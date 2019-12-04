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 Суспільство
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Все про:обстріл (5761) Донбас (13949) Об'єднані сили (409)

 Ворог обстріляв позиції ОС біля Новолуганського і Широкиного, від початку доби втрат немає, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Новолуганського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї по укріпленнях Об'єднаних сил поблизу Широкиного.

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Зазначається, що 4 грудня втрат серед особового складу Об'єднаних сил у результаті обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 грудня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат не зафіксовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163478
 
 
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Чё, порохоботы, нет желающих обвинить зебилов в обстрелах ОС?
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Якою була відповідь Головнокомандувача на цей обстріл українських територій російськомовними?
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Щодня ворожі обстріли. І щодня одна і та ж сама брехня від "слуг урода" про відсутність втрат серед воїнів бо інакше в Вофкі Бубочки мігрень буде ...

- Досить брехати!
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