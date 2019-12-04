 2019 рік став безпрецедентним провалом держоборонзамовлення, не витрачено половини з 4,5 млрд грн, - директор Центру досліджень армії Бадрак

Як передає Цензор.НЕТ, про це на круглому столі "Рубікон: імовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" сказав член правління Українського інституту досліджень безпеки, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.
"Перше - Збройні сили втратили ще один рік. Друге - майбутнє української армії є все ще галуззю невизначених рішень, і на тлі цього ми бачимо домінуючу кількість розмов про зближення з НАТО. 2019 - це безпрецедентний рік провалу державного оборонного замовлення. Такої кризи, такого колапсу ще не було ніколи від початку російсько-української війни. За неофіційними даними, кілька мільярдів гривень не будуть витрачені на ті ключові напрямки, які визначали розвиток українського війська. Наприклад, по лінії Генерального штабу не витрачено майже половину з 4,5 млрд гривень, які пропонувалося на цей рік. Найбільш провальні статті стосуються ремонту озброєнь, військової техніки, забезпечення живучості, забезпечення засобами зв'язку, засобами автоматизації та навіть такої чутливої сфери як охорона військових об'єктів", - сказав він.
Також, він повідомив, що не менш негативна картина спостерігається за статтями із закупівлі озброєнь, військової техніки та дослідно-конструкторських робіт.
"Щодо закупівель маємо "яму" в 42% невитрачених ресурсів. За сферою розробок, тобто науково-дослідних і конструкторських робіт, є ще більша "яма"- 47%. Йдеться про втілення нових технологій в оборонну сферу", - пояснив Бадрак.
Причиною неосвоєності коштів, на думку експерта, є побоювання військового керівництва, що гроші можуть бути витрачені не за призначенням, а по-друге, бажання зробити аудит.
"Якщо такий аудит здійснюватиметься, то фактично ми отримаємо провал на половину 2020 року. Тому що контракти в такому випадку будуть укладені з промисловістю приблизно на рівні травня-червня 2020 року. А це означає, що промисловість буде критично втрачати професійні компетенції. Це означає надзвичайний колапс у роботі окремих підприємств", - вважає Бадрак.
Однією з причин такої ситуації Бадрак називає стару нормативно-правову базу в цій сфері, яка діє ще з 2011 року. Водночас Бадрак вважає, що, якщо держава рухатиметься такими темпами, то для повного переоснащення війська України знадобиться 40 років.
Він також окреслив пропозиції, які експертне середовище підготувало для команди президента, і зазначив: "Ми пропонуємо переглянути своє ставлення до армії, пропонуємо створити єдиний майданчик для обговорення та вироблення рішень, на які мають прийти профільні міністри, секретар РНБО і представники Офісу президента. Ми пропонуємо ті речі, які можна зробити раніше, ніж це дозволять зробити документи оборонного планування, а саме: зробити розмежування між Міноборони і Генштабом, розібратися з розмежуванням повноважень всередині самого міністерства оборони... Відновити закупівлі за програмами і розібратися з побудовою розвитку оборонних технологій".
За словами Бадрака, команда попереднього президента Петра Порошенка дуже повільно рухалася в питанні оборонного планування, і тому час втрачено, діючий же глава держави має ще менше часу.
"Президент Зеленський має набагато менше часу, ніж його попередник. Є час до середини літа 2020 року, щоб переглянути своє ставлення до розвитку армії і продемонструвати, що Верховний Головнокомандувач особисто долучається до будівництва української армії", - сказав експерт.
А без розпилу, ні одну копійку не витратять, жаба душить...
От і виходить цуцванг...
Правительство Украины не выполнило оборонный заказ на 30% или на 7 млрд грн (248 млн долл). Об этом в кулуарах Рады заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.
https://diana-mihailova.livejournal.com/2672054.html
Катастрофа рейса МН17 должна была скрыть неудавшееся покушение на президента…
Отметка MAS17 - рейс МН17, отметка RSD316 - Ил-96-300 авиакомпании «Россия » Малазийский Boeing 777 рейса МН17 из Амстердам - Куала-Лумпур должен был столкнутся в небе над Польшей с российским «бортом №1» - самолетом Ил-96-300, на котором президент Российской…
...пішли гроші бені на рахунок...
