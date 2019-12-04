 Контррозвідка СБУ підтвердила затримання "єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта.
Українській спецслужбі Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. У 2014 році, будучи учасником громадської організації "Автоканал Севастополя", він активно сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі і охорони громадського порядку.
За "заслуги" перед країною-агресором зрадника нагороджено медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму" і ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
это даже не член - это настоящий дырявый гондон)
Бывший пресс-секретарь движения НАШИ и депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство. Судя по всему, как репатриант и этнический немец. "Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат", - сообщает Шлегель, некогда проголосовавший за "закон Димы Яковлева", который не позволил российским детям-сиротам расти в США.
Здесь, конечно, все уже по 100 раз написали про лицемерие и тому подобное. Однако здесь важнее другое - в действительности данная история о том, что российский провластный социальный лифт не может никому предложить ничего по-настоящему ценного. Жил-был молодой тележурналист Роберт Шлегель, в юности вступил в движение НАШИ, усердно лизал начальству и долизался, казалось бы, до самых высот, до которых в принципе можно долизаться - стал депутатом Госдумы. Однако стоило ему дожить до того возраста, когда принято думать уже не только о бабках, но и о детях - стало понятно, что растить детей в той России, что создало его путинское начальство, совсем не хочется. Самое время вспомнить о своих поволжских предках и устремиться дранг нах обратно.
Можно, конечно, быть топовым жуликом и вором, чьи дети будут кататься в заграничном масле, как Лиза Пескова в Сорбонне, пока вы обчищаете последние закрома родины. Но достижение таких высот - для единиц. Поэтому они и валят, дожив до 30-40 годов - все эти Дроковы, Шлегели и прочие. Это мощная ачивка в области построения failed state: даже самым заслуженным лоялистам не хочется растить детей при том режиме, который они помогали создавать. ТМ
А ты не мерзнешь на снегу.
Ой, россиянчег ты мой дырявый,
Да ты попал, попал на СБУ.