 Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто

Про це Сійярто заявив на полях саміту НАТО в Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми не просимо надати якісь надправа етнічним угорцям на Закарпатті, а просимо тільки повернути ті права, які у них були раніше", - зазначив Сійярто
Міністр додав, що Угорщина відкрита для консультацій з Україною з цього питання.
туПин обвинил США в использовании космоса как театра военных действий
По словам российского лидера, Вашингтон планирует там боевые операции. Соединенные Штаты создают космические силы для сохранения стратегического превосходства в этой сфере. Он подчеркнул, что россия всегда последовательно выступала против милитаризации космоса.
и ещё....
туПин обвинил сегодня Болгарию в срыве сроков по проекту «Турецкий поток»
Как отмечают наблюдатели, российский лидер впервые высказывается резко в адрес Софии в рамках обсуждения строительства газопровода.
А украинцы переживут Сийарто этого и появится настоящий мадяр - друг Украины
Поддаваться на шантаж нельзя, но есть смысл усилить конрразведывательный режим в Закарпатье.
9 год ·
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.
Вчера, наконец, случился важный момент в любом протесте:
- совпадение лозунгов уличной и парламентской оппозиции.
«Ні - капітуляції!»
Почему это важно?
Потому, что оппозиционное давление на президентскую власть лучше работает, когда оно комплексное и согласованное.
Со вчерашнего дня будет трудновато заявлять, что «...ситуацию раскачивают отдельные маргиналы», особенно, учитывая БЮТ и «Голос».
Парламентский союз, конечно, временный.
К великим заслугам солнцеподобного вождя ещё занесут пусть ситуативное, но объединение Порошенко и Тимошенко.
Но не это самое главное.
Самое главное то, что зелёная власть позволяет себе держать в напряжении неведения: предатели они или нет? - не только улицу, но и солидную часть парламента.
Это к вопросу об успешной информационной политике.
Наше незнание ответа на вопрос: сдадут или не сдадут? напрямую связано с отсутствием заявлений о позитивных стратегических целях для Украины.
«Закончить войну» это не только негативная (формулируемая через «не») цель, это ещё и безграмотная формулировка, ибо «окончание войны» не может быть политической целью, исходя из самого понятия «война»: и победа, и поражение заканчивают войну, но есть нюанс.
А отсутствие заявки на позитивные цели напрямую связано с неспособностью их сформулировать, ибо, с одной стороны, не хочется наследоваться Порошенко с его «ЕС и НАТО», ни Тимошенко с ее «Новым курсом», а с другой - не хватает компетенции, свадебные фотографы не тянут.
Есть ещё один нюанс - касательно войны.
Мы никогда не сможем быть спокойны относительно вопроса «предатели зелёные или нет?» пока зелёные четко и ясно несколько раз не ответят на вопрос:
- каковы, по их мнению, стратегические цели РФ в отношении Украины и коллективного Запада?
А то, если вдруг выяснится, что цели враждебные, возникнет ряд дополнительных вопросов.
Например, зачем мы ставим в зависимость от врага нашу энергосистему и договариваемся с агрессором о рыбных промыслах?
А если не враждебные, а так - недоразумение, то почему же коллективный Запад вкладывает миллиарды долларов в военную инфраструктуру в Восточной Европе, а Польша увеличивает армию в два раза, как будто она восточнее Украины, а не наоборот?
Почему зелёные ничего не говорят про стратегические цели РФ понятно - хотят понравится великому Пу перед Парижем.
А ну как обидится?
Вторая причина: им никто не задаёт этого вопроса.
А его надо задавать - денно и нощно, раз за разом:
- назовите: каковы, по-вашему, стратегические цели Российской Федерации в отношении Украины и Запада?
Только этот вопрос сможет сделать политику зелёных политикой, а не КВНом с аплодисментами.
А вот отсутствие этого вопроса, адресованного зелёным, со стороны парламента и прессы, и показывает - насколько слабая страна Украина: и институционально, и персонально.
Никто никак не сподобиться определить главное и задеть прямой вопрос.
Вообще, правление зелёных, поразило не только тем, какое количество взрослых людей добровольно согласились засунуть голову в унитаз и старательно там ее удерживать.
Ещё два открытия поражают до глубины души:
- указанная институциональная и персональная слабость;
- беззащитность огромного государства перед кучкой бездарей, захвативших власть.
Особенно хорошо это видно на примере силовиков.
Сотни тысяч солдат, офицеров, генералов, ничего не могут поделать с артелью клоунов, и близко не подходивших к окопу и ведущих страну к военному и политическому поражению.
Они даже в отставку подать не могут из-за несогласия с политической линией, ибо бесправны в этом отношении: нравится/не нравится, под козырёк и служи.
Про крыс из генеральского корпуса, которые знают, что творят лютую *****, что низведены комедиантами до роли передаточного механизма лютой *****, можно и не говорить, крысы, которые ради должностей и денег были готовы обрушить поперёк своё собственное профессиональное предназначение, были всегда.
А вот с почти полной беззащитностью огромной страны, против произвола маленькой кучки *********, которые куда захотели, туда и развернули корабль с сорока миллионами людей, надо что-то делать.
Олег Леусенко
@Leusenko_Oleg
·5 ч
Не уявляю, про що може йти мова, про яку справедливість?
Нехай ці сусіди доведуть у себе кількість українських шкіл до українського зразку і вже потім можна про щось розмовляти.
Таковы официальные данные Генерального директората по вопросам иностранцев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Privát Bankár.
В целом количество заявок на вида на жительство с целью трудоустройства в прошлом году увеличилась вдвое - до почти 61 тысяч. А к концу 2019 года прогнозируют 75 тысяч заявок (рост примерно на 20-22%
Что нужно делать первому слабому? Пойти в секцию тяжёлой атлетики, в секцию рукопашной борьбы. Но нет силы воли на это. И тогда первый слабый просто начинает ныть на весь мир о несправедливости мироустройства.
А решение простое: сейчас упал и отжался пока силы есть.
Але для НАТО цей дует не має значення.
Аргентина -73 шкiл.
Австралія -15 шкiл.
Словаччина -150 шкіл.
Бразилії -12 шкіл........
Багато українських шкіл є в Канаді, США та інших країнах світу.
А ось мавпоподібний мордвин фашист ...уйло вивергаючи свое жахливе звіряче виття маніакально вимагає щоб українці вчили мову своїх лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, мову наших недругів супостатів козломордих москалів -кацапів. І йому в цьому наполегливо допомагає ворог України кремлівський холуй Сийярто.
Але «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, )(уйло і Сийярто, оборотиться?» Так як в проклятій нам ворожiй личаковiй паРашi (Росії) українських шкіл навіть на кілька мільйонів етнічних українців немає жодної!!! Також не має жодної української школи у споріднених москолям генетично близьких їм угрів - гунів, і теж в ворожій для Української держави, промосковській Угорщині!!!
Просто . . Вся цыганва , оптом . .