Колишній топ-акціонер "ПриватБанку" мільярдер Ігор Коломойський не має наміру повертати цю фінустанову у власність, але хоче повернути її капітал. Про це він заявив у інтерв'ю
"Економічній правді" Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/-kolomojskij-meni-ne-potriben-privatbank-ale-tam-lezhalo-2-mlrd-nehaj-povernut-i-nemaje-pitan-871784.html
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км. При чем Уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия". А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета. А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
США сильно против создания ракетных технологий в ЛЮБЫХ странах (не только Украине).
Например см (пробелы убрать) //www . nytimes .com/interactive/2018/02/07/world/asia/north-korea-missile-proliferation-range-intercontinental-iran-pakistan-india.html
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи (одних из лучших в мире) - вполне можно было бы создать пусть даже отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
Тогда в последующие годы можно было бы закупать уже свои вертолеты (для начала - за счет госбюджета, затем, после отладки производства, уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет. Все.
Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова. По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш. Сейчас - на новом этапе - аналогичный "запрет" без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством с их стороны. Вот мы и посмотрим, появились ли государственные мужи во власти или власть по-прежнему интересуют только откаты.
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
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А нынешнему президенту надо избавляться от аплодисментозависимости. Его граждане Украины наняли на 5 лет для выполнения зафиксированных в законодательстве Украины функций. Вот надо и управлять, а не перекладывать ответственность на народ на референдумах.
В Украине большинство трудоспособного населения озабочены проблемой заработка на хлеб насущный и выживанием, и ему не до высоких материй.
Если устроить референдум, например, хотят ли граждане Украины работать по 20 часов в неделю и получать за это зарплату не менее средне-западноевропейской - то на референдуме тоже будут "за".
И правО почти всегда меньшинство.
Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью,
прозрачные конкурентные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
P.S. А добро должно быть с кулаками. Организованное. И эффективное.
В последние годы мы наблюдаем, как в Украине гособоронные предприятиями проигрывают конкурентную борьбу частникам.
В условиях, когда госзаказы являются единственным источником финансирования оборонного предприятия, очевидно, что бОльшую часть денег съедали те, кто собственно давал заказы
(на уровне мародера, Пашинского, топ-приближенных депутатов).
Следующую часть финансов "откусывал" в свою пользу Укроборонпром и топ-менеджмент, причем не пропорционально своей роли в общем результате.
До непосредственных исполнителей - инженеров-рабочих доходят копейки. Поэтому и текучка кадров и практически нет инновационных новых технологий: за те зарплаты работают только ветераны труда (со всеми вытекающими). Разрубить этот коррупционный клубок можно только приватизацией (оборонных) предприятий (с оговоренными условиями к владельцам не-смены профиля основной деятельности в течении ряда лет) ПРИ НЕОБХОДИМОМ УСЛОВИИ определенного уровня госзаказов.
И, возможно, лучше было бы вообще расформировать Укроборонпром.
Даже Турция уже давно пошла по этому пути.
И у них уже есть заметные успехи.
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Новый Глава наблюдательного совета и директор "Укроборонпрома" - бакалавр Айварас Абромавичус: «У нас есть умеющие продавать нашу продукцию на мировых рынках. Есть люди со знаниями иностранных языков, знающие местную культуру, местные подходы и так далее. Хотя часто их демонизируют у нас в медиа»...
Говоря о слабых местах «Укроборонпрома», Абромавичус заявил: «Все что касается закупок, финансов, юридических вещей… К сожалению, специалисты с низкой квалификацией. И их нужно сменить».
Выглядит так, что Абромавичус понимает во всем, кроме собственно организации производства конечного изделия - по всей цепочке интеграции и кооперации (в том числе между разными предприятиями).
Высокооплачиваемые продаваны, маркетолухи и юристы (по сути накладные расходы) точно помогут произвести инновационные новые изделия оборонпрома, которые будут конкурентоспособны на международной арене (нет).
Вроде ж не ватники или рыги у власти. Вроде ж коррупцию победили на корню. Вроде ж не сажсют бойцов ВСУ и не капитулируют перед Роисей. Вроде ж заклеймили позором и нехорошими словами свинарчуков и посадили на потоки обронки только своих людей.
И тут такое...
Дурню кацапський, пшов нах.й.
И однажды как смога родила!
Тридцать три же мужика не желают знать сынка
- Пусть считается пока сын полка!
чиста економія вийшла..