EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  535  36
Матеріали за темою:
Все про:ВР (6266) земельна реформа (104) фермер (42) Сольський Микола (7)

 Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський

Нардеп від "Слуги народу", голова аграрного комітету парламенту Микола Сольський заявив, що завдання відкриття ринку землі полягає в тому, щоб дати можливість фермерам і підприємцям купувати наділи.

Про це він сказав під час парламентських слухань, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Питання у жодному разі не звучить як "розпродаж землі". У нас в країні щороку оформляється 2-3% земель за сірими схемами. Єдине завдання цієї реформи - надати можливість і встановити обмеження тим дійсно десяткам тисяч підприємців і фермерів, які піднімали цю землю останні 20 з гаком років", - сказав Сольський.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Читайте також: Законопроєкт про ринок землі розглянуть 16-20 грудня, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163485
 
 
 Топ коментарі
 
Ну скоты! А фермеров вы спрашивали ублюдки наглые?
А референдумы по всем важним вопросам где?
Мрази!
 показати весь коментар
 
Тока не надо звиздеть. Если б єто было так то никаких 200.000 га в одни руки не было бы. Например, в Польше 500 га на физлицо. Ваш закон банальное прикрытие для феодальной концентарациии земель в руках бени и таких как он.
А уже у них фермеры будут покупать или арендовать по космическими ценам...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это я к тому, что до начала дерибана земли неплохо бы в Лондоне закончить с "Приватом", Беней и Зелей. Единственная задача реформы - дать возможность фермерам выкупить землю, которую они десятилетиями поднимали, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 7413
 показати весь коментар
 
 
Ну скоты! А фермеров вы спрашивали ублюдки наглые?
А референдумы по всем важним вопросам где?
Мрази!
 показати весь коментар
 
 
фермеры ЗА..а вот гнилье которое брало в аренду чужую землю- против. потому что придется платить в разы больше чем мешок сраной кукурузы в год.
 показати весь коментар
 
Тока не надо звиздеть. Если б єто было так то никаких 200.000 га в одни руки не было бы. Например, в Польше 500 га на физлицо. Ваш закон банальное прикрытие для феодальной концентарациии земель в руках бени и таких как он.
А уже у них фермеры будут покупать или арендовать по космическими ценам...
 показати весь коментар
 
 
найухлицо ...там фермер ріпак по сої сіяти не буде ...бо завтра залишиться без землі ще й штраф заплатить ...не путай цивілізовану країну з бандустанов у який нас перетворили "наші" керманичі
 показати весь коментар
 
 
единственная "задача" реформы" начать дерибан украинской земли ...а дальше её скупят те кто умеет торговать ...сельское хозяйство убыточно ...европа в прошлом году заплатила фермерам в виде дотаций более 75лярдов евро ...то зачем это всё ...наверное не для крестьян ...а для транснациональных монстров "монсанты-баера" "каргила" и иже с ними ...а что приносит прибыль ...правильно ...соя и рапс (ріпак)...Аргентина нам как пример в стране по чернозёмам мало чем уступающая Украине люди мрут с голода а "монсанта" засевает поля соей по кладбищам аборигенов
 показати весь коментар
 
 
Президент Украины КОломойский согласен с высказваениями "независимых" депутатов из Слуг. Ему лично очень очень жалко фермеров)
 показати весь коментар
 
 
Можно представить себе тех фермеров ...с миллиардами в загашнике ...
 показати весь коментар
 
 
Вот как раз то в законопроекте о земле все условия выписаны так что средний фермер не сможет перебить цену на электронном аукционе в борьбе с крупными агрохолдингами - так что этот чес СлугУрода на лоха !!! Земельная реформа нужна , но не такая и не во время войны !!!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕМЛЯ не товар ...її не можна продавати ні 200000га не2000га не 200 і не 2 ...ЗЕМЛЯ для сільгоспкористування тільки у якості ОРЕНДИ ...ця пейсата шайка скупить землю і по 20соток ...правда це у їх забере більше часу ...але скуплять ...навіть не скуплять ...так повиписують законодавство що ще самі будете просити щоб забрали ...
 показати весь коментар
 
