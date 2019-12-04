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 Політика України, Економіка
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Все про:кредит (231) Гончарук_Олексій (325)

 Програма кредитів малому бізнесу під 5-9% запрацює з 1 лютого 2020 року, - прем'єр Гончарук

Програма з підтримки малого і середнього підприємництва, що передбачає доступне кредитування під 5-9% річних, запрацює з 1 лютого 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"З ініціативи президента України Володимира Зеленського уряд готує до старту потужний інструмент - програму з підтримки малого і середнього підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року. Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців і заохотити повертатися наших працівників додому і відкривати бізнес тут. Перший етап - доступне кредитування", - зазначив він.

За його словами, передбачається видача кредитів у розмірі до 1,5 млн грн терміном на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочі місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Читайте також: Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу. ВIДЕО

Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат, підкреслив прем'єр.

"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь тільки від початку своєї діяльності, а діючий бізнес - тільки те, що працює мінімум 12 місяців", - розповів Гончарук.

Глава уряду зазначив, що кредити можна брати в будь-якій сфері діяльності, згадавши енергетику, освіту, охорону здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги та будь-які інші послуги, підкресливши, що "кожен українець має право на підтримку від держави".

"Заявки прийматимуться вже скоро. Зараз можна залишити повідомлення про бажання взяти участь ЗА ПОСИЛАННЯМ... Більше інформації вже скоро!", - написав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163499
 
