 Слухання щодо стягнення $3 млрд з Газпрому в Нідерландах пройшли успішно. Чекаємо остаточного рішення 25 лютого, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Вітренко зазначив: "Наша оцінка - слухання пройшли успішно для нас і тому ми очікуємо позитивного рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували".

Він зазначив, що остаточне рішення суду про стягнення боргу Газпрому за рішеннями Стокгольмського арбітражу очікується 25 лютого 2020 року.

Читайте також: Міністр енергетики РФ Новак назвав "абсурдним і таким, що підлягає скасуванню" позов "Нафтогазу" проти "Газпрому" на $12 млрд

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку обсягів газу для транзиту. З урахуванням того, що раніше суд підтвердив борг української сторони щодо постачання газу на $2,018 млрд, за результатами двох арбітражів - на поставку і транзит - "Газпром" має доплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" ці рішення оскаржить, але українська сторона не хоче чекати розгляду апеляції і намагається стягнути ці кошти в різних юрисдикціях.