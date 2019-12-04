EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  6481  91
Все про:авіація (458) війна (1865) літак (729)

 Через три роки в Україні не буде пілотів, військових льотчиків тримає тільки "особливий період", - радник Комітету з нацбезпеки Копитін

В Україні відбувається масштабний відтік діючих пілотів, а престиж українських льотних навчальних закладів падає через відсутність міжнародного пілотського свідоцтва.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив радник підкомітету з питань оборонної промисловості і технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Володимир Копитін за підсумками круглого столу, на якому обговорювали посилення державної політики у сфері авіації та підвищення ефективності державного регулювання в області державної авіації.

"Проблема в тому, що в Україні авіація ділиться на два види: державна авіація і цивільна авіація. До державної належать Міноборони, МВС з усіма підрозділами, прикордонна служба, ДСНС і Нацгвардія. Якщо ми говоримо про військових, то система підготовки ще переписана з радянської. Зараз, з урахуванням інтеграції в Європу, всі наші польоти військових на міжнародні виставки відбуваються з порушеннями, тому що немає ліцензії для виконання польотів у міжнародному повітряному просторі", - підкреслив радник.

"Найголовніша проблема - мобілізаційні заходи 2014-2015 року показали, що цивільні заклади, які готують льотчиків (у них є військова кафедра і вони мають готувати офіцерів запасу) - Кременчуцький коледж, Кіровоградська академія - вони не дали жодного резервіста. Держава витрачає гроші, а жодної людини не дали", - зазначив Копитін.

Читайте також: Повітряні сили України отримали новітній модернізований винищувач МіГ-29

"Ми почали проблемою підготовки займатися більше десяти років тому. Зараз пройшов круглий стіл, і Комітет нацбезпеки ініціював зміни в повітряному кодексі, документи, що регламентують підготовку льотного складу, щоб привести до стандартів Європейського Союзу", - повідомив експерт.

"У чому проблема, у нас є підготовка військових і цивільних пілотів. Цивільних готує Національний авіаційний університет, відкриває факультет підготовки льотного складу, Кіровоградська льотна академія, Кременчуцький льотний коледж, Харківський університет повітряних сил - при ньому створено Інститут цивільної авіації - і плюс близько 15 приватних навчальних закладів. Природно виникає питання - скільки льотчиків нам треба? Оскільки всі навчальні заклади просять держфінансування. Тільки один НАУ просить субвенцію на 300 млн грн для закупівлі обладнання. Починаємо розбиратися - ще немає структури, а вже просять кошти. Всі хочуть купити техніку, ніхто не хоче показати результат. Кажуть: "Купите нам техніку, ми будемо заробляти, зокрема на іноземцях". Але іноземці до нас не прийдуть, оскільки навчання в Європі на 20% дешевше, ніж в Україні. У 2010 році в Кіровоградську академію ми поставили 7 австрійських літаків Diamond під гарантію держави. За 2 роки ці літаки жодного разу не літали, їх прикордонникам віддали. 600 тис. євро держава досі винна австрійцям", - нагадав Копитін.

"Я б цивільним навчальним закладам запропонував взагалі льотну практику не вести, тому що зараз існує інша проблема, яка називається "крапля чорнила замінює тонну гасу". Люди не літають, просто беруть гроші, а потім цей "наліт" запишуть. Уже навіть українські авіакомпанії не хочуть брати наших випускників льотних навчальних закладів і просять приходити з європейською ліцензією", - зазначив радник підкомітету з питань оборонної промисловості і технічної модернізації.

"По суті, за державні гроші ми готуємо пілотів приватним і закордонним авіакомпаніям. Ми не отримуємо мобілізаційного резерву. Підготовка одного льотчика коштує державі 4,5 - 5 млн грн - льотна, без бойової підготовки. Для розуміння, просто на літаку Л-39, на якому необхідно налітати 100 годин - 2,5 тис. євро одна льотна година коштує. І на виході військові навчальні заклади не дають пілотського свідоцтва, вони добрати не можуть, вони скоро за призовом будуть туди набирати. Харківський виш готує льотчиків для структур МВС. Вони в Харкові готували так, що МВС вирішило створити власний навчальний заклад, тому що за п'ять років не можуть підготувати нікого. МВС зараз бере на роботу цивільних пілотів, пенсіонерів, тому що закупили вертольоти французькі, а льотчиків немає. Мало того, що втікають існуючі, а поповнення нема", - підкреслив експерт.

"Ми ініціювали круглий стіл, щоб порахувати, скільки нам необхідно льотчиків за держзамовленням. Підготовка кадрового резерву має лежати на плечах Міноборони. При Міноборони запропоновано створити єдиний навчальний центр, який готуватиме за єдиною системою військових і цивільних льотчиків. Порахувати кількість льотчиків для всіх держструктур, за яких платитиме держава. Систему треба міняти - до рівня бакалавра і військові, і цивільні вчаться за однією програмою. Вони всі отримують комерційну ліцензію цивільного варіанта. Далі, ті, хто йде по лінії цивільній - підписують контракт на 10 років і раз у 2 роки проходять збори. Вони зобов'язані в разі військових дій упродовж 72 годин прибути в розпорядження частини, до якої вони приписані. Військові льотчики теж підписують контракт на 10 років, йдуть до війська служити, а через 10 років вони приймають рішення - або далі кар'єру в армії робити, або мають право звільнитися і з урахуванням ліцензії піти в комерційну авіацію. Поляки цим шляхом пішли, вони зараз найефективніші в цьому питанні в Східній Європі. В України залишилося мало часу. Зараз такий відтік діючих пілотів і надходження на авіаційні спеціальності таке, що через три роки у нас пілоти просто закінчаться. Військових пілотів тримає тільки "особливий період" - їм заборонено звільнятися. Ми знаємо ситуацію у бригадах - ​​велика кількість військових пілотів відразу ж звільниться, після того, як "особливий період" буде знято", - резюмував Копитін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163464
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем Украине военные летчики если нужно прекратить стрелять, прекратить развивать оборону и опустить тарифы. Именно этого больше всего жаждет среднестатистический люмпен, обитатель Украины
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А зачем Украине военные летчики если нужно прекратить стрелять, прекратить развивать оборону и опустить тарифы. Именно этого больше всего жаждет среднестатистический люмпен, обитатель Украины
 показати весь коментар
 
 
нічого собі заяви...а люмпен, що не людина?
 показати весь коментар
 
Люмпен, який дивиться квартали і голосує за голобородька - лоботомована людина.
 показати весь коментар
 
 
Диви но, зебіли спамлять за правду в очі, що не подобаеться?
4,5 мільярди не витрачені на оборону! куди пішли - невідомо.
Переслідування воїнів АТО та волонтерів набирає обертів.
Ви ж за це гАлАсували. Жріть тепер
 показати весь коментар
 
Яке ж воно.... бубочка. Видно так закоханий у себе і вірить, що неперевершений... Фу гидота яка.
 показати весь коментар
 
 
Идея с записыванием налёта хороша - прям как на водительских курсах....)
 показати весь коментар
 
 
.. можете хоть всю лётную книжку расписать!!!))) Только прежде чем Вас пустят в кабину, эту книжку с дописанным налётом придётся затолкать поглубже в задницу. А после первого полёта заставят вытащить и сожрать! А так пишите, кто против!!)))))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
оотекли в рашу за длинным рублем? Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин - Цензор.НЕТ 6222
 показати весь коментар
 
 
Потрібно і щось з самою авіацією робити.Бо ця що є також вже довго не послужить.Та й взагалі без авіації армія не може сильною вважатися.
 показати весь коментар
 
 
Так правильно, какой идиот пойдёт учиться на военного лётчика, если осталась одна советская рухлядь у которой ресурс, как минимум планера, давно вышел. Продлевают, потому что ничего другого не остаётся. Но даже и при таких раскладах остатков не надолго хватит. А новых бортов даже в перспективе не предвидится. Профессия военного лётчика в Украине абсолютно бесперспективная.
 показати весь коментар
 
 
А почему не покупают самолеты? Аваков же купил вертолеты на полмиллиарда евро.
 показати весь коментар
 
 
Аваков же купил вертолеты на полмиллиарда евро

Не путайте бизнес с патриотизмом!...
 показати весь коментар
 
 
Точно, ща у Трампа 5 Б-2 купим, я завяжу кеды и полетим бомбить Ямантау Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин - Цензор.НЕТ 6212
 показати весь коментар
 
Ну не вечно же проедать совковое. Надо же и самим что-то сделать. Сколько лет прошло. Скоро все совковое превратится в труху.
 показати весь коментар
 
Что делать то?
И главное кто будет это делать? Трясущиеся(от старости и водки) старикашки?
И еще главней - за что это делать?
И кто это будет применять? Некоторые визжат что даже ЯО надо "делать" Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин - Цензор.НЕТ 1361
 показати весь коментар
 
А ЯО надо делать и это не проблема.
Если иран умудряется клепать ультрацентрифуги для обогащения 235 урана.
Да и не проблема пожертвовать денежку и реанимировать 1н реактор чернобыля. Конечно не для производства лектричества, а для наработки ОРУЖЕЙНОГО плутония, там есть возможность изымать кассеты с топливом с малым сроком наработки (мвт/тонну поменьше и самое то, для извлечения именно оружейного плутония, с малым содержанием изотопов не 239го)
 показати весь коментар
 
Борис Козлов 6516a265 В нас своє ядерної зброї не було.В нас робили тільки самі ракети.Більшість людей думає,що спеціалісти на атомних станціях зможуть її зробити,а це не так.Зараз не має в нас спеціалістів по ядерних бомбах.В Північну Корею москалі завезли бомбу і там вже корейці,під наглядом москалів її підривали.
 показати весь коментар
 
Борис Козлов 6516a265 Це звісно смішно.Але потрібно думати за придбання F-16,шведський Гріппінів,чи інших подібних літаків.Бо ці що є,скоро не зможуть літати.
 показати весь коментар
 
.. а вы попробуйте поступить в ХУПС!!! Чтобы потом бред не писать. Конкурс, как в Шевченко .....
 показати весь коментар
 
хупс это не только летуны. и да, отзывы о нём не очень хорошие.
 показати весь коментар
 
Ну если там были такие выпускники , как Гадя Сявченко, то тут без слов! Ну а то, что там не только лётчики, то что из этого? На лётный факультет конкурс огромный. Другие мне не ведомы. Отзывы в армии вполне нормальные. Просто уровень подготовки достаточно низок. Так , поверьте мне... из авиационных ВУЗов СССР выходили ЗНАЧИТЕЛЬНО с более низкой подготовкой. Сейчас выживают и летают те ..кто имеет талант летать... А ранее учили до посинения. Поэтому приходит из училища десяток выпускников в полк. Два... от силы три успешно вливаются и летают... Два-три после первых лётных смен плавно исчезают в строевые отделы... командирами рот охраны. С остальными 2-3 года мучаются... Сейчас этот фокус не проходит. Вон Гадю два раза выгоняли по лётной неуспеваемости. Если бы не Грыць и его указания **оставить и научить**... никто бы и имени её не узнал бы. А так оставили и не научили!! НЕОБУЧАЕМА!!!))))
 показати весь коментар
 
 
новость из рубрики не ту страну назвали гондурасом
 показати весь коментар
 
 
Смотрика, это Зеля виноват, что в Украине за 28 лет, никуя никто ни чего не делал.
 показати весь коментар
 
 
всі попередні президенти та уряди жили по гаслу великого Мао: чим гірше - тим краще.
 показати весь коментар
 
 
Тому зебіли й вибрали клоуна в очильники.
 показати весь коментар
 
 
Був би клоуном, жив би в Соч...., був би преЗедентом певно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
закупили вертолеты французские, а летчиков нету Источник: https://censor.net.ua/n3163464


 показати весь коментар
 
закупили вертолеты французские, а летчиков нету

Капелланы помолятся - и все образуется...
 показати весь коментар
 
 
Промышленности нет, экономики нет. Не будет и пилотов. Чё в первый раз, что ли?
 показати весь коментар
 
 
Що за эксперт. Если в летке военная кафедра, то там точно не учат на военного летчика.
 показати весь коментар
 
там вус дают.летчика за один раз все равно не обучишь.даже после отпуска его необходимо вводить в строй,восстанавливать навыки.
 показати весь коментар
 
 
а шо пилот гражданского ан 26 сильно от пилота ан 26 с десантурой отличается?
 показати весь коментар
 
Транспортна авіація це дещо інше ніж штурмова..
 показати весь коментар
 
он вроде в КПВВИКу учился ,или то какой то другой с похожим ником,интересно в какой роте
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Спаси нас от Майдана.)
 показати весь коментар
 
100пудов! Там доход не хуже, а ответственности никакой .
 показати весь коментар
 
 
на кацапском антиквариате летать то ещё удовольствие
 показати весь коментар
 
Нісенітницю не пиши, знаю багато своїх знайомих з якими поступав на пілота вертольоту, багато з них працюють закордоном, та й тим що в нас ще літають далеко не за уберовську зарплатню.
 показати весь коментар
 
если бы у петерастов были мозги - они бы после прочтения статьи повесились бы
 показати весь коментар
 
 
не будет не только пилотов, но и тех, кто ими управляет при боевом использовании самолета.. Причина - продолжает работать кадровая политика 2007 года, которая была направлена на развал армии. Зачем военным пилотам международное свидетельство пилота? Это уловка. Даже если давать, то только после 15 лет службы в ВСУ. Иначе все сбегут досрочно. 1000 долларов в месяц получает сейчас пилот в ВСУ Украины или 10 000 долларов у тех же гражданских украинских пилотов?
 показати весь коментар
 
 
Нет худа без добра! Лет через 15-20 потребности военых летчиках не будет вовсе (путь динозавры-птереодактели отлетают до пенсии, ну а ссобязанностями оператора автоматического боевго дрона может любой мальчишка с12-ти лекго справится (без опасности жизни и здоровью, без перегрузок и головокружений)!
 показати весь коментар
 
От штурмана вроде уже отказались. НЛ-10 фтопку, жпс навигатор в помощь!))
 показати весь коментар
 
я считаю глупостью развивать сегодня военную авиацию управляемую уязвивым человек, нужно, если не опернжать на шаг, то хотя бы идти в ногу со временем, а это работать над сверхзащищеной и фактически беспредельной связью на квантовой "запутаности частич", довести устройства до приемлемых портативных размеров, тогда потребность в летчиках полностью отпадает ибо связь между оператором и дроном будет полностью неуязвимой
 показати весь коментар
 
Это всё реально, причём уже сегодня но только к сожалению не в этой стране.
 показати весь коментар
 
Проблема только в БЛИЗОРУКОСТИ РУКОВОДСТВА И ОТСУСТВИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ, научно-технический потенциал у Украины есть (и он значителен, парашка даже не конкурент, ЕС и США почти на том же уровне, а вот японцы и корецы (южные) скорее всего вырвались уже вперед значительно)!
 показати весь коментар
 
 
Сударь,не делайте мне смешно!
Дроны,Люк Скайуокер!И мечи дЖыдаев.
Может так оно где то и будет,но только там где развита авиа промышленность.
А мы скоро вылетим из этого клуба,если уже не вылетели.
А случись война,на птеродактелей и динозавров будете молиться,диджыдализированные!
 показати весь коментар
 
Войны выигривают в сознании (в головах), если кто-то не готов умиреть за СВОЮ СВОБОДУ (ибо в сознании РАБ, рожденый поколением РАБОВ и невежественен в своем профанстве), то он уже КАПИТУЛИРОВАИ перед любым захватчиком или агрессором. и никакаое оружие, ни техника их не смогут спасти от РАБСКОГО СОЗНАНИЯ, безответсвености, безиниациативности и собственой НИКЧЕМНОСТИ НЕУВЕРЕННЫХ В СЕБЕ и своих силах "голых обезьян" двуногих животных, а не людей!
 показати весь коментар
 
RustIck Не плутайте дрон з магазину розетка з військови безпілотником Цей безпілотник коштує,як винищувач.Щоб ним керувати,потрібно багато годин тренувань.

Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин - Цензор.НЕТ 378
 показати весь коментар
 
Страна разваливается. Или Зе что-то поменяет,или разбегутся людишки туда,где лучше.
 показати весь коментар
 
 
Мізки нехай собі поміняє... там хіба що лоботомія допоможе.
 показати весь коментар
 
 
Може слід подивитися правді у вічі та відкинути (не тільки в авіаційних вишах) совковий підхід для навчання? Пам'ятаю КПІ 70-х років. Будь-які зарубіжні терміни і навіть прізвища авторів відкриттів, винаходів та практичних схем підміняли совковими. Коли довелося підвищувати кваліфікацію по закордонних підручниках та мануалах, більшість фахівців були розгублені: що таке Zener diode, Costas loop, Butterworth filter, Darlington transistor?
Літунів слід вчити відразу в "мілях, вузлах та футах", не кажучи про чисто пілотажну термінологію. Читав мемуари пілота Аерофлота, якому після виходу на пенсію діти подарували комп зі встановленим флайт-симулятором. І він, профі, капітан, інструктор, ледве розібрався у бездарному перекладі елементарних для пілота речей.
 показати весь коментар
 