 
 Топ коментарі
 
Саме просто взяти у Гончарука під 5% і покласти в банк під 12%
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Кто-нибудь! Сообщите этому дятлу, что действующая учетная ставка НБУ 15,5%. Кто покроет коммерческим банкам разницу???
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...Это бред. Экономисты раскритиковали идею Зеленского о кредитировании бизнесаВчера президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам.
Он сообщил о старте новой государственной программы под названием "Возвращайся и оставайся". Процент кредитной ставки для малого и среднего бизнеса был предложен в 5%, 7% или 9%.При этом никакой дополнительной информации предоставлено не было.
"Детали - скоро", - было написано на официальной странице Зеленского в Facebook. Экономические эксперты разнесли в пух и прах затею Зеленского. Кандидат экономических наук, Президент Украинского аналитического центра, руководитель финансового холдинга Александр Охрименко, не один год проработавший в банковском секторе, в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал заявление Зеленского чушью.
"Это обычная фантазия. Начнем с простого: в Украине на сегодняшний день вообще не работает кредитование бизнеса. Сейчас банки, в принципе, готовы давать под 15-17% кредиты. Но не могут. И размер процента тут роли не играет. Проблема в другом - нормативные документы полностью заблокировали кредитование бизнеса. И банки ничего сделать не могут, они говорят: или вы меняете норматив, или мы не будем выдавать кредиты.
Потому что любой выданный банком кредит юрлицу является сомнительным. И за любой кредит Нацбанк их штрафует. Смысл тогда выдавать такие кредиты? Такое ощущение, что человек (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вообще не представляет, даже близко, какие сейчас есть проблемы. Нужно запустить кредитование бизнеса вообще, даже не льготно, а просто кредитовать. А что касается этой его идеи - она бредовая.
Смотрите, я беру кредит под 5% и помещаю на депозит под 13, и все, на разницу живу. Заявление президента не то чтобы популистское, а просто чушь. У нас есть проблемы, которыми реально стоит заниматься - кредитование действующее, работающее. А он начинает фантазии: а вот мы сейчас…, это - чепуха", - уверен Охрименко. Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг "Dragon Capital" Сергей Фурса в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал инициативу президента Владимира Зеленского по поводу дешевых кредитов для бизнеса популизмом.
По словам эксперта, на данный момент нет никакой информации, кроме как обещанных 5, 7 и 9%, поэтому говорить об этом пока рано. "Речь идет о компенсациях. То есть человек берет кредит в банке, например, под 20%, и разницу в процентах компенсирует банкам государство. Но в любом случае, это ни на что не повлияет. Ведь многие предприниматели работают в "серую". Придет человек предположим в банк, за кредитом, ему говорят: покажите документы. А на него 20 ФОПов зарегистрировано.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344763-eto_bred._ekonomisty_raskritikovali_ideju_zelenskogo_o_kreditirovanii_biznesa
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Ты сам придумал "механизм банковского регулирования", а теперь хочешь что бы я тебе ссылку на книгу дал. С тобой все в порядке?
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Со мной - да. А с тобой? Раскрой тайну твоей загадочной фразы "Разницу покроет государство с налогов который заплатит это бизнес". Давай своими словами если со своей заявой про "почитай учебники" ты ожидаемо обосрался.
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Нет никакой тайны, государство за свой счёт будет покрывать убытки коммерческих банков от льготных кредитов для бизнеса, деньги на это возьмутся с налогов которые заплатит бизнес. Я не знаю как тебе ещё написать, что бы ты понял очевидные вещи. Про книги, прочитай любую книгу о влиянии дешёвых кредатов на развитие предпринимательства, если ты не способен самостоятельно гуглом пользоваться извини, ни чем не могу помочь. Про механизм банковского регулирования ты придумал сам, какое отношение это имеет к теме, известно только тебе.
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Трудно общаться с дебилом который не знает что такое "банковское регулирование". Который дает советы космических масштабов и космической же глупости. Ты мне пишешь "почитать учебники" но ты же, ИДИОТ, пишешь что "механизм банковского регулирования" придумал я!!! Да почитай же ты, НАКОНЕЦ, "Закон про НБУ" и прекрати молоть чушь.
Программа кредитов малому бизнесу под 5-9% заработает с 1 февраля 2020 года, - премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 9604
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То есть адекватно оценить влияние этой инициативы на развитие предпринимательства ты не в состоянии, что ж тогда .. Собака лает, караван идет. Можешь дальше срать на форуме, ничего это не изменит.
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То есть элементарного понятия о кредитно-денежном механизме у тебя нет. Как неожиданно вата обосралась!
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Ахахах)))) заскриню этот шедевр, почитай про этот механизм🤣
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Заскринь, заскрить, упоротое ты чучело. И "Закон про НБУ" тоже почитай. Заодно ознакомишься с терминами, которые тебя так смешат.
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Меня смешит, что во всем мире создаются условия для развития предпринимательства с помощью ослабления налоговой нагрузки, льготных кредитов и т.д. и только Ф.Ф. Преображенск считает это идиотизмом) пойми, при "дорогих" кредитах предприниматель будет вынужден включить его стоимость в итоговую цену своего продукта, что сделает её неконкурентно способной на рынке. Я понимаю что ты далёк от бизнеса, но просто постарайся это понять и принять. А закон про набу, можешь свернуть в трубочку и засунуть себе куда нибудь. Всё можно изменить поправками если ты не в курсе.
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Меня смешит, что ватный ольгинский дебил с нулем читателей, пишущий через прокси, несет несусветную чушь, не может остановиться и осознать какое же он тупорылое чмо.
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Понятно, аргументы у тебя закончились, слив засчитан) подтянешь знания по экономике пиши, а пока удачи тебе, аудиенция окончена)
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Нет, дятел, аргументы кончились у тебя даже не начавшись. С треском обосравшись ватное быдло "закончило аудиенцию".
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Ты не поняло значения словосочетания аудиенция окончена? Что ж, объясню на твоём языке "Слышь, чепушня, твой гнилой базар более неинтересен, хлеборезку не по теме будешь открывать в другом месте, уяснил? "
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Не угадал опять, быдлан. Аудиенцию будешь назначать своему бойфренду. Уяснил?
Программа кредитов малому бизнесу под 5-9% заработает с 1 февраля 2020 года, - премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 2021
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Разлекайся дальше ущербный, не буду тебе мешать🤣
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Они заложили 500 лямов на программу. Я только не понял как их будут тратить деньги. Дадут 500 кредитов или будут гасить %. Это что-то похожее на Тимошенковскую программу... Если на погашение %, то можно привлечь значительный ресурс....
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Круто...
На оформление земельной дилянки...и оплату электросетям за выделенную мощность...как раз хватит...😀
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не заработает, с такой налоговой нагрузкой никто работать не будет.
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Ганьба всій світовій економіці! Нобелівська премія з економіки Зеленському - він винайшов новий економічний двигун: президент N6 зобов'яже банки давати кредити під 5/7/9% річних (при обліковій ставці центробанку 15,5%)

