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Все про:СБУ (4992) смерть (3667) спецпризначенці (123)

 Офіцери спецпризначення СБУ Каплунов і Волочаєв загинули внаслідок підриву на міні, повертаючись із сірої зони, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив додаткову інформацію про обставини загибелі в зоні ООС двох офіцерів спецпризначення управління "Альфа" СБУ Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "В ніч з 30-го листопада на 1-ше грудня група спецпризначення управління "Альфа" Служби безпеки виконувала бойове завдання з ведення розвідки і спостереження в "сірій зоні" в районі села Староласпа Донецької області. Цей район - далеко за межами зони розведення військ у районі Богданівки.

Вночі, під час переходу групи після успішного виконання поставлених завдань, стався підрив на міні. "Сіру зону" хаотично мінували, на жаль, цей ризик на фронті всюди. Внаслідок вибуху підполковник Дмитро Каплунов зазнав смертельних поранень, він загинув на місці. Денис Волочай і ще один офіцер були поранені. Група забрала зброю загиблого і документи і понесла євпоранених до своїх позицій.

Оскільки підрив стався в "сірій зоні", противник підрив не спостерігав і відходу не перешкоджав. На жаль, під час евакуації від важких поранень загинув підполковник Волочаєв.

Читайте також: У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим. ФОТОрепортаж

Підрозділи 1-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ЗС РФ на Донбасі виявили місце підриву і тіло Каплунова наступного дня. Позиції противника перебували недалеко і винести тіло Каплунова наші вже не змогли.

Внаслідок розголошення даних в українських соцмережах, противник швидко зумів отримати уявлення про ситуацію до того, як зуміли обміняти тіло Дмитра, і зараз здійснює інформаційну операцію з дискредитації українських спецслужб.

Треба докладати всіх зусиль для повернення тіла загиблого.

За високі заслуги перед країною Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський удостоїв загиблих офіцерів СБУ звання Герой України (посмертно)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули офіцери ЦСО - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163506
 
 
 Топ коментарі
 
вот. а зачем минобороны врало про то что они преследовали ДРГ на своей территории в тылу?
а потом надо верить "потерь нет"?
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Ну вот это уже похоже на правду, а то писали бред про то как бойцов Альфа отправили преградить путь замеченной ДРГ противника а там оказались мины.
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Два подполковника отправили наблюдателями?!!!
Это еще больший бред, чем противодействие ДРГ.
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Ну вот это уже похоже на правду, а то писали бред про то как бойцов Альфа отправили преградить путь замеченной ДРГ противника а там оказались мины.
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Два подполковника отправили наблюдателями?!!!
Это еще больший бред, чем противодействие ДРГ.
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Может кого то "вьівести"! из ОРДЛО хотели.
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«Демилитаризованные зоны» оказались банальным отведением наших войск: боевики укрепляются на правом берегу Донца
ОПУБЛИКОВАНО 4 ДЕКАБРЯ 2019

Офіцери спецпризначення СБУ Каплунов і Волочаєв загинули внаслідок підриву на міні, повертаючись із сірої зони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8531
Ситуация на фронте продолжает накаляться день ото дня. Причем происходит это на фоне почти полной информационной блокады со стороны пресс-служб разного уровня. В печать информация о реальном положении на фронте попадает только в случае гибели наших военнослужащих.
Перво-наперво стоит сказать, что инициатива с «демилитаризованными зонами», как и предупреждали буквально все здравомыслящие эксперты и политики, оказалась банальным отведением наших войск. Оккупационные войска как не собирались отходить, так и не отходят, пишет Деловая столица.
Причем, снова-таки ожидаемо, активность боевики проявляют на двух зонах, которые наиболее неприемлемы для нас - это Станица Луганская и Петровское - Викторовка. Интересно, что Золотое, где противника все устраивает - тем более, после того как местные жители Золотого-4 открыто поддержали ОРДЛО - исчезло из информационного поля почти полностью. Непонятно, и куда делись оттуда добровольцы «Азова», которые планировали оставаться там «до победного конца».Разведение войск: ошибка власти
На обоих участках разведения боевики применили две разные тактики. Станица Луганская является единственным пунктом пропуска на оккупированной территории Луганской области, так что в открытую под прицелами камер ОБСЕ тут находиться вооруженным людям не с руки. Поэтому придумана фишка с фейковым СЦКК (Совместным центром по контролю и координации прекращения огня): боевики просто объявили себя представителями этой структуры.
Наблюдатели ОБСЕ на выходных фиксировали присутствие боевиков с повязками с надписью «СЦКК» на участке возле Станицы Луганской, где идет разминирование.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.
Этот совместный украинско-российский орган, созданный в рамках Минских договоренностей, до декабря 2017-го был некой переговорной площадкой для оперативного решения вопросов на фронте. Однако уже два года россияне участие в его работе не принимают, а «представители ЛНР» почему-то решили, что могут заменить россиян. Их полномочия украинская сторона не признает, что не мешает боевикам с синими повязками «СЦКК» как минимум осуществлять контроль проходящего траффика людей и товаров.
Офіцери спецпризначення СБУ Каплунов і Волочаєв загинули внаслідок підриву на міні, повертаючись із сірої зони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8531
Отремонтированный пролет моста
Причем если «власти ЛНР» ранее осуществляли контроль посредине моста - на так называемой нейтральной территории - то теперь они переместились на условно «украинскую» сторону (та, которая до разведения контролировалась нашими войсками и за которую в августе 2014-го пролили кровь бойцы 13-го черниговского батальона территориальной обороны). Получается, что построенный на деньги украинских налогоплательщиков мост не контролируется не только никакими вооруженными формированиями, но даже ОБСЕ и украинской стороной СЦКК.

