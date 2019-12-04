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 Політика України
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Все про:підприємці (145) Поляков_Антон (21)

 Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував

Народний депутат України Антон Поляков, який голосував за поправки до законів №1053-1 і №1073, що суттєво ускладнюють роботу ФОПів, різко змінив свою позицію і виступив проти підтриманих раніше поправок.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час і після прес-конференції "#SaveФОП/#ЗахистиФОП" за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

На питання журналіста про те, чому Антон Поляков голосував за поправки до закону №1053-1 – депутат заявив, що не робив цього, а інформація є "відвертою помилкою". Проте, судячи з інформації, розміщеної на сайті Верховної Ради - депутат був одним з тих, хто підтримав скандальні поправки. Крім того Поляков підтримав і поправки до другого законопроекту №1073, впроваджує РРО для Фопів.

Нагадаємо, раніше фракція "Слуга Народу" виключила Полякова з своїх рядів. Сам депутат заявив про те, що це пов'язано з його за ініціативою збору підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, яка не увінчалася успіхом.

20 вересня депутати ухвалили закони, що зобов'язують Фопи використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Для Фопів другої-четвертої категорії, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть Фопи, які продають ювелірні товари, текстиль, б/у товари в магазинах, ресторани і кафе, туристичні агенції, готелі та хостели.

Для інших Фопів РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.

Зазначені закони гостро критикують підприємці. Вчора під будівлею Верховної Ради відбувся пікет проти зазначених законів.

Читайте також: У Раді зареєструють законопроєкт про скасування книги обліку для деяких ФОПів, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163488
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, сможет ли депутат зебил назвать от какого региона он балотировался, хотя-бы 50 имен депутатов от СН, хотя-бы половину имен кабмина который они назначили? Депутат, изгнанный из "Слуги Народа", выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал - Цензор.НЕТ 2303
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"Мы работы не боимся, От работы не бежим, Есть работа-спать ложимся, Нет работы-тоже спим."
Депутат, изгнанный из "Слуги Народа", выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал - Цензор.НЕТ 2495

(C)
@ligovs
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"Мы работы не боимся, От работы не бежим, Есть работа-спать ложимся, Нет работы-тоже спим."
Депутат, изгнанный из "Слуги Народа", выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал - Цензор.НЕТ 2495

(C)
@ligovs
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Не, не так. Мы работы не боимся, но работать хрен пойдём
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это мне бпп и опоблок напоминает - союзничков ))
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Нічого собі за наші податки це зелене гівно дозволяє собі спати на роботі. Викиньте його в смітник
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Интересно, сможет ли депутат зебил назвать от какого региона он балотировался, хотя-бы 50 имен депутатов от СН, хотя-бы половину имен кабмина который они назначили? Депутат, изгнанный из "Слуги Народа", выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал - Цензор.НЕТ 2303
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сначала пусть назовет правильно области Украины... а потом...
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прямо как "суперпорохобот" Каракай.. который голосовал ЗА харьковские соглашения..
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Как оторвали от кормушки - так сразу и "прозрел", одноклеточный
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что делает бакс животворящий..только перестали давать взятки в конверте и сразу все поменялось.. и как бы вы запели еслиб вас сволочей еще тюремной кашей покормить пару годиков..
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Просто СН никакая не партия, а сходняк по интересам. Стоит кого-то выгнать, временный камуфляж сразу облезает и начинаются унылые откровения.
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мудрый и простой нарид открывайте двери ваших хат - Красные комиссары от Бени и Зе идут к вам с новой "продразверсткой"....

«Это фашизм!» Тимошенко озвучила резкое обвинение в адрес власти.
Видео...

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/435937163751427/


Депутат, изгнанный из "Слуги Народа", выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал - Цензор.НЕТ 6473



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А ого це Юля лише тепер прозріла? От ми про це і знали одразу, і криком кричали. Щоб така мас ита політикиня так маху дала? Не вірю! Просто не отримала, що хотіла. Оце так і живе.
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самая ржака сейчас наблюдать за йулефилами... они реально первіе сутки біли в стопоре, но со вторіх - "резко прозрели"))
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самая ржака наблюдать за любителем мальдивского псевдогетьмана Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував - Цензор.НЕТ 4588
ото у них пердаки рвет - любо дорого смотреть )))))))))))))))))))))))))))
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люди що собі самі нараховували субсидії. Є виконавці які це робили.
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Джуля не довольна, что ей "сладенького" не дадут! Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував - Цензор.НЕТ 5486
А Зебил еще прилюдно дразницо!...(((
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Аднака! Внєзапна !!! Дєпутат усовєстілся! І подивияся він на твпріння рук своїх. І було це творіння нікудишнє, огидне і шкоди могло прине ти багато. І поламав він свою роботу. І заплакав горя. 😔 А я не вірю! 😁 Хоче відмазатись від лайна, щоб люди не кляли, а то й не били. Відшкрябати з порток лайно можна, але сморід таки залишиться.
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Всі, кого звідкись виганяють, стають такими принциповими і правдивими, що це вже стає передбачуваним.
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Наконец-то он прочитал ту муйню, за которую "проголосовал в турборежиме". Депутат, изгнанный из "Слуги Народа", выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал - Цензор.НЕТ 2063
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І на душу почали чавити гіркі борошна совісті - аж нема сечі терпіти.
Мабуть, лихі парфуми поплутали...
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Его подставили или заставили. Выбирайте по вкусу...
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Я думаю так пока они получают в конвертах и так раз в месяц и за закон то они за любое проголосуют а когда выгонят их сразу начнут мочить свою партию там 99% таких
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Зебил. Обычный продажный зебил. Тут таких десятки бегают - меняют мнение в синхроне с мнением хазяина...
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как и обычный продажный пебил Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував - Цензор.НЕТ 4276 Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував - Цензор.НЕТ 4276 Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував - Цензор.НЕТ 4276
вон один процветает в израиле - розен..ем кличут ))
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Лучше прозреть,чем быть слепым котенком
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не факт что прозрел - просто бабосиков не дали ))
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нет уж, нет уж - изгнали значит изгнали! Максимум что можешь - "киву" погонять.
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не получил конвертик дядя - не может жить как бпп - нехорошо ))
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И причем БПП здесь, казалось бы Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував - Цензор.НЕТ 7974 Но- нет...обама и англичанка.
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Ойц... Почав, сарака, відчувати гіркі борошна сумління
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Тепер цей дебіл, так само як і Данилюк, може відправлятися в еротичну подорож .
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по лицу видно что господин от корыта оторван но ищет другое корыто.
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я бы из "слуг" так просто не отпускал - их на выходе нужно "новичком" травить...
это же полный зашквар! за что?! Депутат, вигнаний із "Слуги Народу", виступив проти "драконівських" поправок до законів про ФОПи, за які сам і голосував - Цензор.НЕТ 4099
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