 Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський

Про це він сказав під час парламентських слухань, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Питання у жодному разі не звучить як "розпродаж землі". У нас в країні щороку оформляється 2-3% земель за сірими схемами. Єдине завдання цієї реформи - надати можливість і встановити обмеження тим дійсно десяткам тисяч підприємців і фермерів, які піднімали цю землю останні 20 з гаком років", - сказав Сольський.
Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.
А референдумы по всем важним вопросам где?
Мрази!
А уже у них фермеры будут покупать или арендовать по космическими ценам...
а у латифундистов - да...там и деньги и связи и возможности
а можно узнать сколько их этих "страдальцев" их ктото мониторил ??? или на сайте президента
кто то провёл мониториг по обращениям скажем за период с 2014 ??? вот хотим продать пай и
не можем ?????????? нету там по этой теме ничего, понимаешь Карл ??? говорю тебе не глядя.
Наші предки клали душу й тіло, для того, щоб ПАНУВАТИ, а не бути рабами.
Цей недозакон наруга над їх пам'яттю. Зрада усіх хто гинув за те щоб бути ВІЛЬНИМ!!!
Явка была маленькой и проголосовало за него только 15% от всех нас!!
У него в программе ПРОЗРАЧНЫЙ рынок, это не рынок БЕЗ ЗАКОНОВ,ЭТО ЩАХВАТ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ЖТО НЕ ГОЛОСОВАЛ НИКТО.
@hatifnatowie
про землю...
NATO-OTAN
@A_Traxel
·59 мин
РАЗНОС В РАДЕ! Гончаренко заставил зал аплодировать https://youtu.be/0BTHEp8yb0Y
страна есть и долго будет!!!
А так попродають, а гроші вивезуть, ставши закордонними інвесторами.
Насправді земля обітована- це Україна.