 
да только будет ли у фермеров такая возможность...
а у латифундистов - да...там и деньги и связи и возможности
 показати весь коментар
 
 
250 000 га в одни руки.............. ????? Карл............... ещё раз - двести пятьдесят тысяч..................
а можно узнать сколько их этих "страдальцев" их ктото мониторил ??? или на сайте президента
кто то провёл мониториг по обращениям скажем за период с 2014 ??? вот хотим продать пай и
не можем ?????????? нету там по этой теме ничего, понимаешь Карл ??? говорю тебе не глядя.
 показати весь коментар
 
 
нехай продають те що створили а не ЗЕМЛЮ ...ЗЕМЛЯ не товар
 показати весь коментар
 
 
Запануєм і ми, браття, у СВОЇЙ СТОРОНЦІ!!!

Наші предки клали душу й тіло, для того, щоб ПАНУВАТИ, а не бути рабами.

Цей недозакон наруга над їх пам'яттю. Зрада усіх хто гинув за те щоб бути ВІЛЬНИМ!!!
 показати весь коментар
 
 
Они говорят, что за зелю голосовали и дали ему разрешение на рынок, те кто голосовал за него голосовали не за, а против пороха которы тоже был за рынок!!!
Явка была маленькой и проголосовало за него только 15% от всех нас!!
У него в программе ПРОЗРАЧНЫЙ рынок, это не рынок БЕЗ ЗАКОНОВ,ЭТО ЩАХВАТ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ЖТО НЕ ГОЛОСОВАЛ НИКТО.
 показати весь коментар
 
 
" Підчас війни землею не торгуються бо підчас війни землю захищають" - Митрополит Андрей Шептицький
 показати весь коментар
 
 
Осталось дело за малым пусть фермеры напишут закон а их и ваши юристы согласают.
 показати весь коментар
 
 
Зараз вирішується основне геополітичне питання сторіччя - де буде проходити кордон Європи з Китаєм - на Донбасі, чи за Карпатами.(C)
@hatifnatowie
 показати весь коментар
 
 


про землю...

NATO-OTAN

@A_Traxel

·59 мин

РАЗНОС В РАДЕ! Гончаренко заставил зал аплодировать https://youtu.be/0BTHEp8yb0Y
 показати весь коментар
 
 
как уже изголяются, и так и этак, всё думают ка лохам впарить дерибан, под каким соусом.
 показати весь коментар
 
 
Туфта. Выкупят госземлю которую за копейки сдавали косюкам. Вместо того чтоб зарабатывать на земле, государство дарит ее, точнее не государство, государство это миф, шайка дорвавшаяся до власти.
 показати весь коментар
 
 
наше государство не умеет зарабатывать, только воровать.
 показати весь коментар
 
Государство это территория и умеет она или не умеет зависит от людей которые этим государством управляю, набрали клоунов и воров, вот результат.
 показати весь коментар
 
Территория это СТРАНА! Государство это чиновники, как правило КАЗНОКРАДЫ!
 показати весь коментар
 
 
государство и управление у нас отсутствует
страна есть и долго будет!!! Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 3875 Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 3875 Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 3875
 показати весь коментар
 
Навіщо? Вони її й так піднімали десятиліттями. І далі підніматимуть - їм щось заважає?
А так попродають, а гроші вивезуть, ставши закордонними інвесторами.
 показати весь коментар
 
 
Для этого нужно создать Земельный банк, но основе ****, что бы реальным фермерам выдать дешевые кредиты.
 показати весь коментар
 
Гої плескають в долоні, коли їх обдирають як липку.
Насправді земля обітована- це Україна.
 показати весь коментар
 
Любимое занятие украинцев выбрать гавно,а потом взять бандуру и співати про тяжку долю кріпаків.
 показати весь коментар
 
в отличие от касабов как ты, украинцы могут выбирать.
 показати весь коментар
 
за якій хрін фермери куплять ? на техніку не вистачає
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору