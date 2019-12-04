 У НАТО подвійний підхід до Росії: діалог і стримування водночас, - Столтенберг

Про це на пресконференції в Лондоні після засідання лідерів країн-членів НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"НАТО і я віримо в діалог з Росією. Однак, ми віримо в подвійний підхід, що означає водночас стримування і діалог. Поки ми сильні та об'єднані, ми можемо вести діалог з Росією, включно з питанням контролю над озброєннями", - заявив Столтенберг.
За його словами, якщо НАТО не зможе поліпшити свої відносини з РФ, тоді Альянсу необхідно думати над тим, як далі жити в складних відносинах із Москвою.
"Навіть якщо ми не можемо домогтися поліпшення у відносинах з РФ найближчим часом, нам необхідно справлятися з важкими стосунками з Росією шляхом збільшення військових тренувань і військової присутності", - додав він.
Столтенберг зазначив, що діалог із РФ також необхідний для того, щоб у разі виникнення інцидентів вона не вийшла з-під контролю і не спровокувала справді загрозливі ситуації.
Ну, предположим, нападет рашка на Эстонию или Литву. Германия, как обычно, выразит глубокую обеспокоенность, а что дальше? Если немцы за них впишутся согласно правилам, то рашка просто перекроет им газовую трубу. Если пойдут войной на москву, то кацапы могут и ядерную зиму устроить. Оно немцам надо?
Рассчет, конечно, на то, что НАТО работает как фактор сдерживания, но это ведь только до первого раза. Как только рашка куда-то влезет, и поймет что за это ничего не будет, вся система рухнет.
а не ольгинец ли вы часом.батенька те же самые тупые граматические ошибки
демократских СМИ ,например правильно говорить СМИ которые финансируют члены партии демократов,к примеру,что умного вы можете тут написать учите лучше свой мокшанский.
На борту президентского самолета Ту-154М Леха Качинського перед крушением, произошел взрыв термобарического заряда, который объясняет распад самолета на мелкие обломки и значительное повреждение тел жертв катастрофы.
Об этом говорится в фильме правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля в Варшаве, сообщает «Укринформ«.
«Очень много факторов указывают на то, что 10 апреля 2010 года на борту правительственного Туполева произошел взрыв. Аварии приборов, что зарегистрировано в последних секундах полета, полная потеря энергоснабжения перед первым контактом с землей, расположение обломков самолета, специфический характер повреждений тел, аэродинамические исследования, сила, с которой одни из дверей (самолета) были вбиты в землю, - эти и много других фактов требовали от комиссии воспринять версию взрыва как полностью реальную», - отмечается в представленном фильме.
Отмечается, что с целью подтверждения версии взрыва был проведен ряд экспериментов различных взрывчатых материалов.
«В результате проведенных экспериментов можно сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который привел к сильной взрывной волне, которая на своем пути уничтожала препятствия - разрывала корпус самолета, выбрасывала наружу тела жертв и срывала с них одежду», - считают авторы фильма.
По информации расследования, на месте трагедии найдены по крайней мере четыре тела жертв, которые имеют следы воздействия высокой температуры, что нельзя объяснить близостью пожара на земле, а только ожогами в результате взрыва.
Польская комиссия подчеркивает, что российская сторона осуществила ряд шагов, которые можно считать сознательным доведением экипажа самолета до катастрофы.
Как сообщается, польские контролеры вообще не должны были быть допущены к выполнению такой важной задачи, поскольку в то утро не прошли обязательного медосмотра. Кроме того, вместо одного центра принятия решений на диспетчерской вышке, с российской стороны было их три: генерал Бенедиктов в Москве - бывший командующий войсками спецназначения в Афганистане, контролеры движения подполковник Павел Плюснин и майор Виктор Рыженко. Также полковник Николай Краснокутский - бывший командир авиабазы ??в Смоленске, который не должен был быть на башне, но который давал команды, хотя не имел на это права.
