что работа над статьями импичмента продлится до следующей недели и нет сомнений, что Комитет сформулирует статьи импичмента и передаст их в зал Палаты представителей для финального голосования всем составом Палаты.