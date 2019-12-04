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Все про:пенсія (550) Укрпошта (78) Рева Андрій (390)

 Кабмін виділяє "Укрпошті" додаткові кошти на доставку виплат пенсіонерам, замість того, щоб підвищити пенсії, - ексміністр Рева

Уряд виділив додаткові кошти "Укрпошті" для покриття витрат на доставку виплат пенсіонерам, хоча цей дохід можна збільшити за рахунок підвищення пенсій.

Про це заявив у Facebook ексміністр соціальної політики уряду Володимира Гройсмана Андрій Рева, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, загроза крилася зовсім не в низькому тарифі на доставку пенсій, а у високих витратах на новий менеджмент підприємства.

"Говорячи про те, що тариф на доставку пенсій не змінювався ось уже 15 років, пан прем'єр-міністр, як би сказати м'якше? Несе пургу. Очевидно він не в курсі, що розміри виплат Пенсійного фонду за доставку пенсій державному підприємству "Укрпошта" прямо залежать від розміру пенсійних виплат. Підвищуються пенсії - зростає розмір виплат "Укрпошті". Досі відсотка відрахувань для доставки пенсій вистачало. І раптом! І раптом прийшов "ефективний менеджер" Смілянський зі своєю так і хочеться сказати "молодою командою", у яких зарплата після підписання нового контракту в 2018 році зросла втричі! Після такої "перемоги", гроші скінчилися відразу і Смілянський запустив гучну кампанію в ЗМІ про свої "небачені успіхи". Небачені тому, що їх ніхто не бачив. Крім Смілянського та групи наближених до нього осіб. Єдине, чого не вистачало цим товаришам для повного щастя, то це... грошей! От вони і зажадали перегляду тарифу на доставку пенсій удвічі! Ви запитаєте, а що, тариф раніше не збільшувався? Він збільшувався, але повільно! Набагато повільніше, ніж зростають апетити Смілянського і Ко. І це неприйнятно для світил менеджменту! Не для того вони обіймали посади на державному підприємстві, щоб животіти в убогості. Таж на тлі Коболєва вони просто голодранці! Колишня влада цього не розуміла, але ось прийшли нові обличчя і справедливість восторжествувала. А як же? Пенсіонери мають заплатити за щастя бачити таких крутих менеджерів на чолі державного підприємства! 900 млн гривень - така ціна питання на 2020 рік. І заплатять пенсіонери. Ці гроші уряд "виділив", забравши з кишені українських пенсіонерів. Але чого не зробиш для такого чудового друга як пан Смілянський? Дружба - святе. Не тільки життя, а й гроші за друга віддати не шкода. Тим більше чужі. А потім прем'єр-міністр пан Г. розповість довірливій ​​публіці, що "уряд вирішив питання з доставкою пенсій пенсіонерам!", - пише Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд уперше за 15 років підвищив тарифи на доставку пенсій "Укрпоштою"

Він також пропонує свій варіант вирішення проблеми з доставкою: "Треба просто було адекватно підвищити пенсії українським пенсіонерам. І тоді всі були б задоволені: і пенсіонери, і "Укрпошта". Але це не для наших самокатників. Занадто складне завдання. Набагато приємніше написати в бюджеті 2020 "Вжити рішучих заходів щодо наближення прожиткового мінімуму до 4251 грн на місяць" і при цьому прописати прожитковий мінімум для пенсіонерів 1769 грн. Чи на самокаті кататися - не мішки тягати?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд вирішив проблему з вчасною доставкою пенсій до пенсіонерів і людей з інвалідністю, - Гончарук

Кабмін виділяє Укрпошті додаткові кошти на доставку виплат пенсіонерам, замість того, щоб підвищити пенсії, - ексміністр Рева 01

Нагадаємо, з 1 січня 2020 держава забезпечить безкоштовну доставку пенсій і субсидій через "Укрпошту" для майже 5 мільйонів пенсіонерів. Додатково виділено 900 млн гривень.

