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 Політика України
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Все про:земля (468) Милованов Тимофій (95) ринок землі (44)

 Під прикриттям мораторію на продаж землі у держави вкрали 750 тис. гектарів, - Милованов

За роки мораторію на продаж землі з державної власності було вкрадено 750 тисяч гектар.

Про це заявив під час виступу на парламентських слуханнях міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"За 18 років мораторію і розмов про те, яку модель обороту земель вибрати, у держави просто вкрали 750 тисяч гектарів. Було 1,5 мільйони гектарів держземель, зараз частина відведена", - сказав він.

За словами міністра, землі, які перебувають у володінні державних підприємств і Національної аграрної академії наук, "задешево використовують досвідчені ділки".

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163470
 
 
 Топ коментарі
 
так верните украденное, а воров посадите...
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Я уже аж вижу, как сейчас начнут тюрьмы трамбовать, теми, кто землю растащил..
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Ну так почему никто еще ни сидит! я не думаю что это фермеры воровали землю, наверняка это делали чиновники.... ну так где посадки!! сказал А говори и Б!!
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Я уже аж вижу, как сейчас начнут тюрьмы трамбовать, теми, кто землю растащил..
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Кабмін #Зеленського ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 15%; на відкритому ринку газ подешевшав за рік на 49,5%, але українці цього не відчують;Под прикрытием моратория на продажу земли у государства украли 750 тыс. гектаров, - Милованов - Цензор.НЕТ 3380
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так верните украденное, а воров посадите...
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Под прикрытием возврата 750 тыс. не стоит заниматься дерибаном остального. Правда, не нужно...
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Нужно специальное расследование ГПУ по незаконному приобретению земли до 600 000 га в одни руки.
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Просто "слуг урода" і самого Урода жаба давить. І тому вирішили вкрасти для бєніних сородічєй всі 15 мільйонів гектарів. До речі, ті сородічі вже давно для цього і дєнюжкі для Бєні і його слуг приготували 😕
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шо всего 750 тыс.? это 1\10 часть, где остальные Милованов? шо уже порешали?
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если украли то верни обратно в госсобственность ...в чём проблема мылосралов ?...3,14здобол
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Вкрадено ? Пів-Чорногорії вкрали,і вони відкривають ринок землі ? Може треба спершу порядок навести ? І хто цими чисельними справами займається ? ГПУ ? ДБР ?Бєня ?
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А забрати назад слабо? ЗЕ ж такий крутий поц. Невже злякається? Нівєрю.
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Вроде рынок не работает. Но. У сына Порошенко обнаружилось 130 тыс. гектаров, у его дружбана Косюка больше 600 тыс. Зеленский пытается хотя бы провести аудит, что есть. Самое прикольное, что Порошенко, когда думал, что избирется на второй срок, был за скорейший рынок земли, а сейчас - резко против. Думал украсть побольше, но народ прокатил мародера
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Я бачив з 10 гектар на піску, вони нікому не потрібні, там вже виріс сосновий ліс заввишки 15-20 метрів, можете уявити на скільки була халатність багато років, це питання має індивідуальний підхід, до кожного гектару.
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Чушь. Недвижимость у государства априори невозможно украсть, её можно лишь незаконно пользоваться.
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не може такого бути! в країні є МВС, прокуратура, та СБУ врешті решт та ще й НАБУ - і вони би не допустили такого стану з землями.
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Голосніше всіх " тримай злодія, кричить злодій". Богдан під Києвом некисло земельки нагріб. Може це він і його друзі? Інформацію в інтернеті підчистили
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750 тысяч гектаров это не иголка, кого посадят за это воровство?
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хм.. а сколько собираетесь украсть вы , или вы решили допродать ВСЮ землю чтобы уже нечего было другим красть?! А навести порядок и наказать виновных это вам я смотрю не подходит?! ... ну что тут сказать - "гениальная" идея Зебилов !!!
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В банке украли семь милионов давайте продовать быстрее банк,а остальное украдут. Логика янелоха в озвучке ядебила. Это к психиатру им или нам надо идти? Каждому свое.
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В банке украли семь милионов давайте быстрее деньги в оборот, что бы они не лежали в банках мертвым грузом.
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Забрать у хозяина и отдать соросятам чтоб стригли купоны. Это оборот шахрая.
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хозяин земли Народ! Так записано в Конституции. Нельзя прятать в банках.
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Бедная Украина! Сколько шакалов открыли жадные пасти на черноземы Неньки. Слюной истекают, ждут когда дебилы снимут мораторий с продажи.
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Невозможно украсть то, чего нет. Если откроют рынок земли, то тогда действительно могут украсть все.
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зеленський за собою привів цілий зоопарк дивних персонажів яких по суті призначив проводити реформи і хоче щоб українці далі йому вірили і довіряли авансом.
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Да не укралы, а с благородной целью изъяли, для разведения элитной породы свиней пастбище нужно было здорове, бо жрут они и серут одинаково много.
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В мире назревает дефицит продовольствия. Богатые страны уже по всему миру ищут где можно купить землю чтобы не допустить в своих странах голода. И только Украина хочет продать иностранцам все свои земли сельзозназначения. Этим самым украинская власть не только хочет заработать большие деньги, но и уничтожить Украину как государство. Это ужасное преступление чиновников против своего народа, какого ещё не видел цивилизованный мир.
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Что вы лапшу вешаете зебаранам, земля не деньги, её за границу не вывезешь, как украли, так и верните, а виновных накажите. А вот как распродадите, тогда уж хрен вернешь.
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Під дією мораторію перебуває понад 41 000 000 гектарів сільсьткогосподарських земель. Вкрали 1,8%. Тепер, прикриваючись боротьбою за вільний ринок, хочуть це легалізувати і вкрасти решту...
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Нагадаю украдені заводи і підприємства: обленерго, облгази, МоторСіч, Припортовий завод, ЛАЗ, ЗАЗ, Краз, ЛуаЗ, Електрон.... ***, за землю згадали
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