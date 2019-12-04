 "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші у зв'язку з висловлюваннями, які суперечать міжнародно-визнаній політиці, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року", - повідомила Зеленко.
У МЗС вважають, що заяви президента Казахстану суперечать принципам українсько-казахстанських відносин і міжнародній позиції.
"Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності і невтручання у внутрішні справи один одного, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан. Ці основи зафіксовано в підписаному ще в 1994 році Договорі про дружбу і співробітництво і відтоді наша держава неухильно їх дотримувалася", - підкреслила вона.
Зеленко зазначила, що особливо прикро, що такі слова Токаєва прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, до складу якої входять обидві країни.
Нагадуємо, раніше президент Казахстану Токаєв в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що не вважає те, що сталося навесні 2014 року в Криму анексією.
Один елбасы (зелений) іншому елбасы ОЗАБОЧЕННОСТЬ не висловить.
Ольга Скабеева,(в перекладі на українську мову - зливний бачок) ведущая политического ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" (в перекладі на українську мову - рашаговносмі), взяла и дозвонилась президенту Украины Владимиру Зеленскому (в перекладі на українську мову....). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети: "Позвонила сейчас президенту Зеленскому. А он трубку взял". На опубликованном видео Ольга ходит с телефонной трубкой в руке, а потом говорит: "Вас беспокоит Ольга Скабеева. Извините, что я отвлекаю…" Зеленский тут же отвечает Скабеевой: "Я на громкой связи. Всегда прерываюсь на беседы, потому что думаю, мало ли, у кого-то что-то случилось...".
О чём дальше шёл разговор, пока не известно. В своём сообщении Ольга уточнила: "Все подробности сегодня в 18:50 в программе "60 минут"!" И добавила: "И да, очень... очень приятный в общении…" (в перекладі на українську мову...дуже-дуже раді...)))))
Зливний бачок і Сортірний Піаніст.
Фстрічяйтє
RoksolanaToday&Крым25% @KrimRt 6 часов назад
Ялта
Росиюшка купала права у ЗЕбобона и снимает сериал свой про слугу наРОТа РФ
Это т.н. двойник нашей Моники
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Уроженец Узбекистана Умид Исабаев
Не исключено,что именно ОН будет гидрантом РФ по той же схеме, по которой враги развели охлос Украины
Якась "соя"... дідько, де вона взагалі на полицях магазинів?
У нас вистачє зєлюбітєлєй младшего дружбана ***** - баццькі Лукі.
Весьмирснами,кроме Казахстана?Еще можно щеки надуть!
Кстати в МИДе уже все эполы поразбивали?
Прокремлівська зелесрань ділить - дробить електорат.
Не інакше як на носі вибори у ВР.
свічка
@svecha62
·57 мин
Это же не наш ПрипиЗЕдент недавно сильно дякувал за пидтрымку этому казаху,который отрицает анексию Крыма?
Не может жи такова быть!
"Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касим-Жомарт Токаева посетить Украину."