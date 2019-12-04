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 Політика України, За кордоном
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Все про:Казахстан (97) Крим (7908) Зеленко (44) Токаєв (7)

 "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим

Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне висловлюваннями президента Казахстану Каміс-Жомарти Токаєва щодо заперечення окупації українського Криму Російською Федерацією.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші у зв'язку з висловлюваннями, які суперечать міжнародно-визнаній політиці, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року", - повідомила Зеленко.

У МЗС вважають, що заяви президента Казахстану суперечать принципам українсько-казахстанських відносин і міжнародній позиції.

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"Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності і невтручання у внутрішні справи один одного, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан. Ці основи зафіксовано в підписаному ще в 1994 році Договорі про дружбу і співробітництво і відтоді наша держава неухильно їх дотримувалася", - підкреслила вона.

Зеленко зазначила, що особливо прикро, що такі слова Токаєва прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, до складу якої входять обидві країни.

Нагадуємо, раніше президент Казахстану Токаєв в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що не вважає те, що сталося навесні 2014 року в Криму анексією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163472
 
   
 Топ коментарі
 
Коли у Азербайджана окупували Карабах мовчала Грузія, коли у Грузії окупували Абхазію мовчала Україна, коли у України окупували Крим мовав Казахстан, коли у Казахстана....
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срали "узказоркіє"на демарші поки хуйло не відіжме північний казакстан...
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«Яке йшло таке й здибало»
Зливний бачок і Сортірний Піаніст.
Фстрічяйтє
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срали "узказоркіє"на демарші поки ***** не відіжме північний казакстан...
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"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено" - певна річ.
Один елбасы (зелений) іншому елбасы ОЗАБОЧЕННОСТЬ не висловить.
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///
Ольга Скабеева,(в перекладі на українську мову - зливний бачок) ведущая политического ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" (в перекладі на українську мову - рашаговносмі), взяла и дозвонилась президенту Украины Владимиру Зеленскому (в перекладі на українську мову....). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети: "Позвонила сейчас президенту Зеленскому. А он трубку взял". На опубликованном видео Ольга ходит с телефонной трубкой в руке, а потом говорит: "Вас беспокоит Ольга Скабеева. Извините, что я отвлекаю…" Зеленский тут же отвечает Скабеевой: "Я на громкой связи. Всегда прерываюсь на беседы, потому что думаю, мало ли, у кого-то что-то случилось...".
О чём дальше шёл разговор, пока не известно. В своём сообщении Ольга уточнила: "Все подробности сегодня в 18:50 в программе "60 минут"!" И добавила: "И да, очень... очень приятный в общении…" (в перекладі на українську мову...дуже-дуже раді...)))))
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«Яке йшло таке й здибало»
Зливний бачок і Сортірний Піаніст.
Фстрічяйтє
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Коли у Азербайджана окупували Карабах мовчала Грузія, коли у Грузії окупували Абхазію мовчала Україна, коли у України окупували Крим мовав Казахстан, коли у Казахстана....
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... ... коли у Казахстана, мовчить Білорусь ...
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іщо нє таво, а ужо косплєят

RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 6 часов назад

Ялта
Росиюшка купала права у ЗЕбобона и снимает сериал свой про слугу наРОТа РФ
Это т.н. двойник нашей Моники
Куплен на Али-Экспресс, со скидкой
Уроженец Узбекистана Умид Исабаев
Не исключено,что именно ОН будет гидрантом РФ по той же схеме, по которой враги развели охлос Украины