Читайте також: Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163498
 
   
 Топ коментарі
 
Скільки років рева міністром був?
Не міг бідолага нічо придумати...
Відірвали від корита і моментально тисячі ідей...
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"Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии - растет размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг! И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Источник: https://censor.net.ua/n3163498
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Друзья, по итогам 2019 года, зарплата рядовых сотрудников "Укрпочты" признана одной из самых низких во всём нашем Государстве.
А это руководитель той самой "Укрпочты", Игорь Ефимович Смелянский.
А теперь Внимание.
Игорь Ефимович получает... 856 ТЫСЯЧ ГРИВЕН В МЕСЯЦ.
И это одна из самых больших зарплат, среди всех руководителей государственных Компаний.
Больше зарабатывают лишь знаменитый Коболев и не мене знаменитый Кравцов.
Пока обычные сельские почтальоны за свой тяжкий труд получают жалкие 2000 гривен, наш "Герой" наслаждается жизнью в своём шикарном и теплом кабинете с дорогой Мебелью.
Между ними не просто Пропасть. Между ними настоящая Бездна.
Я искренне надеюсь, что рано или поздно наступит то время, когда работа простых Украинцев будет ценится, а главное достойно Оплачиватся.
Ведь терпеть весь это беспредел, уже просто нет ни сил ни Желания...
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"Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии - растет размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг! И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Источник: https://censor.net.ua/n3163498
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Перл этого дебила, что украинцы слишком много едят, до сих пор на слуху.
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Скільки років рева міністром був?
Не міг бідолага нічо придумати...
Відірвали від корита і моментально тисячі ідей...
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Яких ідей? Ви статтю читали.
Він просто пояснює що з ростом пенсій росли і виплати за доставку, автоматично.
А не стояли на місці 15 років як триндять "меністри недержавного зразка".
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Разом з ростом пенсій росли обсяги виплат, тобто абсолютні значення. "На місці" стояло значення у відсотках від пенсійних виплат.
Я не спеціаліст, звісно. Можливо, цього і достатньо для покриття витрат на доставку.
Але Рева, це той таваріщ, який відкрив нам істину, чому багатьом українцям не вистачає грошей. А саме - тому, що вони багато їдять. Саме так він пояснив, чому українці в середньому витрачають на харчування 50% доходу. Тому що обжираються.
Після таких талановитих економічних викладок його слова я сприймаю як пургу.
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Що зробив Рева?
А, що люди під час россійської агрессії одержували пенсії, нє счітаєтся?
«Ето єго работа»?
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Що зробив Рева?... Жрал у корыта , и по их заверениям и доплатам ,Жрал интенсивно ....
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Спасибо зебилам за уменьшение пенсий Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 5015
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Пенсіонери мають жити бідно і вимирати, щоб онуки могли продати їхні паї.
Богообраний народ величного Ізраїлю готовий купувати українську землю в необмежених кількостях, адже уміючи вирощувати врожай на піску та камінню, на українських чорноземах із застосуванням найновішої хімії вони зможуть брати в десятки разів більший прибуток!
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В мире 195 стран, только 6 стран не имеют рынка земли (скоро будет 5) Нет рынка земли только в Северной Корее, Беларуси , Таджикистане, Венесуеле, Кубе, Украине. Почему Израиль выберет именно Украину среди 196 стран?
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Можливо тому що там ти 200 000 гектар в одні руки купити не зможеш? Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 9442
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Москалику, не бреши! У КНДР, Білорусі, Таджикістані Венесуелі і Кубі немає ринку землі взагалі, а в Україні не продають тільки сільськогосподарські землі!

Землю під будівництво хати/дачі в Україні можна цілком законно купити року так з 1995! Усі хати в селах уже років 25 як продають із землею, а от поле - да, купити не можна...
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Здавалося б, все більше пенсіонерів (навіть по селах) отримують пенсію на картки, а значить у Укрпошти мали б зменшитися затрати на доставку пенсій. А тут їм виділяють додаткові гроші... Нонсенс!

До Реви є купа питань, але дійсно - за що Укрпошті додаткові гроші дають???
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Рева уже надобавлялся. Что толку с повышения не три гривны, если в старики ничего не могут получить без почты.
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Тю, у мене родичі навіть в селі пенсію на картку отримують...
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не зарекайся, когда сами ходить не смогут будешь к ним ездить с карточки снимать.
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Вы извиняюсь полный идиот за такие мысли. В городе банкоматов полно, а в селах, если есть, то только один где то в центре, если село большое, как одиноким старикам добратся до этого банкомата, иногда нало головой думать, прежде, чем ляпать что то.
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молчало бы то рево, когда будут отвечать воры режима поросенко?
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Ну просто слеза наворачивается на глаза от умиления ,когда Рева начинает заботится о пенсионерах... Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 152шо у этих уродов в голове непонятно ...
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а ведь он поддержал поддержал Зе-сволочей на финишной прямой выборов, а сейчас заговорил про трибунал.... Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 1568

Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про майбутнє ЗЕ влади / Палка промова у Верховній Раді

