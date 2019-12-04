 Програма кредитів малому бізнесу під 5-9% запрацює з 1 лютого 2020 року, - прем'єр Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"З ініціативи президента України Володимира Зеленського уряд готує до старту потужний інструмент - програму з підтримки малого і середнього підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року. Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців і заохотити повертатися наших працівників додому і відкривати бізнес тут. Перший етап - доступне кредитування", - зазначив він.
За його словами, передбачається видача кредитів у розмірі до 1,5 млн грн терміном на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочі місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.
Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат, підкреслив прем'єр.
"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь тільки від початку своєї діяльності, а діючий бізнес - тільки те, що працює мінімум 12 місяців", - розповів Гончарук.
Глава уряду зазначив, що кредити можна брати в будь-якій сфері діяльності, згадавши енергетику, освіту, охорону здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги та будь-які інші послуги, підкресливши, що "кожен українець має право на підтримку від держави".
"Заявки прийматимуться вже скоро. Зараз можна залишити повідомлення про бажання взяти участь ЗА ПОСИЛАННЯМ... Більше інформації вже скоро!", - написав Гончарук.
На оформление земельной дилянки...и оплату электросетям за выделенную мощность...как раз хватит...😀
Всі за кредитами, і зразу кладемо на депозит!
Он сообщил о старте новой государственной программы под названием "Возвращайся и оставайся". Процент кредитной ставки для малого и среднего бизнеса был предложен в 5%, 7% или 9%.При этом никакой дополнительной информации предоставлено не было.
"Детали - скоро", - было написано на официальной странице Зеленского в Facebook. Экономические эксперты разнесли в пух и прах затею Зеленского. Кандидат экономических наук, Президент Украинского аналитического центра, руководитель финансового холдинга Александр Охрименко, не один год проработавший в банковском секторе, в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал заявление Зеленского чушью.
"Это обычная фантазия. Начнем с простого: в Украине на сегодняшний день вообще не работает кредитование бизнеса. Сейчас банки, в принципе, готовы давать под 15-17% кредиты. Но не могут. И размер процента тут роли не играет. Проблема в другом - нормативные документы полностью заблокировали кредитование бизнеса. И банки ничего сделать не могут, они говорят: или вы меняете норматив, или мы не будем выдавать кредиты.
Потому что любой выданный банком кредит юрлицу является сомнительным. И за любой кредит Нацбанк их штрафует. Смысл тогда выдавать такие кредиты? Такое ощущение, что человек (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вообще не представляет, даже близко, какие сейчас есть проблемы. Нужно запустить кредитование бизнеса вообще, даже не льготно, а просто кредитовать. А что касается этой его идеи - она бредовая.
Смотрите, я беру кредит под 5% и помещаю на депозит под 13, и все, на разницу живу. Заявление президента не то чтобы популистское, а просто чушь. У нас есть проблемы, которыми реально стоит заниматься - кредитование действующее, работающее. А он начинает фантазии: а вот мы сейчас…, это - чепуха", - уверен Охрименко. Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг "Dragon Capital" Сергей Фурса в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал инициативу президента Владимира Зеленского по поводу дешевых кредитов для бизнеса популизмом.
По словам эксперта, на данный момент нет никакой информации, кроме как обещанных 5, 7 и 9%, поэтому говорить об этом пока рано. "Речь идет о компенсациях. То есть человек берет кредит в банке, например, под 20%, и разницу в процентах компенсирует банкам государство. Но в любом случае, это ни на что не повлияет. Ведь многие предприниматели работают в "серую". Придет человек предположим в банк, за кредитом, ему говорят: покажите документы. А на него 20 ФОПов зарегистрировано.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344763-eto_bred._ekonomisty_raskritikovali_ideju_zelenskogo_o_kreditirovanii_biznesa
...
Ведь это им из бюджета будет предоставлятся финансирование для "льготного кредитования"...)))
Вот так работает социальное, популистское быдло-государство в котором "бедные беднеют, а богатые - богатеют")))
@GolosPerditu27
дивлюсь,
зе-Голобородьки прийняли до уваги падіння "ретінгов" і вирішили, шо найкраща ідея
- срати в голови в турбо-режимі:
- кредити бізнесу під 5%! (видаватиме держава?)
- стипендії в $500! (це після зп в 4000 євро?)
- 390 млн на стартапи (обов'язкова умова Бєня в засновниках?)
… Как бы это помягче сказать. Я понимаю, что при определённом уровне интеллекта, по жизни можно скакать жизнерадостно и с легким привкусом презентационной придурковатости). И получать искреннее удовольствие от собственных утопических прожектов. Тем более, что такие ребята остро чувствуют себе подобных и быстро сбиваются в монолитные инициативные группы)…
Тем не менее. Государство должно оплачивать свои хотелки, популистские инициативы только с профита. По слогам: с про-фи-та. То есть оно сначала создает условия, при которых общество зарабатывает, делает карьеры, получает стабильный личный доход. На этом росте эффективное государство тоже получает доход. И вот когда у него образуется излишек средств, которые не надо тратить на обязательные вещи - дороги, бюджетные школы/больницы, инфраструктуру, социальные выплаты и безопасность, вот тогда оно вправе придумывать свои адские хотелки. Ну чтобы понравится как можно большему числу собственных граждан, наслаждающихся жизнью в таком умопомрачительном (по сервису и качеству) государстве…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344794-mihail_podoljak_lohi_opjatj_oplatjat
...
Какие сейчас проценты на депозит?
Возьму кредит - положу на депозит, куплю костюм с отливом и в Ялту!
Такая программа кредитования уже есть в Ощадбанка ( что вы будете разрабатывать??
?)
Вот только деньги дают Еврофонды!!
Шуты решили всех развести....Тьфу
Миша решил записаться в банду тоже.....- надоело нищебродствовать....
Будет своим именем какое то время прикрывать банду...
А 5% кредитной ставки....в конечном итоге...с учетом того что нужно два работника...обернутся тем что веонуть придется 3 лимона...в два раза больше чем взял...
Кто его будет вносить...？
29.11.18г $=28грн
29.11.19г $=23.8
Имеем - 4грн или - 15%
Бенз 95 - 9%
Гречка +65%
Молоко +10%
Апельсины +10%
Батон+17%
Яйца - 15%
Картоха +90%
Сыр+8%
Внешний долг+1%
Что не так с этими ***** рехформаторами?
Верните мне эпоху зубожіння
там все не менее печально
70% получивших будут "близким большим" бизнесом.
Очередной дерибан госсредств
Вот и теперь, нужно опошлить хорошую идею о кредитовании малого бизнеса.