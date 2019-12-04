EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  256  7
Матеріали за темою:
Все про:Росія (21521) санкції (2436) Євросоюз (2718) Боррель (3)

 ЄС має продовжувати санкції проти РФ і надати допомогу Україні, - Боррель

Євросоюз має зберігати єдність щодо збереження санкцій проти Росії і водночас надати Україні допомогу.

Про це заявив новопризначений високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеф Боррель, відповідаючи на запитання європейських депутатів щодо очікувань від зустрічі в "нормандському форматі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція і Німеччина взяли на себе ініціативу, і я не знаю поки що, якими можуть бути результати. Але ситуація доволі зрозуміла, коли йдеться про Росію. Ми маємо продовжувати санкції, поки не буде досягнутий прогрес у виконанні Мінських домовленостей, наразі ж ніякого прогресу не спостерігається.

З іншого боку, ми не можемо ігнорувати країну, яка постачає нам енергоресурси, і (маємо) продовжувати діалог з нею. Але ми маємо це робити організованим порядком. Щоб вирішити це питання, ми маємо надати Україні всю допомогу, якої вона потребує. Президент України не хоче посилати війська, щоб повернути Донбас, адже не існує військового рішення. Що ми маємо робити – залишатися єдиними у нашій позиції щодо Росії", - сказав новопризначений високий представник ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО подвійний підхід до Росії: діалог і стримування водночас, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163497
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для начала не могли бы помочь убрать внутреннего врага с банковой?
 показати весь коментар
 
 
должны ... должна...должен ...северныйпотоп вот всё что вы "должны" ...3,14дарасы
 показати весь коментар
 
Все эти выступления на сегодня - в пользу бедных рассудком. Кое-шо будет примерно ясно после 9 грудня.
 показати весь коментар
 
У Порошенка должна харя лопнуть, це могли бути Богдани.
 показати весь коментар
 
Холодная Война должна усиливаться против РФ!!! русских нужно и экономически и морально давать!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору