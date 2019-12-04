 Ворог обстріляв позиції ОС біля Новолуганського і Широкиного, від початку доби втрат немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік від Новолуганського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї по укріпленнях Об'єднаних сил поблизу Широкиного.

Читайте також: Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Зазначається, що 4 грудня втрат серед особового складу Об'єднаних сил у результаті обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 грудня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат не зафіксовано.