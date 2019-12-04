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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872) ДСНС (2154)

 Пожежа в одеському коледжі: 1 особа загинула, 26 постраждали, гасіння триває - ДСНС

Станом на 19:40 кількість постраждалих унаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу становить 26 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 19:40 внаслідок пожежі загинула 1 особа і постраждали 26 осіб, із них 11 підлітків і 7 співробітників ДСНС. Роботи з евакуації людей закінчено. Ліквідація пожежі триває", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі від ДСНС залучені 120 пожежників та 20 одиниць техніки.

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Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в Одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163502
 
 
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тобто горить вже 9 годин?. мабуть споруда піде під знос
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