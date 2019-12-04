 Контррозвідка СБУ підтвердила затримання "єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта.

Українській спецслужбі Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. У 2014 році, будучи учасником громадської організації "Автоканал Севастополя", він активно сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі і охорони громадського порядку.

За "заслуги" перед країною-агресором зрадника нагороджено медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму" і ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.