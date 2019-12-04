 Суддя Артур Ємельянов закликає повернути в правове поле розслідування замаху на Соболєва

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Українським Новинам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва має вестися правоохоронними органами, а деяким українським Інтернет-ЗМІ пора припинити спроби піднімати свій скандальний рейтинг на людських трагедіях", - заявив суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що замовники замаху вже знайдені і поліція готова їх затримати. Сам Соболєв озвучив низку прізвищ, акцентуючи, що поки не має претензій до цих людей і не готовий їх звинувачувати в чому-небудь. Однак це трактується ЗМІ як пряме звинувачення з його боку, а деякі журналісти взагалі говорять про "підозрюваних".

Читайте також: Суд заарештував без права застави Семенова - другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради Соболєва

"Я сподіваюся, що юристи вже порекомендували Соболєву написати заяву в поліцію, якщо у нього є якісь підозри. Це дозволить оформити процесуально слова потерпілого. Інші публічні заяви або припущення про можливих замовників цього жахливого злочину можуть бути розцінені як тиск на слідство", - наголосив Ємельянов.

Суддя також додав, що готовий пройти перевірку на поліграфі для підтвердження своєї непричетності до замаху.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?