"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 4284
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Тут нічого дивного, Казахстан голосує як Китай, москалі для них це минуле.
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Когда рашка анексирует половину узкоглазых и их территорию Китай не будет голосовать против!Он как всегда воздержится!!!Потом пожалуется в ООН,а как всегда будут обеспокоены.И может быть казахи вспомнят как в 2014 году нас сдали!!!Суки!!!!
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МІД Клімкіна тоді оголосив Казахстану демарш? Чи може мовчки проковтнув?
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шо ти заладив - соя, соя? Зубожів так що не вистачає на м'ясний фарш і шоколадку? Сою, здається, хом'ячки їдять? Чи я в чомусь помиляюся? Га, жабоїдику?
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Мрієш про фарш, старий котик? Прийдеться тобі гризти курячі шийки...
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Опікуйся собою, жабоїде. Я і в Гудвайн можу сходити.
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До речі. Якщо чесно, я от навіть в душі не ї*у, яку таку "сою" вони мають на увазі. Пам'ятаю щіба що огидні на смак соєві плитки періоду розпаду СРСР та тотального дефіциту... але про той ерзац швидко забули, щойно у продажу почав знову з'являтися шоколад.
Якась "соя"... дідько, де вона взагалі на полицях магазинів?
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Якось бачив цінник "Соя" на прилавку узбека чи таджика. І ще зациклені на дієтах тітки про неї згадують.
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То інше, так можна й соєвий соус згадати - але до кондитерки він відношення не має... "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 2849
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О! Якось (недовго) спробував вивчити основи іспанської. На аудіодиску була така вправа: розпізнати що говорять іспанською німець, росіянин, британець та китаєць. Вони розповідали що в них їдять на сніданок. І китаєць сказав "сопа де соя", а слово "арроз" (рис) не міг вимовити. Алльос, алльос.
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А що починати.
У нас вистачє зєлюбітєлєй младшего дружбана ***** - баццькі Лукі.
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А ми його зробим без москалів, була ж один час думка зберегти СРСР коли московіти втікли.
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Краще вже Балто-Чорноморський союз робити. Ну що в нас з тими ж казахами чи узбеками і таджиками спільного?
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Ну давай трохи ширше дивитись, я ж не винен що сировина у казахів і туркменів а не в литовців чи естонців.
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Може я чогось не розумію, але краще сировину купляти за гроші "на общіх аснаваніях" в того ж Казахстану, а от в союз входити з тими, хто з тобою ментально близький і з ким це потрібніше геополітично.
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та казахи під рогатими є та ще їх союзники ,нічого дивного подивиться як голосує казахстан на сессії ООН по питанням України...
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Отправьте патриотов, здание Мида фикалиями закидать.
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Що таке "фикалии" ? Не знаєш російської, пиши рідною, удмуртською.
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Фикалиями ты думаешь всю свою собачью жизнь
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Здається, ти взагалі не знаєш, що таке думати.
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Им Китай демарш сделает по самые гланды, а мы скажем, что это никакая не аннексия. "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме - Цензор.НЕТ 504 "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме - Цензор.НЕТ 2053
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Ти, лушайпака кассабская, какого хєра ти сюда припєрлась...
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Казахстан - вассал Орды.и Лукашенко-тоже.Пусть идут лесом..
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Напомните казахам про Дергачёвский и Озинский районы Саратовской области... Они до 1959-го года были составной частью Уральской области Казахстана...
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Всему дипломатическому корпусу МИД Украины вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону Казахстана, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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МЗС а розірвати договір з ними від 1994 року слабо?
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УЖЕ И КАЗАХИ ХВОСТ ЗАДРАЛИ ОТ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В УКРАИНЕ
"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 6270
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Так і є. У попереднього гідранта вже не тільки трубу відірвало.
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Национализировать оператора связи МТС у казахов и точка.
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Идет процесс признания Крыма российским и в этом немалая заслуга президента Зеленского.
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В 2013 Крим був набагато більш російський ніж наразі.
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При Потрошенко бы утерлись, сдавали бы и не возникали. Потрох был шутом, а не президентом.
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Ну хоть не "проглотили" молча,, это уже хорошо . "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 8745 .
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Так бубочка вже ж подякував їм за підтримку "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 6100
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Соответствующие демарши!
Весьмирснами,кроме Казахстана?Еще можно щеки надуть!
Кстати в МИДе уже все эполы поразбивали?
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Чергова провокація перед самітом.
Прокремлівська зелесрань ділить - дробить електорат.
Не інакше як на носі вибори у ВР.
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Монголо-кацапська косоока підстилка одного ранку прокинеться - а в спальні президенського палацу - агенти ГУР рашен-рейха. Сидять такі, без розпізнавальних знаків, жеруть сємкі, плюють йому на постіль, і питають : Акт а сліяніі новава субьєкта фєдєрациі с ерефієй падпісиваєшь па-добраму, ілі нам пазвать "Навічька"?
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свічка

@svecha62

·57 мин

Это же не наш ПрипиЗЕдент недавно сильно дякувал за пидтрымку этому казаху,который отрицает анексию Крыма?
Не может жи такова быть!
"Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касим-Жомарт Токаева посетить Украину."

"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 8805
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Кустанай, Кокчетав так и ждут руськава мира. Так что можно дотрандеться до чего-нибудь
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