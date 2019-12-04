 Кабмін виділяє "Укрпошті" додаткові кошти на доставку виплат пенсіонерам, замість того, щоб підвищити пенсії, - ексміністр Рева

Про це заявив у Facebook ексміністр соціальної політики уряду Володимира Гройсмана Андрій Рева, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, загроза крилася зовсім не в низькому тарифі на доставку пенсій, а у високих витратах на новий менеджмент підприємства.

"Говорячи про те, що тариф на доставку пенсій не змінювався ось уже 15 років, пан прем'єр-міністр, як би сказати м'якше? Несе пургу. Очевидно він не в курсі, що розміри виплат Пенсійного фонду за доставку пенсій державному підприємству "Укрпошта" прямо залежать від розміру пенсійних виплат. Підвищуються пенсії - зростає розмір виплат "Укрпошті". Досі відсотка відрахувань для доставки пенсій вистачало. І раптом! І раптом прийшов "ефективний менеджер" Смілянський зі своєю так і хочеться сказати "молодою командою", у яких зарплата після підписання нового контракту в 2018 році зросла втричі! Після такої "перемоги", гроші скінчилися відразу і Смілянський запустив гучну кампанію в ЗМІ про свої "небачені успіхи". Небачені тому, що їх ніхто не бачив. Крім Смілянського та групи наближених до нього осіб. Єдине, чого не вистачало цим товаришам для повного щастя, то це... грошей! От вони і зажадали перегляду тарифу на доставку пенсій удвічі! Ви запитаєте, а що, тариф раніше не збільшувався? Він збільшувався, але повільно! Набагато повільніше, ніж зростають апетити Смілянського і Ко. І це неприйнятно для світил менеджменту! Не для того вони обіймали посади на державному підприємстві, щоб животіти в убогості. Таж на тлі Коболєва вони просто голодранці! Колишня влада цього не розуміла, але ось прийшли нові обличчя і справедливість восторжествувала. А як же? Пенсіонери мають заплатити за щастя бачити таких крутих менеджерів на чолі державного підприємства! 900 млн гривень - така ціна питання на 2020 рік. І заплатять пенсіонери. Ці гроші уряд "виділив", забравши з кишені українських пенсіонерів. Але чого не зробиш для такого чудового друга як пан Смілянський? Дружба - святе. Не тільки життя, а й гроші за друга віддати не шкода. Тим більше чужі. А потім прем'єр-міністр пан Г. розповість довірливій ​​публіці, що "уряд вирішив питання з доставкою пенсій пенсіонерам!", - пише Рева.

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Він також пропонує свій варіант вирішення проблеми з доставкою: "Треба просто було адекватно підвищити пенсії українським пенсіонерам. І тоді всі були б задоволені: і пенсіонери, і "Укрпошта". Але це не для наших самокатників. Занадто складне завдання. Набагато приємніше написати в бюджеті 2020 "Вжити рішучих заходів щодо наближення прожиткового мінімуму до 4251 грн на місяць" і при цьому прописати прожитковий мінімум для пенсіонерів 1769 грн. Чи на самокаті кататися - не мішки тягати?"

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Нагадаємо, з 1 січня 2020 держава забезпечить безкоштовну доставку пенсій і субсидій через "Укрпошту" для майже 5 мільйонів пенсіонерів. Додатково виділено 900 млн гривень.

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