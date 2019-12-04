 Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський

Про це він сказав під час парламентських слухань, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Питання у жодному разі не звучить як "розпродаж землі". У нас в країні щороку оформляється 2-3% земель за сірими схемами. Єдине завдання цієї реформи - надати можливість і встановити обмеження тим дійсно десяткам тисяч підприємців і фермерів, які піднімали цю землю останні 20 з гаком років", - сказав Сольський.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

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