Всі за кредитами, і зразу кладемо на депозит!
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Нет, я работаю и не нуждаюсь.Вообще считаю, что работающий человек получать субсидии не должен
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совершенно верно, есть еще тупые инвалиды.
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ну, Стивен Хокинг тоже был глубоким инвалидам, если что
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новое поганяло для лектората хряка.
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...Это бред. Экономисты раскритиковали идею Зеленского о кредитировании бизнесаВчера президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам.
Он сообщил о старте новой государственной программы под названием "Возвращайся и оставайся". Процент кредитной ставки для малого и среднего бизнеса был предложен в 5%, 7% или 9%.При этом никакой дополнительной информации предоставлено не было.
"Детали - скоро", - было написано на официальной странице Зеленского в Facebook. Экономические эксперты разнесли в пух и прах затею Зеленского. Кандидат экономических наук, Президент Украинского аналитического центра, руководитель финансового холдинга Александр Охрименко, не один год проработавший в банковском секторе, в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал заявление Зеленского чушью.
"Это обычная фантазия. Начнем с простого: в Украине на сегодняшний день вообще не работает кредитование бизнеса. Сейчас банки, в принципе, готовы давать под 15-17% кредиты. Но не могут. И размер процента тут роли не играет. Проблема в другом - нормативные документы полностью заблокировали кредитование бизнеса. И банки ничего сделать не могут, они говорят: или вы меняете норматив, или мы не будем выдавать кредиты.
Потому что любой выданный банком кредит юрлицу является сомнительным. И за любой кредит Нацбанк их штрафует. Смысл тогда выдавать такие кредиты? Такое ощущение, что человек (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вообще не представляет, даже близко, какие сейчас есть проблемы. Нужно запустить кредитование бизнеса вообще, даже не льготно, а просто кредитовать. А что касается этой его идеи - она бредовая.
Смотрите, я беру кредит под 5% и помещаю на депозит под 13, и все, на разницу живу. Заявление президента не то чтобы популистское, а просто чушь. У нас есть проблемы, которыми реально стоит заниматься - кредитование действующее, работающее. А он начинает фантазии: а вот мы сейчас…, это - чепуха", - уверен Охрименко. Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг "Dragon Capital" Сергей Фурса в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал инициативу президента Владимира Зеленского по поводу дешевых кредитов для бизнеса популизмом.
По словам эксперта, на данный момент нет никакой информации, кроме как обещанных 5, 7 и 9%, поэтому говорить об этом пока рано. "Речь идет о компенсациях. То есть человек берет кредит в банке, например, под 20%, и разницу в процентах компенсирует банкам государство. Но в любом случае, это ни на что не повлияет. Ведь многие предприниматели работают в "серую". Придет человек предположим в банк, за кредитом, ему говорят: покажите документы. А на него 20 ФОПов зарегистрировано.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344763-eto_bred._ekonomisty_raskritikovali_ideju_zelenskogo_o_kreditirovanii_biznesa
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К февралю учетная ставка НБУ будет не более 9%, как в Раше.
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Зебил, а чего тянуть до февраля, давай прямо сейчас.
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Наличкой тебе никто не даст,а безналом на нецелевое использование не прокатит,так что не несите чушь.Одна и та же хня из поста в пост перебирается.
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Зеленський, дай команду знизити ціни на бензин вдвічі! Це ж так економіка працює, на думку полудурків???
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Граждане! Заплатите высокие налоги государству и чиновники отдадут ваши деньги под небольшой процент "блатным бизнесменам"...)))
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Самое интересное, что сперва эти деньги получат самые "бедные и несчастные" - БАНКИРЫ...)))
Ведь это им из бюджета будет предоставлятся финансирование для "льготного кредитования"...)))
Вот так работает социальное, популистское быдло-государство в котором "бедные беднеют, а богатые - богатеют")))
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Вместо того чтобы сделать единые правила для всех, они мутят с РРО что даже сам Верланов путается, а потом вводят для 1.5 человека сладкие кредиты. И трыньдет пол года будут об этом как о перемоге. Это просто сюр какой-то. Правительство инфоповодов!
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Вместо того чтобы сделать единые правила для всех, они мутят с РРО что даже сам Верланов путается, а потом вводят для 1.5 человека сладкие кредиты. И трыньдет пол года будут об этом как о перемоге. Это просто сюр какой-то. Правительство инфоповодов!
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А потом они сделают новые налоговые льготы для новых рабочих мест и ещё и ещё. Но это не работает. Разгадка в том почему ушел табачный бизнес...
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государство может влиять на экономику только таким образом. Акцизами, налогами и льготными кредитам.
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Самое главное забыли - четкие и однозначные правила игры... А у нас на один бизнес вагоны желающих отобедать...
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Кінець епохи діжиталізації. Офіс Президента заявив про скасування прийому електронних звернень громадян і заблокував свій Email(C)
@GolosPerditu27
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⠙⠑⠉⠕⠙⠑⠗‏ @C0D3TALK3R 3 дек.

