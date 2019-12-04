EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Київські новини
  4037  9
Все про:Київ (6891) ремонт (562) Шулявський міст (16)

 На будівництві Шулявського моста в Києві встановили останню секцію - рух обіцяють відновити до кінця року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На будівництві Шулявського моста в Києві в середу встановили останню 540-тонну секцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Київміськадміністрації.

Після стикування частин моста почнуться дорожні роботи: облаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху.

Автомобілі планують пустити мостом ще цього року.

"В даний час триває будівництво підходів шляхопроводу з вулиць Вадима Гетьмана й Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з'їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу і зовнішнє освітлення", - наводяться в повідомленні слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Нагадаємо, в 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року. Старий міст повністю розібрали, зараз триває будівництво нового.

Читайте також: Ремонт Шулявського моста подорожчав через об'єктивні причини, - заступник мера Поворозник

На будівництві Шулявського моста в Києві встановили останню секцію - рух обіцяють відновити до кінця року 01
На будівництві Шулявського моста в Києві встановили останню секцію - рух обіцяють відновити до кінця року 02
На будівництві Шулявського моста в Києві встановили останню секцію - рух обіцяють відновити до кінця року 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163495
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Полтора милиарда гривен. Стырили примерно миллиард
Вон у нас в борисполе регистратуру в поликлинике отремонтировали. Помещение 12х12. Новая штукатурка, плитка, протокол Армстронг, телик и пуфики. Стоимость 1.5 млн грн)))))) хату построить можно!!!!
 показати весь коментар
 
 
Но Виталя все равно хороший! Он сам ничего не крал.
 показати весь коментар
 
 
Вы вообще-то какое имеете отношение к строительству, что так смело оперируете цифрами?
 показати весь коментар
 
 
Зебил, что лично у тебя украл Порох и его люди? На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года - Цензор.НЕТ 7556
 показати весь коментар
 
 
Брехати то не мости строїти. Вони на цьому повилазили
☹️
 показати весь коментар
 
 
Гордим дамбасітам міст швидше побудували.
 показати весь коментар
 
Слава Николаевским корабелам!!!
Корабли не строим, то хоть мосты.
Три за год - пешеходный в Киеве, Шулявский, Станица Луганская.
Все три изготавливал завод "Океан"
Ещё ржавеют секции Запорожского моста и под Балаклеей тоже секции из Нико - но это другой завод.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору