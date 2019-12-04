 Кабмін виділяє "Укрпошті" додаткові кошти на доставку виплат пенсіонерам, замість того, щоб підвищити пенсії, - ексміністр Рева

Про це заявив у Facebook ексміністр соціальної політики уряду Володимира Гройсмана Андрій Рева, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, загроза крилася зовсім не в низькому тарифі на доставку пенсій, а у високих витратах на новий менеджмент підприємства.
"Говорячи про те, що тариф на доставку пенсій не змінювався ось уже 15 років, пан прем'єр-міністр, як би сказати м'якше? Несе пургу. Очевидно він не в курсі, що розміри виплат Пенсійного фонду за доставку пенсій державному підприємству "Укрпошта" прямо залежать від розміру пенсійних виплат. Підвищуються пенсії - зростає розмір виплат "Укрпошті". Досі відсотка відрахувань для доставки пенсій вистачало. І раптом! І раптом прийшов "ефективний менеджер" Смілянський зі своєю так і хочеться сказати "молодою командою", у яких зарплата після підписання нового контракту в 2018 році зросла втричі! Після такої "перемоги", гроші скінчилися відразу і Смілянський запустив гучну кампанію в ЗМІ про свої "небачені успіхи". Небачені тому, що їх ніхто не бачив. Крім Смілянського та групи наближених до нього осіб. Єдине, чого не вистачало цим товаришам для повного щастя, то це... грошей! От вони і зажадали перегляду тарифу на доставку пенсій удвічі! Ви запитаєте, а що, тариф раніше не збільшувався? Він збільшувався, але повільно! Набагато повільніше, ніж зростають апетити Смілянського і Ко. І це неприйнятно для світил менеджменту! Не для того вони обіймали посади на державному підприємстві, щоб животіти в убогості. Таж на тлі Коболєва вони просто голодранці! Колишня влада цього не розуміла, але ось прийшли нові обличчя і справедливість восторжествувала. А як же? Пенсіонери мають заплатити за щастя бачити таких крутих менеджерів на чолі державного підприємства! 900 млн гривень - така ціна питання на 2020 рік. І заплатять пенсіонери. Ці гроші уряд "виділив", забравши з кишені українських пенсіонерів. Але чого не зробиш для такого чудового друга як пан Смілянський? Дружба - святе. Не тільки життя, а й гроші за друга віддати не шкода. Тим більше чужі. А потім прем'єр-міністр пан Г. розповість довірливій публіці, що "уряд вирішив питання з доставкою пенсій пенсіонерам!", - пише Рева.
Він також пропонує свій варіант вирішення проблеми з доставкою: "Треба просто було адекватно підвищити пенсії українським пенсіонерам. І тоді всі були б задоволені: і пенсіонери, і "Укрпошта". Але це не для наших самокатників. Занадто складне завдання. Набагато приємніше написати в бюджеті 2020 "Вжити рішучих заходів щодо наближення прожиткового мінімуму до 4251 грн на місяць" і при цьому прописати прожитковий мінімум для пенсіонерів 1769 грн. Чи на самокаті кататися - не мішки тягати?"
Нагадаємо, з 1 січня 2020 держава забезпечить безкоштовну доставку пенсій і субсидій через "Укрпошту" для майже 5 мільйонів пенсіонерів. Додатково виділено 900 млн гривень.
Не міг бідолага нічо придумати...
Відірвали від корита і моментально тисячі ідей...
Він просто пояснює що з ростом пенсій росли і виплати за доставку, автоматично.
А не стояли на місці 15 років як триндять "меністри недержавного зразка".
Я не спеціаліст, звісно. Можливо, цього і достатньо для покриття витрат на доставку.
Але Рева, це той таваріщ, який відкрив нам істину, чому багатьом українцям не вистачає грошей. А саме - тому, що вони багато їдять. Саме так він пояснив, чому українці в середньому витрачають на харчування 50% доходу. Тому що обжираються.
Після таких талановитих економічних викладок його слова я сприймаю як пургу.
А, що люди під час россійської агрессії одержували пенсії, нє счітаєтся?
«Ето єго работа»?
Богообраний народ величного Ізраїлю готовий купувати українську землю в необмежених кількостях, адже уміючи вирощувати врожай на піску та камінню, на українських чорноземах із застосуванням найновішої хімії вони зможуть брати в десятки разів більший прибуток!
Землю під будівництво хати/дачі в Україні можна цілком законно купити року так з 1995! Усі хати в селах уже років 25 як продають із землею, а от поле - да, купити не можна...
До Реви є купа питань, але дійсно - за що Укрпошті додаткові гроші дають???
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про майбутнє ЗЕ влади / Палка промова у Верховній Раді
видео
https://youtu.be/***********
Его с трудом, но простим....
С возрастом мозги отказывают у многих..., да...
ЗЕлупоныши реально все олигофрены?
Нєужєли нєправда?
и получат когда вернутся, если конечно приваты и альфы не обчистят своих дорогих клиентов )))
Вмєсє со мной і Вамі?
может закончить как чечетов ))
А это руководитель той самой "Укрпочты", Игорь Ефимович Смелянский.
А теперь Внимание.
Игорь Ефимович получает... 856 ТЫСЯЧ ГРИВЕН В МЕСЯЦ.
И это одна из самых больших зарплат, среди всех руководителей государственных Компаний.
Больше зарабатывают лишь знаменитый Коболев и не мене знаменитый Кравцов.
Пока обычные сельские почтальоны за свой тяжкий труд получают жалкие 2000 гривен, наш "Герой" наслаждается жизнью в своём шикарном и теплом кабинете с дорогой Мебелью.
Между ними не просто Пропасть. Между ними настоящая Бездна.
Я искренне надеюсь, что рано или поздно наступит то время, когда работа простых Украинцев будет ценится, а главное достойно Оплачиватся.
Ведь терпеть весь это беспредел, уже просто нет ни сил ни Желания...
и теперь он делает какието публичные заявления , ну да он чиновник - частичка нашей Витчизны
ну что рева, меньше жрешь?
Не воровали бы- была бы и прибыль
Воровство это да, но там и воровать давно нечего. Основная причина это совковские методы управления. Туда же заходишь и как в машине времени в прошлое попадаешь. Всё что государственное всё такое. Я году в 2012 как-то получал перевод в Ощадбанке и простоял больше часа у них в очереди в кассу. У них там стоял матричный принтер который печатает до 15 минут один листок. Я таких с начала 90-х не видел. Больше я их услугами не пользовался.