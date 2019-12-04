 У НАТО подвійний підхід до Росії: діалог і стримування водночас, - Столтенберг

Про це на пресконференції в Лондоні після засідання лідерів країн-членів НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"НАТО і я віримо в діалог з Росією. Однак, ми віримо в подвійний підхід, що означає водночас стримування і діалог. Поки ми сильні та об'єднані, ми можемо вести діалог з Росією, включно з питанням контролю над озброєннями", - заявив Столтенберг.

За його словами, якщо НАТО не зможе поліпшити свої відносини з РФ, тоді Альянсу необхідно думати над тим, як далі жити в складних відносинах із Москвою.

"Навіть якщо ми не можемо домогтися поліпшення у відносинах з РФ найближчим часом, нам необхідно справлятися з важкими стосунками з Росією шляхом збільшення військових тренувань і військової присутності", - додав він.

Столтенберг зазначив, що діалог із РФ також необхідний для того, щоб у разі виникнення інцидентів вона не вийшла з-під контролю і не спровокувала справді загрозливі ситуації.

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