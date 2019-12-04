 2019 рік став безпрецедентним провалом держоборонзамовлення, не витрачено половини з 4,5 млрд грн, - директор Центру досліджень армії Бадрак

Як передає Цензор.НЕТ, про це на круглому столі "Рубікон: імовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" сказав член правління Українського інституту досліджень безпеки, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

"Перше - Збройні сили втратили ще один рік. Друге - майбутнє української армії є все ще галуззю невизначених рішень, і на тлі цього ми бачимо домінуючу кількість розмов про зближення з НАТО. 2019 - це безпрецедентний рік провалу державного оборонного замовлення. Такої кризи, такого колапсу ще не було ніколи від початку російсько-української війни. За неофіційними даними, кілька мільярдів гривень не будуть витрачені на ті ключові напрямки, які визначали розвиток українського війська. Наприклад, по лінії Генерального штабу не витрачено майже половину з 4,5 млрд гривень, які пропонувалося на цей рік. Найбільш провальні статті стосуються ремонту озброєнь, військової техніки, забезпечення живучості, забезпечення засобами зв'язку, засобами автоматизації та навіть такої чутливої сфери як охорона військових об'єктів", - сказав він.

Також, він повідомив, що не менш негативна картина спостерігається за статтями із закупівлі озброєнь, військової техніки та дослідно-конструкторських робіт.

"Щодо закупівель маємо "яму" в 42% невитрачених ресурсів. За сферою розробок, тобто науково-дослідних і конструкторських робіт, є ще більша "яма"- 47%. Йдеться про втілення нових технологій в оборонну сферу", - пояснив Бадрак.

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Причиною неосвоєності коштів, на думку експерта, є побоювання військового керівництва, що гроші можуть бути витрачені не за призначенням, а по-друге, бажання зробити аудит.

"Якщо такий аудит здійснюватиметься, то фактично ми отримаємо провал на половину 2020 року. Тому що контракти в такому випадку будуть укладені з промисловістю приблизно на рівні травня-червня 2020 року. А це означає, що промисловість буде критично втрачати професійні компетенції. Це означає надзвичайний колапс у роботі окремих підприємств", - вважає Бадрак.

Однією з причин такої ситуації Бадрак називає стару нормативно-правову базу в цій сфері, яка діє ще з 2011 року. Водночас Бадрак вважає, що, якщо держава рухатиметься такими темпами, то для повного переоснащення війська України знадобиться 40 років.

Він також окреслив пропозиції, які експертне середовище підготувало для команди президента, і зазначив: "Ми пропонуємо переглянути своє ставлення до армії, пропонуємо створити єдиний майданчик для обговорення та вироблення рішень, на які мають прийти профільні міністри, секретар РНБО і представники Офісу президента. Ми пропонуємо ті речі, які можна зробити раніше, ніж це дозволять зробити документи оборонного планування, а саме: зробити розмежування між Міноборони і Генштабом, розібратися з розмежуванням повноважень всередині самого міністерства оборони... Відновити закупівлі за програмами і розібратися з побудовою розвитку оборонних технологій".

За словами Бадрака, команда попереднього президента Петра Порошенка дуже повільно рухалася в питанні оборонного планування, і тому час втрачено, діючий же глава держави має ще менше часу.

"Президент Зеленський має набагато менше часу, ніж його попередник. Є час до середини літа 2020 року, щоб переглянути своє ставлення до розвитку армії і продемонструвати, що Верховний Головнокомандувач особисто долучається до будівництва української армії", - сказав експерт.