видео
https://youtu.be/***********

Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 8630
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Такі як Хмара, об'єктивно зробили все, щоб прибрати Порошенка, і у яких не вистачило мізків вирахувати, що вони таким чином приведуть до влади Зеленського
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Хмара старый и пострадал за Украину сильно....
Его с трудом, но простим....
С возрастом мозги отказывают у многих..., да...
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Та їх цікавлять пенсії? У них зараз єсть вопроси поважнє: «Посадіть Порошенка» і почати розпродувати землю.
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Идиот, если эту небольшую надбавку поделить на 10 млн пенсионеров то и пенсионеры получат ерунду и пенсии носить будет некому.
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Кстати можно посчитать, выделили 900 млн на год, это по 80 млн в месяц, делим на 10 млн и получаем огромную прибавку к пенсии аж целых 8 грн.
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Степан Сытник - умственно отсталый, не понял написанного, если например пенсионерам повысить пенсии на 150 грн, то дополнительный процент почте и составит некую сумму достаточную для увеличения оплаты доставки пенсий! А не делить эти 900 млн. на пенсионеров.
ЗЕлупоныши реально все олигофрены?
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Степа, через укрпочту получают от силы 10-15% пенсов. только в самых маленьких селах. В городах , райцентрах и пгт уже давно перешли на карты. Вон лугандонцы вообще за пенсией ездят за 100 км . ничего терпят )
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Так кажуть шо в Україні зосталось всього 5-10 мілліонов чєловєк.
Нєужєли нєправда?
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ну примерно так - остальные получают свои вспомоществования бомжей на карты Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 776 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 776 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 776
и получат когда вернутся, если конечно приваты и альфы не обчистят своих дорогих клиентов ))) Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 7634 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 7634
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Шо 5-10 мілліонов всєго осталось?
Вмєсє со мной і Вамі?
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рева таки типил - ему не хватило рошенок и он защебетал сдавая мальдивского как оглашеный Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4839 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4839 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4839
может закончить как чечетов ))
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Не тот уровень И Чечеткин не первый Первой была такая себе Семенюк-Самсоненко В.П. Говорят самоубилась выстрелом в голову .
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Друзья, по итогам 2019 года, зарплата рядовых сотрудников "Укрпочты" признана одной из самых низких во всём нашем Государстве.
А это руководитель той самой "Укрпочты", Игорь Ефимович Смелянский.
А теперь Внимание.
Игорь Ефимович получает... 856 ТЫСЯЧ ГРИВЕН В МЕСЯЦ.
И это одна из самых больших зарплат, среди всех руководителей государственных Компаний.
Больше зарабатывают лишь знаменитый Коболев и не мене знаменитый Кравцов.
Пока обычные сельские почтальоны за свой тяжкий труд получают жалкие 2000 гривен, наш "Герой" наслаждается жизнью в своём шикарном и теплом кабинете с дорогой Мебелью.
Между ними не просто Пропасть. Между ними настоящая Бездна.
Я искренне надеюсь, что рано или поздно наступит то время, когда работа простых Украинцев будет ценится, а главное достойно Оплачиватся.
Ведь терпеть весь это беспредел, уже просто нет ни сил ни Желания...
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Узбагойся, твой клован скоро и пенсии отменит.
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При том бардаке и безответственности,что творятся в "Укрпочта",хочется пожелать банкротства этой шарашке,чтобы перестали страдать люди,имеющие несчастье туда обратиться.
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С каждым месяцем все меньше пенсионеров пользуются услугами почтальонов и все больше банкоматом. Естественная убыль плюс влияние прогресса. А по большему счету могди бы и спросить пенсионеров, что лучше - пенсия на дом или надбавка. Все зависит от размера надбавки Кабмін виділяє "Укрпошті" додаткові кошти на доставку виплат пенсіонерам, замість того, щоб підвищити пенсії, - ексміністр Рева - Цензор.НЕТ 8132
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ба, какие люди! этот завонявшийся навозный жук еще смеет нам что то говорить про пенсии???
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когда у ревы спросили - как люди живут на минималку , он ответил - не знаю , как то живут
и теперь он делает какието публичные заявления , ну да он чиновник - частичка нашей Витчизны
