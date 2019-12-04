 "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші у зв'язку з висловлюваннями, які суперечать міжнародно-визнаній політиці, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року", - повідомила Зеленко.

У МЗС вважають, що заяви президента Казахстану суперечать принципам українсько-казахстанських відносин і міжнародній позиції.

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"Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності і невтручання у внутрішні справи один одного, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан. Ці основи зафіксовано в підписаному ще в 1994 році Договорі про дружбу і співробітництво і відтоді наша держава неухильно їх дотримувалася", - підкреслила вона.

Зеленко зазначила, що особливо прикро, що такі слова Токаєва прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, до складу якої входять обидві країни.

Нагадуємо, раніше президент Казахстану Токаєв в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що не вважає те, що сталося навесні 2014 року в Криму анексією.