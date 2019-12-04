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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Нафтогаз (662) Вітренко Юрій (81)

 Слухання щодо стягнення $3 млрд з Газпрому в Нідерландах пройшли успішно. Чекаємо остаточного рішення 25 лютого, - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко позитивно оцінює слухання, що пройшли в Амстердамі, про примусове стягнення в Нідерландах з російського "Газпрому" $3 млрд на виконання рішення Стокгольмського арбітражу й очікує позитивного остаточного рішення 25 лютого 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Вітренко зазначив: "Наша оцінка - слухання пройшли успішно для нас і тому ми очікуємо позитивного рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували".

Він зазначив, що остаточне рішення суду про стягнення боргу Газпрому за рішеннями Стокгольмського арбітражу очікується 25 лютого 2020 року.

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Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку обсягів газу для транзиту. З урахуванням того, що раніше суд підтвердив борг української сторони щодо постачання газу на $2,018 млрд, за результатами двох арбітражів - на поставку і транзит - "Газпром" має доплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" ці рішення оскаржить, але українська сторона не хоче чекати розгляду апеляції і намагається стягнути ці кошти в різних юрисдикціях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163471
 
   
 Топ коментарі
 
Бєня, хотів зняти Коболєва і Вітренко з керівництва «Нафтогазу».
Госдєп США і ФБР обьяснілі Бєнє, что он нє прав.
God bless USA.
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Ура, не радуйся. Еще не вечер Зебил что-нибудь придумает.
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сначала нужно пережить 9 декабря. Наш бубочка едет выступатьс тайной программой по сливу Украины, отказа от претензий, желанием купить дешевый газ и т.д.
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Ура, не радуйся. Еще не вечер Зебил что-нибудь придумает.
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ну дык ...на хитрого ***** всегда шонить с поворотом найдется
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Не расстраивайся. Для вашего Газпрома это не большие деньги.
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Есчо одна бабушка на канарах милиардик получит из нашего кармана
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Бєня, хотів зняти Коболєва і Вітренко з керівництва «Нафтогазу».
Госдєп США і ФБР обьяснілі Бєнє, что он нє прав.
God bless USA.
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А коли термін закінчення їхніх трудових угод?
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Ху@ло в Париже первым делом будет заставлять принять пакет по газу,вопросы домбаса будут на последнем месте.
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сначала нужно пережить 9 декабря. Наш бубочка едет выступатьс тайной программой по сливу Украины, отказа от претензий, желанием купить дешевый газ и т.д.
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усе вірно.треба готуватись на прикладі Фінів перед війною з сталінським союзом!!!
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У нас другая беда: большей половине жителей страны насрать на то, в какой стране они живут и что с ней будет.
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Витренко, это сепарская жаба еще и квакает 🤣
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С этих 3 лярдов, можно вечно получать премии.
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"Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно." хм ... и забыл мудак Ветренко добавить что это ВСЕ только благодаря тому "преступному" договору по газу 2008 года с ГазпромомМясом подписанным "воровкой-аферисткой" Тимошенко !!!
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А более других ждёт известий и им соответствующих транзакций мама Коболева в Штатах.
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Вони що,ще раз хочуть собі премію взяти?..Отак будуть слухати по судам і брати поки оті три мільярди не закінчаться...
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"Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно. Ждем окончательного решения 25 февраля"

После этого зарплату Кобалеву будем выплачивать золотыми слитками и письками девствинец, а населению цену подымим бо путин нападе
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обоснуй если такой умник Слухання щодо стягнення $3 млрд з Газпрому в Нідерландах пройшли успішно. Чекаємо остаточного рішення 25 лютого, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7446 бо согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.
Норм. порохоботы могут этому нищему подонатить))
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про доходы банды хряка нет инфы , естественно ? Про 40 миллиардов долларов , украденных этой бандой нечего сказать , прохряковский ? Коболев заработал эти деньги, да , слишком много , но открыто , главное что не украл , а принёс украинцам колоссальную пользу , как и сын комуняки Витренко , молодцы , настоящие патриоты Украины , а не воры и прокасапские твари типа Онищенко , курченко , азирова и прочей швали
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пзц. ты хочешь сказать что чувак который НЕХЕРА не делает а сидит на зарплате с бюджета может получать зарплату сопоставимую с оплатой за газ в месяц целого небольшого города это норм? Такой зарплаты и близко даже у Трампа и близко нет! А кем была устроена такая щедрость? Мародером и ко. конечно!
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Все в твоих руках. Можешь подавать документы на конкурс на должность топ-менеджера. Мониторь сайты того же ДТЭКа. Само собой, что такой зарплаты, как в Нафтогазе не будет, но тысяч десять у.е. в месяц, "ничего не делая" можешь иметь. Вот только боюсь, что и десятой части знаний, необходимой для получения такой работы, у тебя нет. А топ-менеджеры во всем мире получают много. Это нормально.
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а цена на газ для народа от этого уменьшится или, как всегда, увеличится?
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Екс слуга депутат Ганна Скороход сказала сьогодні у Верховній Раді, що слуга бєні Герус взяв хабар до 400 тис доларів від підприємців, які зацікавлені у купівлі електроенергії в росії. А інший слуга Олександр Качура, той який подав в ДБР на Марусю Звіробій, сказав що клоуни у кабінеті міністрів готують документи про скасування всіх обмежень на торгівлю з росією, в тому числі на авіаперевезення.

Кінець епохи гідності! Початок епохи торгівлі на крові!


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