дивлюсь,
зе-Голобородьки прийняли до уваги падіння "ретінгов" і вирішили, шо найкраща ідея
- срати в голови в турбо-режимі:
- кредити бізнесу під 5%! (видаватиме держава?)
- стипендії в $500! (це після зп в 4000 євро?)
- 390 млн на стартапи (обов'язкова умова Бєня в засновниках?)
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...Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа.На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны… окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админ/инструментов…
… Как бы это помягче сказать. Я понимаю, что при определённом уровне интеллекта, по жизни можно скакать жизнерадостно и с легким привкусом презентационной придурковатости). И получать искреннее удовольствие от собственных утопических прожектов. Тем более, что такие ребята остро чувствуют себе подобных и быстро сбиваются в монолитные инициативные группы)…
Тем не менее. Государство должно оплачивать свои хотелки, популистские инициативы только с профита. По слогам: с про-фи-та. То есть оно сначала создает условия, при которых общество зарабатывает, делает карьеры, получает стабильный личный доход. На этом росте эффективное государство тоже получает доход. И вот когда у него образуется излишек средств, которые не надо тратить на обязательные вещи - дороги, бюджетные школы/больницы, инфраструктуру, социальные выплаты и безопасность, вот тогда оно вправе придумывать свои адские хотелки. Ну чтобы понравится как можно большему числу собственных граждан, наслаждающихся жизнью в таком умопомрачительном (по сервису и качеству) государстве…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344794-mihail_podoljak_lohi_opjatj_oplatjat
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Супер! Вот это я понимаю, новая власть работает, не то что соевый барыга!
Какие сейчас проценты на депозит?
Возьму кредит - положу на депозит, куплю костюм с отливом и в Ялту!
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ЗЕбилы так в чём тогда проблема, точно с таким же успехом издайте указ припиЗЕдента что б в стране снизилась комуналка в три раза, и цены минимум в 2 раза. И делов то. Вон ЗЕкловун сказал что до конца года конец контрабанде..осталось меньше месяца до полной побьеды)))
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ВОТ ЗЕЛЕНЫЕ РАЗВОДИЛЫ!!!((((
Такая программа кредитования уже есть в Ощадбанка ( что вы будете разрабатывать??
?)
Вот только деньги дают Еврофонды!!
Шуты решили всех развести....Тьфу
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Эта схема не для простого нариту, ЗЕбильё эту схему под своих хозяев разработало..теперь бородатая бабушка будет брать кредиты под 5% и ложить в свой же Приват под 15%. НБУ всё профинансирует за счёт ЗЕбилов ессно..
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Внимательно читал? Бизнес-план, рабочие места, кредитная история. Причем тут бабушка?
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Ты за клоуна голосовал?Прост у тебя юморок как у шутов с Шапито 95..такой же тупой и плоский.
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Ну хотя бы не 'ложить', а класть. С анализами и наркотиками у вас лучше получалось, там вы явно было в теме.
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Думаю эти деньги возьмут у МВФ или **** или типа того. Под низкий процент, на долгий срок. А может вообще без процентов.
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В МВФ?Так МВФ давеча кукиш скрутило и уехало.А **** не лезет туда,куда МВФ не советует.
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Как вариант. Мы не знаем о чем договоривались
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Все ОПГ....

Миша решил записаться в банду тоже.....- надоело нищебродствовать....
Будет своим именем какое то время прикрывать банду...

Программа кредитов малому бизнесу под 5-9% заработает с 1 февраля 2020 года, - премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 4527
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Что бы взять этот кредит...для начала нужно иметь своих 300 штук...
А 5% кредитной ставки....в конечном итоге...с учетом того что нужно два работника...обернутся тем что веонуть придется 3 лимона...в два раза больше чем взял...
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А еще остается открытым вопрос залога...😀Под кредит в 1.5 лимона...залога надо минимум на 5 лимонов....
Кто его будет вносить...？
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АН73 один из 25‏ @Ukr_An73 29 ****.

29.11.18г $=28грн
29.11.19г $=23.8
Имеем - 4грн или - 15%
Бенз 95 - 9%
Гречка +65%
Молоко +10%
Апельсины +10%
Батон+17%
Яйца - 15%
Картоха +90%
Сыр+8%
Внешний долг+1%

Что не так с этими ***** рехформаторами?
Верните мне эпоху зубожіння
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ты забыл про комуналку !!!
там все не менее печально
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кожна людина має право на відпочинок!
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И кто получит кредиты?
70% получивших будут "близким большим" бизнесом.
Очередной дерибан госсредств
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Порохоботам , конечно, эти нововведения не нужны. Их бизнес связан со строчением всякой фигни против зеленского на данном этапе, раньше нужно было поливать грязью гриценко, садового, ЮВТ- все зависит от ситуации.
Вот и теперь, нужно опошлить хорошую идею о кредитовании малого бизнеса.
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