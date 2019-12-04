 Через три роки в Україні не буде пілотів, військових льотчиків тримає тільки "особливий період", - радник Комітету з нацбезпеки Копитін

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив радник підкомітету з питань оборонної промисловості і технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Володимир Копитін за підсумками круглого столу, на якому обговорювали посилення державної політики у сфері авіації та підвищення ефективності державного регулювання в області державної авіації.
"Проблема в тому, що в Україні авіація ділиться на два види: державна авіація і цивільна авіація. До державної належать Міноборони, МВС з усіма підрозділами, прикордонна служба, ДСНС і Нацгвардія. Якщо ми говоримо про військових, то система підготовки ще переписана з радянської. Зараз, з урахуванням інтеграції в Європу, всі наші польоти військових на міжнародні виставки відбуваються з порушеннями, тому що немає ліцензії для виконання польотів у міжнародному повітряному просторі", - підкреслив радник.
"Найголовніша проблема - мобілізаційні заходи 2014-2015 року показали, що цивільні заклади, які готують льотчиків (у них є військова кафедра і вони мають готувати офіцерів запасу) - Кременчуцький коледж, Кіровоградська академія - вони не дали жодного резервіста. Держава витрачає гроші, а жодної людини не дали", - зазначив Копитін.
"Ми почали проблемою підготовки займатися більше десяти років тому. Зараз пройшов круглий стіл, і Комітет нацбезпеки ініціював зміни в повітряному кодексі, документи, що регламентують підготовку льотного складу, щоб привести до стандартів Європейського Союзу", - повідомив експерт.
"У чому проблема, у нас є підготовка військових і цивільних пілотів. Цивільних готує Національний авіаційний університет, відкриває факультет підготовки льотного складу, Кіровоградська льотна академія, Кременчуцький льотний коледж, Харківський університет повітряних сил - при ньому створено Інститут цивільної авіації - і плюс близько 15 приватних навчальних закладів. Природно виникає питання - скільки льотчиків нам треба? Оскільки всі навчальні заклади просять держфінансування. Тільки один НАУ просить субвенцію на 300 млн грн для закупівлі обладнання. Починаємо розбиратися - ще немає структури, а вже просять кошти. Всі хочуть купити техніку, ніхто не хоче показати результат. Кажуть: "Купите нам техніку, ми будемо заробляти, зокрема на іноземцях". Але іноземці до нас не прийдуть, оскільки навчання в Європі на 20% дешевше, ніж в Україні. У 2010 році в Кіровоградську академію ми поставили 7 австрійських літаків Diamond під гарантію держави. За 2 роки ці літаки жодного разу не літали, їх прикордонникам віддали. 600 тис. євро держава досі винна австрійцям", - нагадав Копитін.
"Я б цивільним навчальним закладам запропонував взагалі льотну практику не вести, тому що зараз існує інша проблема, яка називається "крапля чорнила замінює тонну гасу". Люди не літають, просто беруть гроші, а потім цей "наліт" запишуть. Уже навіть українські авіакомпанії не хочуть брати наших випускників льотних навчальних закладів і просять приходити з європейською ліцензією", - зазначив радник підкомітету з питань оборонної промисловості і технічної модернізації.
"По суті, за державні гроші ми готуємо пілотів приватним і закордонним авіакомпаніям. Ми не отримуємо мобілізаційного резерву. Підготовка одного льотчика коштує державі 4,5 - 5 млн грн - льотна, без бойової підготовки. Для розуміння, просто на літаку Л-39, на якому необхідно налітати 100 годин - 2,5 тис. євро одна льотна година коштує. І на виході військові навчальні заклади не дають пілотського свідоцтва, вони добрати не можуть, вони скоро за призовом будуть туди набирати. Харківський виш готує льотчиків для структур МВС. Вони в Харкові готували так, що МВС вирішило створити власний навчальний заклад, тому що за п'ять років не можуть підготувати нікого. МВС зараз бере на роботу цивільних пілотів, пенсіонерів, тому що закупили вертольоти французькі, а льотчиків немає. Мало того, що втікають існуючі, а поповнення нема", - підкреслив експерт.
"Ми ініціювали круглий стіл, щоб порахувати, скільки нам необхідно льотчиків за держзамовленням. Підготовка кадрового резерву має лежати на плечах Міноборони. При Міноборони запропоновано створити єдиний навчальний центр, який готуватиме за єдиною системою військових і цивільних льотчиків. Порахувати кількість льотчиків для всіх держструктур, за яких платитиме держава. Систему треба міняти - до рівня бакалавра і військові, і цивільні вчаться за однією програмою. Вони всі отримують комерційну ліцензію цивільного варіанта. Далі, ті, хто йде по лінії цивільній - підписують контракт на 10 років і раз у 2 роки проходять збори. Вони зобов'язані в разі військових дій упродовж 72 годин прибути в розпорядження частини, до якої вони приписані. Військові льотчики теж підписують контракт на 10 років, йдуть до війська служити, а через 10 років вони приймають рішення - або далі кар'єру в армії робити, або мають право звільнитися і з урахуванням ліцензії піти в комерційну авіацію. Поляки цим шляхом пішли, вони зараз найефективніші в цьому питанні в Східній Європі. В України залишилося мало часу. Зараз такий відтік діючих пілотів і надходження на авіаційні спеціальності таке, що через три роки у нас пілоти просто закінчаться. Військових пілотів тримає тільки "особливий період" - їм заборонено звільнятися. Ми знаємо ситуацію у бригадах - велика кількість військових пілотів відразу ж звільниться, після того, як "особливий період" буде знято", - резюмував Копитін.
4,5 мільярди не витрачені на оборону! куди пішли - невідомо.
Переслідування воїнів АТО та волонтерів набирає обертів.
Ви ж за це гАлАсували. Жріть тепер
Не путайте бизнес с патриотизмом!...
И главное кто будет это делать? Трясущиеся(от старости и водки) старикашки?
И еще главней - за что это делать?
И кто это будет применять? Некоторые визжат что даже ЯО надо "делать"
Если иран умудряется клепать ультрацентрифуги для обогащения 235 урана.
Да и не проблема пожертвовать денежку и реанимировать 1н реактор чернобыля. Конечно не для производства лектричества, а для наработки ОРУЖЕЙНОГО плутония, там есть возможность изымать кассеты с топливом с малым сроком наработки (мвт/тонну поменьше и самое то, для извлечения именно оружейного плутония, с малым содержанием изотопов не 239го)
Капелланы помолятся - и все образуется...
Дроны,Люк Скайуокер!И мечи дЖыдаев.
Может так оно где то и будет,но только там где развита авиа промышленность.
А мы скоро вылетим из этого клуба,если уже не вылетели.
А случись война,на птеродактелей и динозавров будете молиться,диджыдализированные!
Літунів слід вчити відразу в "мілях, вузлах та футах", не кажучи про чисто пілотажну термінологію. Читав мемуари пілота Аерофлота, якому після виходу на пенсію діти подарували комп зі встановленим флайт-симулятором. І він, профі, капітан, інструктор, ледве розібрався у бездарному перекладі елементарних для пілота речей.
Вийшов на роботу (телецентр). Приїхали два французи - гарантійні сервісмени. Біля них перекладачка з Інтуристу, вірменочка. Вона абослютно не рубить в техніці, тож ми спілкувалися напряму, неідеальною англійською. Мене попросили розпитати як саме працює ожин хитрий блочок. Француз почав розписувати складні тригонометричні перетворення, ніхто з нас повністю не зрозумів. Француз сказав "Не сумуйте. Ми протягом 5 років вивчали вищу математику, а ви, пардон - марксізьм-ленінізьм. Але я впевнений що ваша допитливість і практичний досвід допоможуть вам зрозуміти і це, і багато іншого. Нехай вам щастить!"
Никто не берёт уволенных военных лётчиков , за исключением транспортников в гражданские авиакомпании. Это совершенно бесперспективно, ибо процесс переучивания с боевого самолёта на тот же Боинг-737 обойдётся как подготовка курсанта с нуля.
Бред, что написан автором статьи даже не стоит обсуждать.
"По сути, за государственные деньги мы готовим пилотов частным и зарубежным авиакомпаниям.Источник: https://censor.net.ua/n3163464 Наши выпускники СВОИМ нахрен не нужны, а зарубежным тем более!!!
Систему надо поменять - до уровня бакалавра и военные и гражданские учатся по одной программе. Они все получают коммерческую лицензию гражданского варианта. Дальше, те, кто идет по линии гражданской - подписывают контракт на 10 лет и раз в 2 года проходят сборы. Они обязаны в случае военных действий в течение 72 часов прибыть в распоряжение части, в которой они приписаны. Военные летчики тоже подписывают контракт на 10 лет, идут в войска служить, а через 10 лет они принимают решение - или дальше карьеру в армии делать или имеют право уволиться и с учетом лицензии пойти в коммерческую авиацию. Источник: https://censor.net.ua/n3163464
Вы представляете, что военные и гражданские учатся вместе по одной программе??? Гражданскому и военному можно начинать на Цесснах, Даймантах, а дальше? Один на Боинг, другой на Су-27? Коммерческую лицензию гражданского варианта военному лётчику??? Ну тут зебобики уже себя перещеголяли на все 100 процентов.
Лётчик , пролетавший в армии 15 лет на Су-27 запросто сейчас может взять 100 тысяч долларов, поедет в Литву, переучится на Боинг., отлетает ввод в строй, получит международное свидетельство и придёт в любую украинскую авиакомпанию. Нужны 100 тысяч... а не свидетельство пилота военному. Оно ему нужно, как зайцу тормоза.)))))
Ви же місяць тому писали що на Боїнгах і в МАУ, і в Азурі літають колишні військові пілоти.
А я у своєму пості акцентував на вищій освіті взагалі.
У роки совка моя мама працювала в медінституті і я бачив її "методички": "Всебічно підкреслювати авторитет і першість вітчизняних науковців".
Особисто мені пощастило - мав блат у двох серйозних бібліотеках, мав можливість фотографувати сторінки іноземної технічної літератури. І на TV попрацював на французькому обладанні. Тож "фахово" мене совок не "затягнув" у своє болото. І це стало у нагоді у 90-х.
Ти не соромся, арбайтен, арбайтен. Дітки хочуть щоби тато хоч раз на тиждень купував їм Рошенки?
А , я ..чтобы Вы не покраснели за свою придуманную новость скажу. Ни к Кении, ни в Танзании нет ни одного самолёта марки Ан. Крайние Ан-28, что летали на севере Кении давно оттуда удалены. Если Вы в своём туре в кенийском Джомо Кеньята или в Дар Эс Саламе видели Ан-12 или Ан-26.... не говоря уж о Ан-124, то это исключительно транзитники. Ан-12 и Ан-26 украинской или белорусской регистрации, Ан-124 наши..или кацапский Волга Днепр. Больше никаких АНов там быть не может. АНы типа 12 и 26 остались только в Судане, Анголе, Конго (Киншасса) и Ливии. Но из этих стран они НЕВЫЛЕТНЫЕ!!!! Так расскажете свои видения АНов?))))))
Hу а девушки, а девушки потом..."©