 На будівництві Шулявського моста в Києві встановили останню секцію - рух обіцяють відновити до кінця року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Київміськадміністрації.
Після стикування частин моста почнуться дорожні роботи: облаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху.
Автомобілі планують пустити мостом ще цього року.
"В даний час триває будівництво підходів шляхопроводу з вулиць Вадима Гетьмана й Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з'їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу і зовнішнє освітлення", - наводяться в повідомленні слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
Нагадаємо, в 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року. Старий міст повністю розібрали, зараз триває будівництво нового.
Вон у нас в борисполе регистратуру в поликлинике отремонтировали. Помещение 12х12. Новая штукатурка, плитка, протокол Армстронг, телик и пуфики. Стоимость 1.5 млн грн)))))) хату построить можно!!!!
🤔
☹️
Корабли не строим, то хоть мосты.
Три за год - пешеходный в Киеве, Шулявский, Станица Луганская.
Все три изготавливал завод "Океан"
Ещё ржавеют секции Запорожского моста и под Балаклеей тоже секции из Нико - но это другой завод.