 
Дякую. Я своїм молодим фахівцям завжди розповідав таку історію.
Вийшов на роботу (телецентр). Приїхали два французи - гарантійні сервісмени. Біля них перекладачка з Інтуристу, вірменочка. Вона абослютно не рубить в техніці, тож ми спілкувалися напряму, неідеальною англійською. Мене попросили розпитати як саме працює ожин хитрий блочок. Француз почав розписувати складні тригонометричні перетворення, ніхто з нас повністю не зрозумів. Француз сказав "Не сумуйте. Ми протягом 5 років вивчали вищу математику, а ви, пардон - марксізьм-ленінізьм. Але я впевнений що ваша допитливість і практичний досвід допоможуть вам зрозуміти і це, і багато іншого. Нехай вам щастить!"
 показати весь коментар
 
.. дорогой мой!! Уже более 20 лет мы летаем в милях..узлах..футах. Вылезайте с древности. Если что то не знаете..спросите. Тем более пример с дедом с Аэрофлота ну просто смешон. Какое международное пилотское давать военному лётчику? В какой стране дают военным международное пилотское свидетельство?))))) оно военному НАХРЕНА? Кому нужны выпускники Кировоградской академии , если они абсолютно без первичной лётной подготовки. Кому отцы смогли оплатит подготовку в Кировоградской академии , те единицы и отлетали. А остальным даже никто и не собирается давать программу подготовки.
Никто не берёт уволенных военных лётчиков , за исключением транспортников в гражданские авиакомпании. Это совершенно бесперспективно, ибо процесс переучивания с боевого самолёта на тот же Боинг-737 обойдётся как подготовка курсанта с нуля.
Бред, что написан автором статьи даже не стоит обсуждать.
"По сути, за государственные деньги мы готовим пилотов частным и зарубежным авиакомпаниям.Источник: https://censor.net.ua/n3163464 Наши выпускники СВОИМ нахрен не нужны, а зарубежным тем более!!!

Систему надо поменять - до уровня бакалавра и военные и гражданские учатся по одной программе. Они все получают коммерческую лицензию гражданского варианта. Дальше, те, кто идет по линии гражданской - подписывают контракт на 10 лет и раз в 2 года проходят сборы. Они обязаны в случае военных действий в течение 72 часов прибыть в распоряжение части, в которой они приписаны. Военные летчики тоже подписывают контракт на 10 лет, идут в войска служить, а через 10 лет они принимают решение - или дальше карьеру в армии делать или имеют право уволиться и с учетом лицензии пойти в коммерческую авиацию. Источник: https://censor.net.ua/n3163464

Вы представляете, что военные и гражданские учатся вместе по одной программе??? Гражданскому и военному можно начинать на Цесснах, Даймантах, а дальше? Один на Боинг, другой на Су-27? Коммерческую лицензию гражданского варианта военному лётчику??? Ну тут зебобики уже себя перещеголяли на все 100 процентов.
Лётчик , пролетавший в армии 15 лет на Су-27 запросто сейчас может взять 100 тысяч долларов, поедет в Литву, переучится на Боинг., отлетает ввод в строй, получит международное свидетельство и придёт в любую украинскую авиакомпанию. Нужны 100 тысяч... а не свидетельство пилота военному. Оно ему нужно, как зайцу тормоза.)))))
 показати весь коментар
 
>>Какое международное пилотское давать военному лётчику?<<
Ви же місяць тому писали що на Боїнгах і в МАУ, і в Азурі літають колишні військові пілоти.
А я у своєму пості акцентував на вищій освіті взагалі.
У роки совка моя мама працювала в медінституті і я бачив її "методички": "Всебічно підкреслювати авторитет і першість вітчизняних науковців".
Особисто мені пощастило - мав блат у двох серйозних бібліотеках, мав можливість фотографувати сторінки іноземної технічної літератури. І на TV попрацював на французькому обладанні. Тож "фахово" мене совок не "затягнув" у своє болото. І це стало у нагоді у 90-х.
 показати весь коментар
 