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Ого, ось і Рева з"явився! Що тобі, родний не подобається, га? Смілянського призначили на Укрпошту 1 липня 2016 року!!!! Чого ж ти, киця моя, стільки страждав від несправедливости і мовчав, страждав і мовчав! Рева, заслужений робітник соціальної сфери України -так, люди, так! За що це така пошана, людоньки добрії! Ну, не можу просто! Маєшь ти зараз 53 рочки. 10 років пройде швидко! От бажаю тобі, щоб твоя пенсія була такою, як отримують бабусі у моєму селі Стайки під Києвом - і дай Боже здоров"я тим жінкам, які на велосипедах по трасі цю пенсію за копійки зарплати розвозять по селу бабусям, та ще й хліба привезуть.
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Какая в "жопу" доставка пенсий? В обязательном порядке пенсииитолько на карту, а вместо кассовых лучше бы ваели уголовку за отсуствие постерминалов (хотя бы мобильных), давно пора переходить на полный безнал, вот только взятки по безналу не так просто брать, аот и не ваедут его!
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это проблема , как в селе поставить банкомат ,кто его охранять будет?это будет клондайк для ограблений
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банкомат в каждом селе не нужен, мобильная связь охватывает всю территорию Украины, поэтому должны быть в обязательном порядке пос-терминалы в любой торговой точке с занонодательным запретом на экаайриг больше 0,5 %! А все комуслуги должны платиться либо через мобильноемприложение банков, либо самих услугодателей!
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спустись на землю , смартфон у бабы деда в селе....... ты их учить будешь ? недавно друг купил старой матери смартфон в село отвез , два дня не мог дозвониться ,знаешь что она ему сказала ? Ей нужен телефон с одной кнопкой ,включить и позвонить ,а это гавно пусть забирает ,она им пользоваться не будит, убедила... тот купил ей старую б\у нокию....... вот так
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Да хорош уже трындеть про тупых пенсов. сколько можно. ну есть конечно такие но не настолько много. лучше бы 900 млн. потратили один раз на установку дополнительных банкоматов.
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вот в том то и беда что вы не понимаете сколько таких пенсов , по личному опыту скажу в селе таких процентов 95,если не 99....... я имею в виду настоящее село ,а не пригород городов
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У подавляющего числа пенсионеров есть дети,внуки,просто хорошие соседи,которые могут им помочь оплатить коммуналку по безналу.Через easy pay ,к примеру,это что два пальца обмочить.
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Ага, добре з Великої Британії нам, оце таким дурням селянським, розсказувати про пост-термінали у любій торговій точці! у нас село - 65 км від Києва - а щоб поговорити нормально по телефону - я не кажу вже про інтернет - їду під вишку за селом. Ну повний bullshit! Поняв, ти, британець?
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Эпоха бедности закончилась, работники Укрпочты тоже хотят больших зарплат. А где их взять? Надо поднимать цены на услуги!
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надо меньше жрать...рева ж предлагал выход из ситуации, а его никто не послушал...
ну что рева, меньше жрешь?
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В Китае такие пенсии получают только госслужащие и силовики.Остальные сотни миллионов пенсионеров должны содержать, по традиции, дети или внуки.
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Ну вот поставили управлять Укрпочтой супер-пупер менеджера с космической зарплатой, и что? Сколько лет прошло а воз и ныне там. Ну сделали они ребрендинг за кучу денег, но от смены вывески ничего не изменилось. Отдали бы уже Укрпочту кому-то нормальному. Можно было конечно бы Новой Почте отдать но тогда будет монополия. Поэтому такого лучше не делать. Ну там ещё Ахметов вроде в доле в Укрпочте поэтому это *овно бесполезное будет долго наверное на балансе государства. С другой стороны могли бы оставить государству только почтальонов которые будут доставлять пенсии и письма. Поднять им хорошо зарплаты, а перевозки заказывать у частных компаний. Но нет же они всю махину убыточную хотят содержать за счёт государства.
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Одно не понятно. Новая почта - прибыльная, с хорошими зарплатами. А Укрпочта - убыточная??
Не воровали бы- была бы и прибыль
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Несколько лет назад Укрпочта стала акционерным обществом. Часть контролирует государство часть инвесторы. Основной инвестор там кажется Ахметов через какие-то фонды. Возможно хотели по старой схеме обанкротить и забрать себе. Как было с Укртелекомом. Хотя там нечего банкротить... Главный провайдер интернета в Украине и убыточный это же нонсенс. Главный в том плане что остальные провайдеры в стране через него конектиться с другими странами.
Воровство это да, но там и воровать давно нечего. Основная причина это совковские методы управления. Туда же заходишь и как в машине времени в прошлое попадаешь. Всё что государственное всё такое. Я году в 2012 как-то получал перевод в Ощадбанке и простоял больше часа у них в очереди в кассу. У них там стоял матричный принтер который печатает до 15 минут один листок. Я таких с начала 90-х не видел. Больше я их услугами не пользовался.
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Які думки у Реви стосовно раціону українців - все ще жеруть надміру чи вже трохи менше?
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