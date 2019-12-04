 Депутат, вигнаний зі "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час і після прес-конференції "#SaveФОП/#ЗахистиФОП" за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

На питання журналіста про те, чому Антон Поляков голосував за поправки до закону №1053-1 – депутат заявив, що не робив цього, а інформація є "відвертою помилкою". Проте, судячи з інформації, розміщеної на сайті Верховної Ради - депутат був одним з тих, хто підтримав скандальні поправки. Крім того Поляков підтримав і поправки до другого законопроекту №1073, впроваджує РРО для Фопів.

Нагадаємо, раніше фракція "Слуга Народу" виключила Полякова з своїх лав. Сам депутат заявив про те, що це пов'язано з його за ініціативою збору підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, яка не увінчалася успіхом.

20 вересня депутати ухвалили закони, що зобов'язують Фопи використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Для Фопів другої-четвертої категорії, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть Фопи, які продають ювелірні товари, текстиль, б/у товари в магазинах, ресторани і кафе, туристичні агенції, готелі та хостели.

Для інших Фопів РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.

Зазначені закони гостро критикують підприємці. Вчора під будівлею Верховної Ради відбувся пікет проти зазначених законів.

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