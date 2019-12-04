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 Події, Фоторепортаж
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 Контррозвідка СБУ підтвердила затримання "єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт. ФОТО

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом контррозвідники СБУ затримали активного прихильника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 01

Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта.

Українській спецслужбі Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. У 2014 році, будучи учасником громадської організації "Автоканал Севастополя", він активно сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі і охорони громадського порядку.

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 02

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 03

За "заслуги" перед країною-агресором зрадника нагороджено медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму" і ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя".

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 04

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163480
 
 
 Топ коментарі
 
А что это на фотках запикселили лица казачков, которые рядом с ним стоят? Чтобы они не начали судиться в украинских судах и требовать компенсации за моральные страдания? #мышибратья #адиннарот и прочее?
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Зачем этому русскамирскаму тридварасу украинский заграничный паспорт? Он шо, сука, не желает на Сахалин или Хабаровск в отпуск отправиться?
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Кучерявий захотів собі кучеряво пожити в Європі.
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дайте ему как на мерседесе написано 5 лет срок!
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с нашим гуманным судом могут завтра и отпустить....... пополняем обменный фонд.........
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А что это на фотках запикселили лица казачков, которые рядом с ним стоят? Чтобы они не начали судиться в украинских судах и требовать компенсации за моральные страдания? #мышибратья #адиннарот и прочее?
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На административной границе с оккупированным Крымом контрразведчики СБУ задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Источник: https://censor.net.ua/n3163480
это даже не член - это настоящий дырявый гондон)
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Дитя Роберта Александровича Шлегеля...

Бывший пресс-секретарь движения НАШИ и депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство. Судя по всему, как репатриант и этнический немец. "Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат", - сообщает Шлегель, некогда проголосовавший за "закон Димы Яковлева", который не позволил российским детям-сиротам расти в США.
Здесь, конечно, все уже по 100 раз написали про лицемерие и тому подобное. Однако здесь важнее другое - в действительности данная история о том, что российский провластный социальный лифт не может никому предложить ничего по-настоящему ценного. Жил-был молодой тележурналист Роберт Шлегель, в юности вступил в движение НАШИ, усердно лизал начальству и долизался, казалось бы, до самых высот, до которых в принципе можно долизаться - стал депутатом Госдумы. Однако стоило ему дожить до того возраста, когда принято думать уже не только о бабках, но и о детях - стало понятно, что растить детей в той России, что создало его путинское начальство, совсем не хочется. Самое время вспомнить о своих поволжских предках и устремиться дранг нах обратно.
Можно, конечно, быть топовым жуликом и вором, чьи дети будут кататься в заграничном масле, как Лиза Пескова в Сорбонне, пока вы обчищаете последние закрома родины. Но достижение таких высот - для единиц. Поэтому они и валят, дожив до 30-40 годов - все эти Дроковы, Шлегели и прочие. Это мощная ачивка в области построения failed state: даже самым заслуженным лоялистам не хочется растить детей при том режиме, который они помогали создавать. ТМ
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Почему на Мерседесе не написано "на Берлин за три дня"?? Непорядок ... путен должен вынести догану бойцу...
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Зачем этому русскамирскаму тридварасу украинский заграничный паспорт? Он шо, ****, не желает на Сахалин или Хабаровск в отпуск отправиться?
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Правильно! Не скрепно не духовно с такими медалями в анальную гейропу стремиться, в расейских ****** гораздо интереснее жить.
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Стопудово мечтал свой попец под какого-то еврогея пристроить... Дилды ведь не за это воевали!
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Чукча, чукча, чукча Кучерявый,
А ты не мерзнешь на снегу.
Ой, россиянчег ты мой дырявый,
Да ты попал, попал на СБУ. Контрразведка СБУ подтвердила задержание "единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт - Цензор.НЕТ 6376
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Приехал, встретили, по внутреннему паспорту в сизо, на шконку! Офигела вата, безвиз подавай **************!
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С такой медалью завтра зелох42 позвонит и решит вопрос по телефону, точнее поменяет этот катях на наши унитазы.
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Тепер головне цього клоуна раньше часу не відпустити. Який не який козир для обміну.
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Чубчик, чубчик, чубчик Кучерявый, а ты не вейся на ветру...Олигофрен рузьге. Контрразведка СБУ подтвердила задержание "единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт - Цензор.НЕТ 3904
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Лучше всего - его СПИДом наградить, понять и отпустить
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Со скрЄпной бАмАШкАй де намальована двуголова куриця нікуди не пуШШають, мля... Контрразведка СБУ подтвердила задержание "единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт - Цензор.НЕТ 5735
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а у меня вопрос другого характера. надо бы вместе с ублюдком посадить и ту мразь которая ему паспорт собралась делать.... наверняка за бабки и с криами а мы нмчего не знали ! где они там рядом паспорта оформляют, вот там и надо обыски проводить!!!
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