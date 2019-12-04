 Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто

Про це Сійярто заявив на полях саміту НАТО в Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми не просимо надати якісь надправа етнічним угорцям на Закарпатті, а просимо тільки повернути ті права, які у них були раніше", - зазначив Сійярто

Міністр додав, що Угорщина відкрита для консультацій з Україною з цього питання.

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