Отмечается, что это было нарушением российского авиационного права, и со стороны россиян царил хаос.
В фильме подчеркивается, что российский самолет Ил-76, который перед катастрофой кружил над аэродромом и пытался идти на посадку, на самом деле осуществлял действия, которые «вписываются в подготовку к катастрофе».
«Надо четко сказать, что действия российской стороны должны были привести к катастрофе», - делают вывод польские эксперты.
Они отмечают, что российские контролеры или не подавали польским пилотам жизненно необходимую информацию, или сознательно вводили их в заблуждение.
«Российские навигаторы постоянно вводили в заблуждение польских пилотов, что они на курсе и тропе, хотя те находились влево от правильной тропы подхода к взлетной полосы… Когда Ту-154М находился на высоте 100 метров навигаторы молчали и ни один из них не дал необходимую команду ухода на другой круг», - отмечается в фильме.
Польская сторона утверждает, что капитан польского экипажа на безопасной высоте над землей (90-100 метров) все же успел дать команду на уход на второй круг, но «самолет продолжал снижаться, несмотря на действия пилота».
Как отмечается, польский «черный ящик», регистрирующий параметры двигателя, зафиксировал резкий рост вибрации правого, а затем и левого двигателя.
«За 70 метров до столкновения с березой началось уничтожение левого крыла», - отмечает комиссия. Вместе с тем она отмечает, что эксперименты комиссии в специально созданном для этого аэродинамическом туннеле подтверждают, что отрыв части левого крыла «не мог привести к опрокидыванию самолета и торможения его дальнейшего движения».
«Последняя фаза трагедии была вызвана взрывом в корпусе, который уничтожил самолет, разрывая его на фрагменты и десятки тысяч обломков, убивая пассажиров», - констатируют члены комиссии.
В то же время, они добавляют, что первые элементы левого крыла начали падать на землю на расстоянии около 900 м от начала взлетно-посадочной полосы.
Все указывает на то, что Президент был взорван российскими спецслужбами. Все факты доказательства собираются и будут переданы Гаагскому трибуналу.
В Кремле затрудняются комментировать выводы польской комиссии по расследованию Смоленской катастрофы, назвавшей причиной крушения самолета взрыв на борту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля.
«Мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля добавил, что у следствия есть записи разговоров пилотов и диспетчеров, «которые таких свидетельств не содержат».
Как сообщалось ранее, министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что российские диспетчеры с вышки «Смоленск-Северный» создали ситуации, которая приблизила самолет президента Польши Леха Качиньского к катастрофе.
Напомним, на данный момент Гаагский трибунал рассматривает иск Украины против России. На днях сообщалось, что США создают собственный трибунал по преступлениям против человечества в Сирии.
Отмечается, что к тяжким преступлениям в Сирии и Украине причастно высшее руководство Российской Федерации.
Также сообщалось, что Канада, Великобритания, Турция, Германия, Франция, Израиль, Польша, Литва, Китай призвали Путина немедленно остановится и перестать поддерживать геноцид в Сирии и убийства мирных граждан в Украине.
В данный момент мировое сообщество разрабатывают очень жесткие санкции против России. Отмечается, что санкции будут запрещать любое сотрудничество с Россией. Страну фактически законсервируют до того момента, пока мясники перестанут проливать кровь по всему миру. Всю серьезность ситуации понимают даже террористы. Ситуация дошла до того, что террористы призывают своих кремлевских главарей остановится.
на подкормке у путена ентот дирехтур нато.
ужо 5 лет
ахаха
Сказки гавени
"В 2020 в оккупированной Керчи на судостроительном заводе «Залив» заложат два универсальных корабля-дока типа «Мистраль». Предполагается,что вертолетоносцы будут приняты на вооружение ВМФ РФ в 2025 и 2026 годах. Новые корабли-доки смогут нести от 12 до 16 вертолетов"