Что касается «зоны разведения №3», то тут боевики вообще не стесняются и продолжают контролировать этот участок. Причем настолько нагло, что даже ОБСЕ было вынуждено в одном из своих дневных отчетов отметить, что в зоне разведения со стороны оккупационного корпуса за последнее время появилась новая линия окопов. И это на фоне бодреньких репортажей украинских телеканалов, в которых техника МЧС с нашей стороны рушит блиндажи и уничтожает окопы.Таким образом явно откатывается сценарий передачи украинско-российской границы в рамках Минска. Ведь ничто не помешает россиянам передать украинскую сторону границы не Государственной пограничной службе Украины, а какой-нибудь условно-фейковой «Погранслужбе администрации Луганской области». При этом и Европа, и даже официальные украинские власти сделают вид, что так и нужно, как это было в случае, например, со Станицей Луганской. Пошли же «новые власти» на отведение войск, которое никоим образом не прописано в Минских соглашениях.
Вынужденное перемирие российская сторона использует для активного накопления боеприпасов, ГСМ и испытания новых видов вооружения. В частности, на фронте в последние дни отмечена высокая активность российских антиснайперских групп, которые проводят полевые испытания новейших образцов.Односторонний отвод ВСУ пока принес только потери и деморализацию бойцов
Иначе сложно объяснить гибель в ночь на 1 декабря снайперской пары спецподразделения СБУ «Альфа» из подполковников Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева. По сообщениям с фронта во время выполнения боевой задачи они были засечены техническими средствами разведки противника на рекордном расстоянии в 1800 метров и накрыты минометным огнем. До этого такие расстояния считались недосягаемыми для россиян и относительно безопасными для снайперов с крупнокалиберными винтовками.
Какую задачу выполняли снайперы мы узнаем нескоро, если узнаем вообще. Но тот факт, что посмертно и очень быстро им дали «Героев Украины», может свидетельствовать об исключительной важности задания.

На фоне резкого усиления возможностей оккупационного корпуса на Донбассе продолжается планомерный развал армии. Под видом «оптимизации по стандартам НАТО» ныне из системы демонстративно вытесняются старшие офицеры, которые поднялись по карьерной лестнице при бывшем начальнике Генерального штаба Викторе Муженко.
Офіцери спецпризначення СБУ Каплунов і Волочаєв загинули внаслідок підриву на міні, повертаючись із сірої зони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8531
Легендарный танкист подполковник Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию, которую провели в его воинской части и теперь «не соответствует занимаемой должности».
Из последнего и наиболее яркого - характеристика о несоответствии занимаемой должности, выданная в результате аттестации подполковнику Евгению Межевикину.
Стоит напомнить, что это знаменитый «Адам» - танкист, который в определенные моменты сам тянул на себе оборону Донецкого аэропорта, поскольку остальные экипажи просто боялись выезжать на взлетку. За 2014-2015 гг. на его счету как минимум семь уничтоженных российских танков, а также несколько БМП и БТРов противника.
И вот теперь генералы от Хомчака оценивают его уровень практических навыков как посредственный. Иначе как плевком в лицо боевого офицера это сложно назвать. Но, увы, такова уж установка новых-старых лиц в Генштабе. Судя по всему, там очень спешат до марта следующего года, когда произойдет разделение функции начальника Генштаба и главнокомандующего, убрать из армии всех более или менее достойных боевых офицеров старшего звена.
К чему все это приведет несложно догадаться - к деградации армии, потере уважения к ней со стороны общества и возвращении все на круги своя образца 2014-го. И выход на новый виток противостояния с Россией с новыми кровавыми жертвами и потерями территорий.
Автор: Михаил ЖИРОХОВ, военный эксперт; Деловая столица
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и за разведку дали Героя Украины?еще больший бред
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Идет целенаправленная зачистка лучших воинов. Мину поставили агенты Кремля среди своих.
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Ну да, раньше была гражданская война между всу и лднр, а теперь ещё часть всу воюют одновременно против большей части всу и против лднр, а большая часть всу воюет против меньшей части всу и лднр. Вот такая гражданская война Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из вражеского тыла, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6436
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Там полно диверсантов. Если Нач. работает на Кремль , то что говорить о других.
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Поскольку подрыв произошел в "серой зоне", противник подрыв не наблюдал и отходу не препятствовал. К сожалению, во время эвакуации от тяжелых ранений погиб подполковник Волочаев.
Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смоглиИсточник: https://censor.net.ua/n3163506
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Странно как-то выходит. Подрыв россияненги не наблюдали...серая зона...позиции терров недалеко Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из вражеского тыла, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7725 ...вынести не смогли. Земля пухом Героям Украины.
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вот. а зачем минобороны врало про то что они преследовали ДРГ на своей территории в тылу?
а потом надо верить "потерь нет"?
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Читай комменты в твиттере. Они выполнили задачу и возвращались.
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Предыдущее сообщение от СБУ:

"Как сообщалось ранее, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов."

Источник: https://censor.net.ua/n3162896
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Если представители нынешней власти не соврут хоть один раз в день- можно гарантировать, что наступило солнечное затмение. Они врут постоянно и по любому поводу.
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Лучшие украинские снайперы...какая потеря.
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Пану Юрію пора припинити темнити. Відколи це "сіра" зона стала ворожим тилом? Невже відтоді, як Зєлєнскій дав наказ на відвід? Тоді так потрібно і писати. А Воїнам Вічна ПАМ'ЯТЬ. Одне заглушує біль втрати, що хлопці загинули гідно. Заодно вони показали, що їх спеціалізація - бойова робота з ворогом, а не супровід слідчих ДБР чи інших при обшуеах у жінок-волонтерів.
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т.е. еще и тело не вынесли...не вернули??? ооо! это еще страшнее...
что-то опять не сходиться...
то позиции близко - тело не забрать...то враг не слышал подрыва...
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Вася, ну понятно ж уже! ЗАВРАЛИСЬ. Там идет сдача всего. Впрочем, не только там, сдача по всем фронтам. Это и есть капитуляция.
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даже не знаю что сказать...
(пришиблен новостью о захваченом теле полковника...)
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Да, Вася, ты прав. Слов почти и нет, одни вопросы и сомнения. То непонятки с комбригом погибшим, так же врали, то здесь вот.
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одни вопросы..два подпола в составе разведгруппы это нормально?? почему оставили тело?????
Земля пухом.
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Двое раненых было, их нужно было эвакуировать. Вряд ли там большая группа была. Ну наверное серьезные задачи ставились по работе в тылу противника, не просто разведка. И потом, они же снайперы, крупную рыбу ловили видимо.
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Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. ... Отче наш, сущий на небесах!
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Довідводились: Російсько-терористичні війська захопили українську частину стратегічного мосту в Станиці-Луганській, відремонтованого за ініціативою Зеленського https://patrioty.org.ua/politic/dovidvodylys-rosiisko-terorystychni-viiska-zakhopyla-ukrainsku-chastynu-stratehichnoho-mostu-v-stanytsi-luhanskii-vidremontovanoho-za-initsiatyvoiu-zelenskoho-306142.html
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В результате разглашения данных в украинских соцсетях, противник быстро сумел Источник: https://censor.net.ua/n3163506

Ну и кто это сделал?
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Лугандийцы пишут что там какого-то Лысого завалили и еще несколько их пацанов
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Война, гибнут люди, от погибших не будет потомства, твари рашистские-вас ждет АД на том свете, не отмолите грехи свои.
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Ствол убитого наши вынесли, а снарягу оставить пришлось....
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Судя по показанным патронам ствол был не простой.
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Мы разминируем, рашка и лугандон - минирует!
Заранее проиграшная позиция.
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