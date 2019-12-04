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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6891) Медведчук (530) обшук (822) СБУ (4992)

 Обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком, - СБУ

Служба безпеки України уточнила інформацію про обшуки, які проводилися 4 грудня в Києві.

У публікації на сайті СБУ йдеться, що задокументовано "протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом", передає Цензор.НЕТ. За даними Служби, компанія проводила негласні заходи, що обмежують права і свободи людини - "роздруківки телефонних з'єднань і дані закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду".

Кримінальне провадження відкрито за статтями про порушення недоторканності приватного життя, несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Одному зі співзасновників детективного агентства повідомили підозру.

Нагадаємо, 4 грудня депутат від "опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін повідомив, що прийшов у будівлю, де розташовано офіс його колеги по партії Віктора Медведчука, але двері йому відкрили "озброєні автоматами люди з написами на грудях "СБУ". Речниця СБУ Олена Гітлянська спростувала інформацію ЗМІ про обшуки, які нібито проходять в офісі політика Віктора Медведчука.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163503
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так хуйло ясно сказало что враги Украинского Народа єто Порошенко с Турчиновим а не медведчук.
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идите нах...с вашим медведчуком!
задолбали... через полчаса опровержение дадите?
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А почему Медведчука не арестовали и не расстреляли как врага Украинского Народа?
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Ну так ***** ясно сказало что враги Украинского Народа єто Порошенко с Турчиновим а не медведчук.
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потому что ботоксный предупредил не трогать а Зебил пылинки с него сдувает с пуйла боится обидеть
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А почему Зеленского не арестовали и не расстреляли как врага Украинского народа? (сдавал позиции украинских военных кацапам)
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Так жинка Зеленского тем же занималась.
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Під час Євромайдану Мертвечука охороняли ФСБ-шники. Якщо вони і зараз там, то їх можна було б зашкварити при спробі збройного спротиву.
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Він давно засвітився а скільки консерв по Україні.
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идите нах...с вашим медведчуком!
задолбали... через полчаса опровержение дадите?
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Это зебильное сбу задолбало -целый день мертветчука отмазывают
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Нехай заїдуть на їхню базу на Трухановому. Думаю багато чого знайдуть. Хоча після початку шухера звідти вже все вивезли.
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Да уж, при пеце кум ***** главным миротворцем был. А эти зебилы на него гебню натравили. Да уж, при пете такого не было
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При Порошенку Мертвечук мовчав в тряпочку.
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Да у него там 100% своя карманная спецслужба, или проще говоря ОПГ. Их бы ещё хорошо проверить на причастность к похищениям людей во время Майдана. Тогда часто всплывала информация что именно охрана чахлыка в этом замешана.
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зебилам пох.охранная фирма аффилированная с Мертвечуком это по ихнему очень смело!
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СБУ накрыла "ботоферму", которая предоставляла услуги РФ.

Даешь аккаунты в СМИ)
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СБУ проводить обшуки в конотрі Медведчука - "..при Поросенку такого не було !" (с)

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Обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком, - СБУ - Цензор.НЕТ 7305 Gera Kruger c7d9017e

Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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Не удивлюсь, если вскроется их участие в Сирии. Про Крым и Донбасс - даже не сомневаюсь.
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