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 Події, За кордоном
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Все про:Берлін (86) вислання (57) Німеччина (1344) замовне вбивство (60) Меркель (609) дипломати (233)

 Меркель заявила, що вислання російських дипломатів не вплине на проведення саміту "нормандської четвірки"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що висилка з Німеччини російських дипломатів - це подія у двосторонніх відносинах РФ і ФРН, але вона, на її думку, не вплине на хід саміту "нормандської четвірки" щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не думаю, що цей випадок позначиться на зустрічі в "нормандському форматі", там йтиметься про Україну та про те, як нам просунутися вперед в мінському процесі. Але в питаннях двосторонніх відносин це, звичайно, подія... Ми, на жаль, не отримали активної допомоги від Росії в розслідуванні цього злочину", - сказала канцлер у середу на пресконференції в Лондоні "на полях" саміту НАТО.

Громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі. За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

Генпрокуратура ФРН вважає, що вбивство могло бути скоєно або на замовлення влади Росії, або за вказівкою влади Чечні.

Видання The Insider, Bellingcat і Der Spiegel повідомили, що встановлено особу підозрюваного у вбивстві в Берліні громадянина Грузії. Розслідувачі стверджують, що постріл із пістолета з глушником зробив російський громадянин Вадим Красиков 1965 року народження.

4 грудня МЗС ФРН оголосив двох співробітників посольства РФ у Німеччині персонами нон ґрата.

Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи про резонансне вбивство громадянина Грузії в Берліні, висловила припущення, що цей злочин могли скоїти на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163466
 
 
 Топ коментарі
 
уже оправдывается перед х**лом, старая комсомолка Меркель заявила, что высылка российских дипломатов не повлияет на проведения саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 3594
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уже оправдывается перед х**лом, старая комсомолка Меркель заявила, что высылка российских дипломатов не повлияет на проведения саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 3594
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Зебилы, а сколько вы уже кацапских посольств закрыли? Или хотя бы сколько уже кацапских дипломатов выслали? Меркель заявила, что высылка российских дипломатов не повлияет на проведения саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 4375
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В смысле? У нас при педро ещё и посольства работали?
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дипломаты дело второстепенное! сначала нужно очиститься от открытого ху@лососа мертветчука, которого мальдивский 3,14дорас вознес до статуса минцкого переховорщика!
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Да понятно что ***** и фрицы так хотят избавиться от Украины что даже ядерная война не помешает подписанию капитуляции.
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эх подружка по штази думает о пенсии...... интересно пост какой расейской компании перепадет Меркель......
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А тем временем сегодня в Лондоне умер сбитый автомобилем россиянин-миллиардер Дмитрий Обретецкий.
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Ше не вси москаляки в ЛондОни згынулы, так шо продовжуемо полывать горОда нафтою!))
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Решили с новичком и полонием не замарачиваться
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Оказывается можно гораздо проще зделать
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то не высылка то ротация...главное пукнуть правильно перед общественностью
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А ты фрау, строй и дальше квасопоток с ***********! А не угодишь ху@лу, и тебя замочит какой то ликвидатор - рашафашисто!
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Шкода вбитого, але нам це на руку. Тільки через систематичні витівки фсб-шників з рашастану ще не зняли санкції.
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