На Боингах в МАУ летают бывшие военные ТРАНСПОРТНИКИ!! Переучивание которых по себестоимости в десятки раз дешевле, чем с истребителя или вертолёта. Там нет ни одного истребителя или штурмовика. Вот вертолётчикам с военных Ми-8 проще простого. Только гражданские курсы полётов по МВЛ, английский, контрольный тренажёр и проверка , получение пилотского и вперёд!!!Тип один. С Ми-24 значительно сложней. Аналогично с военного Ил-76 на гражданский Ил-76. Но с Су-27 на тот же Ил-76, это что Вас с велосипеда на Белаз!!!))) Даже с Ил-76 на Боинг и время и определённые затраты. Но они хоть понятие имеют о полётам по МВЛ, знают международные авиационные правила и законы . Или Вы предлагаете военному лётчику тоже по международным авиационным законам ВОЕВАТЬ?!! И какой смысл получать высшее образование вместе? Вот если бы была госпрограмма ПЕРЕУЧИВАНИЯ с боевой техники на гражданскую... тут без слов!!! Как в США. Там на гражданских машинах типа Боинг...Эйрбас очень мало чисто гражданских. Там на малой авиации гражданских масса. А на больших основная масса бывшие военные. И авиакомпании берут их с удовольствием и без вопросов. Но там на это есть ДЕНЬГИ!!! А у нас безумные ИДЕИ и не больше!!!))))
 показати весь коментар
 
 
..и вдогонку!! Пилотское бывшему военному лётчику выдают , когда он переучится и приступит к полётам а ГРАЖДАНСКОМ самолёте!! И в пилотском указывается ТИП эксплуатируемого воздушного судна. Вам не смешно, выдать пилотское с записью Су-27!! Кому оно надо? Или без пилотского с записью Су-27 воевать нельзя? Или он на Су-27 будет носится по другим странам? Основой образования является ДИПЛОМ!!!! Где написано... Пилот-инженер с высшим военно-специальным образованием. Писали и лётчик-инженер. Специальность - тактическая. У гражданских просто пилот-инженер. Всякое было . и всякое писали.
 показати весь коментар
 
 
хуже, ***** отжал в интересах своей раиси, а петручо тупо мародерил и продавал свою страну
 показати весь коментар
 
 
Папофф, у тебе до деактивації екаунту нібито була бірка з іншим номером?
Ти не соромся, арбайтен, арбайтен. Дітки хочуть щоби тато хоч раз на тиждень купував їм Рошенки?
 показати весь коментар
 
Через три роки їм і літать ні на чому буде...
 показати весь коментар
 
В СССРе больше половины экипажей атомных подводных лодок, включая и командиров, были украинцы.
 показати весь коментар
 
я вам больше скажу, большая часть капитанов, работающих под флагом, наши соотечественники, я сам у немцев под их флагом мастером на контейнеровозе отработал 20 лет, недавно был по туру в Танзании и Кении, там наши пилоты и командиры на старых АНах работают и ничего так себе...т.е. нет худа без бобра, а от бобра добра не ищут...обидно конечно что Украина превращаетсяв в нечто...
 показати весь коментар
 
.. расскажите пожалуйста где в Кении и Танзании работают на старых АНах?)))))) Ну хоть расскажите, где Вы , будучи в туре видели там **старые** АНы..))))))
А , я ..чтобы Вы не покраснели за свою придуманную новость скажу. Ни к Кении, ни в Танзании нет ни одного самолёта марки Ан. Крайние Ан-28, что летали на севере Кении давно оттуда удалены. Если Вы в своём туре в кенийском Джомо Кеньята или в Дар Эс Саламе видели Ан-12 или Ан-26.... не говоря уж о Ан-124, то это исключительно транзитники. Ан-12 и Ан-26 украинской или белорусской регистрации, Ан-124 наши..или кацапский Волга Днепр. Больше никаких АНов там быть не может. АНы типа 12 и 26 остались только в Судане, Анголе, Конго (Киншасса) и Ливии. Но из этих стран они НЕВЫЛЕТНЫЕ!!!! Так расскажете свои видения АНов?))))))
 показати весь коментар
 
"...Первым делом мы испортим самолёты,
Hу а девушки, а девушки потом..."©
 показати весь коментар
 
Вот они достижения Соевого Однотура - во всем. Армию - вычеркиваем.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору