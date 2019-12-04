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Все про:замовне вбивство (60) Вячеслав Соболєв (13) Ємельянов (5)

 Суддя Артур Ємельянов закликає повернути в правове поле розслідування замаху на Соболєва

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов вважає, що розслідування замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва необхідно повернути в правове поле і припинити спроби тиску на слідство.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Українським Новинам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва має вестися правоохоронними органами, а деяким українським Інтернет-ЗМІ пора припинити спроби піднімати свій скандальний рейтинг на людських трагедіях", - заявив суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що замовники замаху вже знайдені і поліція готова їх затримати. Сам Соболєв озвучив низку прізвищ, акцентуючи, що поки не має претензій до цих людей і не готовий їх звинувачувати в чому-небудь. Однак це трактується ЗМІ як пряме звинувачення з його боку, а деякі журналісти взагалі говорять про "підозрюваних".

Читайте також: Суд заарештував без права застави Семенова - другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради Соболєва

"Я сподіваюся, що юристи вже порекомендували Соболєву написати заяву в поліцію, якщо у нього є якісь підозри. Це дозволить оформити процесуально слова потерпілого. Інші публічні заяви або припущення про можливих замовників цього жахливого злочину можуть бути розцінені як тиск на слідство", - наголосив Ємельянов.

Суддя також додав, що готовий пройти перевірку на поліграфі для підтвердження своєї непричетності до замаху.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163489
 
 
 Топ коментарі
 
Это же тот самый Емельянов, который отжимал в Донецке бизнес Соболева?

Ну тогда конечно надо срочно дать ему вернуть дело в правовое поле.
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А чому, це хтось вказує ЗМІ, що їм робити
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В Донецке как то в суде не привыкли разбираться. Там терриконов немеряно....
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А чому, це хтось вказує ЗМІ, що їм робити
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Мнение вероятного заказчика убийства очень ценно, очень...))
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Это война и она в Киеве. Мы победим, Перемога за нами. Авакову сложно.
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І той данецький, і цей данецький. Не можуть без суду розібратися?
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В Донецке как то в суде не привыкли разбираться. Там терриконов немеряно....
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я готов пройти полиграфффффф))) всі знаютють, що поліграф це уйня, яку проходять без проблем.
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Я бы на месте Соболева всех заказал.
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Это же тот самый Емельянов, который отжимал в Донецке бизнес Соболева?

Ну тогда конечно надо срочно дать ему вернуть дело в правовое поле.
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Такого "правильного" артура - на гилляку!А перед этим вывернуть на изнанку!И будет пенсия тысячам пенсионеров!
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Извините, а с какой холеры судья хозяйственного суда к уголовной практике???? Или он специалист широкого профиля как например Югик алкаш????
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*****, вся страна - бандиты.. Начинаю с подозрением смотреть на кота
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Ну мышам союзник тоже как то не помешает.....
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ты бы еще сказал, что вода мокрая! тоже мне , капитан очевидность... а ты думаешь на фига они прокурорами и судьями становятся?
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а данный персонаж работает в правовом поле ? нашим судам верить нельзя , а публичные заявления обычно делают худшие
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я выходцам из знойного бамбаса никогда не доверял ( задолго до войны) и сейчас не доверяю!!! а вы земляки? гнилой народец скажу я вам...
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Артур Емельянов, бывший Глава совета всех хозяйственных судов Украины и глава аппеляционного и хозяйственного судов Киева, выходец из Донецка, долларовый мультимиллионер, и человек, на которого заведено бесконечное количество уголовных дел и ни одно из них, почему-то, не доведено до конца. Странно.

Программа Наши гроши, программа Слидство. Инфо, движение Честно. Радио Свобода. Просто тонны журналистских расследований. Плюс десятки уже заведенных и остановленных уголовных дел.

В этой связи хотелось бы спросить у президента Зеленского, как долго эта нечисть будет гулять на свободе и как это всё вяжется с Вашими предвыборными обещаниями, лицемерное Вы существо?
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Свиночолий лідер реформував суди кардинально.
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