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Все про:Угорщина (518) НАТО (2202) членство в НАТО (269) Сійярто (69)

 Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме переговори про членство України в НАТО доти, доки Київ "обмежуватиме права національних меншин".

Про це Сійярто заявив на полях саміту НАТО в Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми не просимо надати якісь надправа етнічним угорцям на Закарпатті, а просимо тільки повернути ті права, які у них були раніше", - зазначив Сійярто

Міністр додав, що Угорщина відкрита для консультацій з Україною з цього питання.

Читайте також: Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - нардеп СН Чернєв опублікував іншу заяву, стверджуючи, що саме вона є правильною

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163482
 
 
 Топ коментарі
 
Венгры знатные подхуйловники......
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если решат принять Украину в НАТО то мнением сиярто просто подотруться)
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Давайте зебилы, расскажите про то как Порох со всеми поссорился...
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офф топ
туПин обвинил США в использовании космоса как театра военных действий

По словам российского лидера, Вашингтон планирует там боевые операции. Соединенные Штаты создают космические силы для сохранения стратегического превосходства в этой сфере. Он подчеркнул, что россия всегда последовательно выступала против милитаризации космоса.
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туПин обвинил сегодня Болгарию в срыве сроков по проекту «Турецкий поток»
Как отмечают наблюдатели, российский лидер впервые высказывается резко в адрес Софии в рамках обсуждения строительства газопровода.
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Ой,Ой! Как страшно! Венграм надо аккуратненько себя вести,а то может настать момент,когда члены НАТО задумаются,а кто нам нужнее? И заменят в НАТО Внгрию- Украиной!
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Вот и интеграция Украины в НАТО. Вывод один напрашивается - нужно делать Украине всё возможно, что в её в силах - это реформировать систему обороны и безопасности до стандартов НАТО, борьба с коррупцией, верховенство права на всей территории Украины. Всё, что в силах украинцев. И тут есть над чем работать.

А украинцы переживут Сийарто этого и появится настоящий мадяр - друг Украины
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хто не хоче вчити мову збирайте валізи і валіть з країни на хрін! залізної завіси нема . нагадаю історію в нашому селі в березні 1943 року саме мадяри розстріляли 119 людей (в основному жінки і підлітки) ,а таких сіл я думаю по Україні багато. дід розповідав що мадяр навіть в полон не брали .
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Забули ким були мадяри в другу світову війну? Це цигане і запроданці.
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Коли ім"я керівника країни - щось на кшталт Орбіт, назва партії "***бік", а їхній ліпший "таваріщ" зараз - ху@ло, котрий сумує за "совком", який у 1956 р. намотував батьків та дідів тих "********" на гусені радянських танків, то нема чому дивуватися... Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 6091 Що поробиш, живемо в епоху блазнів, тож "нудьгувати" не будемо ... Напевно років через 100 проміжок часу, в якому зараз живемо отримає назву "епоха блазнів"...
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Не удивительно потому, что глава МИД Венгрии Сиярто, так же как и премьер-Минстр В. Орбан - друзья карлика-педофила путина и свои действия в отношении Украины они согласовывают с нашим врагом (кацапами).
Поддаваться на шантаж нельзя, но есть смысл усилить конрразведывательный режим в Закарпатье.
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Коли українець потрапляє до мадярщини він мусить вчити мадярську а мадярота котра живе в Україні не бажає вчити української, у ліпшому випадку говорять москальською, українські вчителі не знають як вчити мадярчат котрі ходять до української школи а не бірують і два слова пернути українською, сіярту звісно не це унікальне явище чхати...
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Высер этого гавнюка имеет нулевое значение, если будет решение принять Украину в НАТО! Кусок говна может вонять, а может и не вонять, как получится!
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Олексій Арестович
9 год ·

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.
Вчера, наконец, случился важный момент в любом протесте:
- совпадение лозунгов уличной и парламентской оппозиции.
«Ні - капітуляції!»
Почему это важно?
Потому, что оппозиционное давление на президентскую власть лучше работает, когда оно комплексное и согласованное.
Со вчерашнего дня будет трудновато заявлять, что «...ситуацию раскачивают отдельные маргиналы», особенно, учитывая БЮТ и «Голос».
Парламентский союз, конечно, временный.
К великим заслугам солнцеподобного вождя ещё занесут пусть ситуативное, но объединение Порошенко и Тимошенко.
Но не это самое главное.
Самое главное то, что зелёная власть позволяет себе держать в напряжении неведения: предатели они или нет? - не только улицу, но и солидную часть парламента.
Это к вопросу об успешной информационной политике.
Наше незнание ответа на вопрос: сдадут или не сдадут? напрямую связано с отсутствием заявлений о позитивных стратегических целях для Украины.
«Закончить войну» это не только негативная (формулируемая через «не») цель, это ещё и безграмотная формулировка, ибо «окончание войны» не может быть политической целью, исходя из самого понятия «война»: и победа, и поражение заканчивают войну, но есть нюанс.
А отсутствие заявки на позитивные цели напрямую связано с неспособностью их сформулировать, ибо, с одной стороны, не хочется наследоваться Порошенко с его «ЕС и НАТО», ни Тимошенко с ее «Новым курсом», а с другой - не хватает компетенции, свадебные фотографы не тянут.
Есть ещё один нюанс - касательно войны.
Мы никогда не сможем быть спокойны относительно вопроса «предатели зелёные или нет?» пока зелёные четко и ясно несколько раз не ответят на вопрос:
- каковы, по их мнению, стратегические цели РФ в отношении Украины и коллективного Запада?
А то, если вдруг выяснится, что цели враждебные, возникнет ряд дополнительных вопросов.
Например, зачем мы ставим в зависимость от врага нашу энергосистему и договариваемся с агрессором о рыбных промыслах?
А если не враждебные, а так - недоразумение, то почему же коллективный Запад вкладывает миллиарды долларов в военную инфраструктуру в Восточной Европе, а Польша увеличивает армию в два раза, как будто она восточнее Украины, а не наоборот?
Почему зелёные ничего не говорят про стратегические цели РФ понятно - хотят понравится великому Пу перед Парижем.
А ну как обидится?
Вторая причина: им никто не задаёт этого вопроса.
А его надо задавать - денно и нощно, раз за разом:
- назовите: каковы, по-вашему, стратегические цели Российской Федерации в отношении Украины и Запада?
Только этот вопрос сможет сделать политику зелёных политикой, а не КВНом с аплодисментами.
А вот отсутствие этого вопроса, адресованного зелёным, со стороны парламента и прессы, и показывает - насколько слабая страна Украина: и институционально, и персонально.
Никто никак не сподобиться определить главное и задеть прямой вопрос.
Вообще, правление зелёных, поразило не только тем, какое количество взрослых людей добровольно согласились засунуть голову в унитаз и старательно там ее удерживать.
Ещё два открытия поражают до глубины души:
- указанная институциональная и персональная слабость;
- беззащитность огромного государства перед кучкой бездарей, захвативших власть.
Особенно хорошо это видно на примере силовиков.
Сотни тысяч солдат, офицеров, генералов, ничего не могут поделать с артелью клоунов, и близко не подходивших к окопу и ведущих страну к военному и политическому поражению.
Они даже в отставку подать не могут из-за несогласия с политической линией, ибо бесправны в этом отношении: нравится/не нравится, под козырёк и служи.
Про крыс из генеральского корпуса, которые знают, что творят лютую *****, что низведены комедиантами до роли передаточного механизма лютой *****, можно и не говорить, крысы, которые ради должностей и денег были готовы обрушить поперёк своё собственное профессиональное предназначение, были всегда.
А вот с почти полной беззащитностью огромной страны, против произвола маленькой кучки *********, которые куда захотели, туда и развернули корабль с сорока миллионами людей, надо что-то делать.
Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 5071
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Олег Леусенко

@Leusenko_Oleg

·5 ч

Не уявляю, про що може йти мова, про яку справедливість?
Нехай ці сусіди доведуть у себе кількість українських шкіл до українського зразку і вже потім можна про щось розмовляти.

Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 1531
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украинцев в Венгрии 5 тыс человек, для кого школу делать? при посольстве уже есть одна
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Украинцы составили подавляющее большинство иностранцев, которые в этом году подали заявления на вид на длительное жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Речь идет о 29 378 граждан Украины, за ними - чуть более 4000 граждан Сербии, далее - вьетнамцы, китайцы и индийцы.
Таковы официальные данные Генерального директората по вопросам иностранцев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Privát Bankár.
В целом количество заявок на вида на жительство с целью трудоустройства в прошлом году увеличилась вдвое - до почти 61 тысяч. А к концу 2019 года прогнозируют 75 тысяч заявок (рост примерно на 20-22%
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не путай вид на жительство, трудоустройство и гражданство, коренных жителей
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При содействии Общества украинской культуры Венгрии в Будапеште, Ньиредьхазае и Варпалоте действуют украинские воскресные школы, финансирование которых осуществляется за счёт государственных средств[3].
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В этом есть особая форма проявления слабости. Ну как пояснить-то... Это когда первый слабый пытается подойти к дверям, в которые хочет войти. Но второй слабый пинками отгоняет первого от дверей.

Что нужно делать первому слабому? Пойти в секцию тяжёлой атлетики, в секцию рукопашной борьбы. Но нет силы воли на это. И тогда первый слабый просто начинает ныть на весь мир о несправедливости мироустройства.

А решение простое: сейчас упал и отжался пока силы есть.
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Кремль і ****** єдиним фронтом проти України.
Але для НАТО цей дует не має значення.
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Угорщина, сателіт московії і ганьба для НАТО.
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Если мастодонты НАТО примут решение о приеме Украины в НАТО, то венгров никто не спросит. Это они пока играются.
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У ******** осіннє загострення : гострий мадярофільський галюциноз.
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УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ ЗА КОРДОНОМ.
Аргентина -73 шкiл.
Австралія -15 шкiл.
Словаччина -150 шкіл.
Бразилії -12 шкіл........
Багато українських шкіл є в Канаді, США та інших країнах світу.
А ось мавпоподібний мордвин фашист ...уйло вивергаючи свое жахливе звіряче виття маніакально вимагає щоб українці вчили мову своїх лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, мову наших недругів супостатів козломордих москалів -кацапів. І йому в цьому наполегливо допомагає ворог України кремлівський холуй Сийярто.
Але «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, )(уйло і Сийярто, оборотиться?» Так як в проклятій нам ворожiй личаковiй паРашi (Росії) українських шкіл навіть на кілька мільйонів етнічних українців немає жодної!!! Також не має жодної української школи у споріднених москолям генетично близьких їм угрів - гунів, і теж в ворожій для Української держави, промосковській Угорщині!!!
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Всё венгерское закарпатье живёт на контрабанде. Перекрыть контру - сразу заткнутся и украинский выучат.
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Жить в Закарпатье и работать в Венгрии мадьярам удобно Но работать и жить в мадярщине ни один мадьяр Закарпатья не захочет
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Уже про венгров и эту больную на голову сиярту , и говорить неохота . Сколько можно .?

Просто Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 8317 . . Вся цыганва , оптом . Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 8723 .
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Когда в нато решат что Украина нужна им то Венгрия может оттуда и выйти
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Кожен закарпатець має два паспорти український і мадярський, треба щось з цим робити, напевно вилучати український.
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Народ,давайте говорить трезво и умно.Сейчас,на данный момент,НАТО,ООН,и все эти ОБСЕ и ЕС организации мёртвые,способные только выражать обеспокоеность различной степени на которую ***** ложило отнюнь не руку....Я считаю что Украина просто ОБЯЗАНА стать инициатором создания новых,более прогрессивных организаций способных РЕАЛЬНО,и БЫСТРО остановить агрессию парашных рашистов.Например Черноморско-балтийский союз(Турция,Болгария,Румыния,Словакия,Польша,Прибалтика),с общей армией и флотом,общим командованием и стандартным для всех вооружением.Этакий полумесяц на границах снежной нигерии.Об этом я говорил в ОК ещё в 2014-м году.Подобную идею озвучивал тогдашний премьер Польши.Но меркельша,эта *****вая подстилка,со своим желанием сохранить *****(простите админы)********,похерила эту идею!Только потому что теряет лидерство и влияние.Скажите что я не прав.
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