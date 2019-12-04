 Обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком, - СБУ

У публікації на сайті СБУ йдеться, що задокументовано "протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом", передає Цензор.НЕТ. За даними Служби, компанія проводила негласні заходи, що обмежують права і свободи людини - "роздруківки телефонних з'єднань і дані закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду".

Кримінальне провадження відкрито за статтями про порушення недоторканності приватного життя, несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Одному зі співзасновників детективного агентства повідомили підозру.

Нагадаємо, 4 грудня депутат від "опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін повідомив, що прийшов у будівлю, де розташовано офіс його колеги по партії Віктора Медведчука, але двері йому відкрили "озброєні автоматами люди з написами на грудях "СБУ". Речниця СБУ Олена Гітлянська спростувала інформацію ЗМІ про обшуки, які нібито проходять в офісі політика Віктора Медведчука.

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