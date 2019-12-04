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Все про:Швеція (147) Північний потік (406) Гончарук_Олексій (325) Левен Стефан (1)

 Гончарук та прем'єр-міністр Швеції Левен обговорили Північний потік-2 і розвиток співпраці між країнами. ФОТО

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Гончарук та премєр-міністр Швеції Левен обговорили Північний потік-2 і розвиток співпраці між країнами 01

Глава українського Уряду звернув першочергову увагу на тему Північного потоку-2, функціонування якого повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм європейського законодавства, зокрема, Газової директиви ЄС. Важливо, щоб відносно Північного потоку-2 країни-члени ЄС не робили жодних виключень.

Прем’єр-міністр України також підняв питання двосторонньої співпраці шведського та українського урядів: "Уряд України сподівається на підтримку Швеції в рамках Стратегії допомоги для країн Східної Європи на 2021-2027 рр. у створенні по всій території України мережі Офісів європейської інтеграції. Швеція також реалізувала подібний проект, коли знаходилася на шляху до вступу в ЄС".

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Він додав, що ці Офіси стануть простором, де українці зможуть отримувати консультативну допомогу та загалом дізнаватися інформацію про можливості, які надає євроінтеграція громадянам. В Офісах також буде надаватися консультативно-правова допомога з базових питань європейського законодавства.

Гончарук та премєр-міністр Швеції Левен обговорили Північний потік-2 і розвиток співпраці між країнами 02

Прем’єр-міністр Швеції зазначив: "Україна є одним із найважливіших партнерів Швеції у питаннях співпраці з метою розвитку. Для нас важливо надавати підтримку Уряду України для здійснення в країні ключових реформ, зокрема, реформи децентралізації. Ми також зацікавлені в зміцненні двосторонньої торгівлі. В Україні функціонує приблизно 90 шведських компаній. Сподіваюся, це число дедалі збільшуватиметься".

Крім цього, на зустрічі обговорювали низку інших питань, зокрема початок переговорів щодо укладення Угоди ACAA.

"На початку наступного року відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, в результаті якого ми сподіваємося розпочати процес переговорів щодо укладення Угоди ACAA – так званого промислового безвізу. На порядку денному також буде питання секторальної інтеграції у сферах цифрових технологій, енергетики, правосуддя та внутрішніх справ", — зазначив  Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163507
 
 
 Топ коментарі
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Гончарук ты лучше скажи, почему ты против Зеленского пошел, почему тарифы на газ не снизил, и субсидии населению урезал. Не сумел, иди в отставку.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 3 часа назад

В Амстердаме завершились слушания по принудительному взысканию долга Газпрома перед Нафтогазом по решению Стокгольмского суда на $2,56 млрд и пени по ним.
Решение будет объявлено 25 февраля. Вероятно, под арест попадут денежные средства и имущество Nord Stream 2.
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А сам Гончарук вірить, що Україна рухається до ЄС?
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конечно верит, видишь, храмы евроинтеграции строить собрался
"эти Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь и вообще узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет евроинтеграция"
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Может я невнимательно читал, но запретить СП-2 уже даже не просят?
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