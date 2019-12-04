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 Політика України
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Все про:земельна реформа (104) Павленко Ростислав (26) Європейська Солідарність (177)

 Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "авось", якось ринок все вирішить, - нардеп Павленко

Закон, яким буде регламентуватись запуск ринку сільськогосподарських земель, має передбачати конкретні механізми захисту землі, селян, держави, а також інтересів громади. Фракція "Європейська Солідарність" подала поправки до цього законопроєкту і наполягає на їх врахуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив народний депутат України Ростислав Павленко під час парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

"Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "якось воно буде", якось ринок все вирішить. Є досвід інших країн, коли перед запровадженням ринку землі було закладено дуже конкретні механізми захисту селян, держави, землі і захисту громади", – підкреслив Ростислав Павленко.

"Ми не маємо права порушити інтереси селянина. Ми не маємо права поставити під загрозу українську землю, її якість і перспективу України, яка пов’язана із землею та її обробкою. Ми не маємо права поставити під загрозу інтереси громади, щоб вона опинилася перед ризиком того, що її бюджет втрачатиме", – також наголосив він.

За словами нардепа, обговорення цього закону – це найважливіша дискусія України.

"Бо земля для українців – це завжди більше, ніж товар, більше, ніж те, що можна купити і продати, тому до землі має бути особливе ставлення", – зауважив він.

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"Ми всі чуємо про ринок землі, але ми не маємо права допустити базару. Ми не маємо права допустити, коли холдинги чи іноземці за безцінь скуповуватимуть українську землю", – зазначив Павленко.

Він підкреслив, що ринок землі існує майже в усіх країнах, але це найбільш ретельно регульоване питання, де застерігаються інтереси селян, фермерів, людей, які працюють на землі, інтереси держави та громади.

Він також підкреслив, що важливим є визначення мінімальної ціни землі, створення Земельного банку для підтримки фермерів, встановлення високого реєстраційного збору для забезпечення інтересів громади. За його словами, також має бути обов’язково передбачений захист української землі з точки зору збереження її якості.

Депутат наголосив на важливості отримати від влади конкретні відповіді на поставлені питання. "Без цього запровадження того, що влада називає ринком землі, категорично неприпустиме", – підкреслив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163463
 
 
 Топ коментарі
 
Ще і ринку нема, а на селян вже нападають, залякують та віджимають землю. Далі буде.
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Ещё год назад никто не мог подумать, что после одного из лучших дипломатов мира, полиглота и интеллектуала, президентом станет конченый наркоша с IQ как у креветки.
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В результаті "земельної реформи" від зеленої плісняви будуть актуалізовані слова Тараса "На нашій - не своїй землі..." і "Степи мої запродані. Жидові, німоті,. Сини мої на чужині, На чужій роботі." Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "авось", якось ринок все вирішить, - нардеп Павленко - Цензор.НЕТ 6020
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Погнали женский орган по кочкам.Массированная атака с применением лайна.
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Ще і ринку нема, а на селян вже нападають, залякують та віджимають землю. Далі буде.
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100% за защиту нужно платить, и она дорогая, некоторым и землю придется за долги отдать
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Так давайте самий закон вивчати і обговорювати, тут один цензор.нет може міліон поправок в годину зробити, бо це все політичні заяви. Багато власників паїв не обробляють ту землю а мають лише плату за аренду, пай, а значить самі вже зробили ринок, залишилося лише взаконити... ну і сотні тисяч гектар не можуть бути у властності одної людини, це може бути наприклад місцева громада, якесь с.х. підприємство, засноване місцевою громадою, але ніяк не можна для приватних, тільки оренда. Бо потім податок на землю вбьє малих фермерів... десь така в мене думка.
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У гробу я бачив фермера,який за 2 паї (11га), дав у цьому році аж 700 кг одвійок ячменю.Чому, вам,мешканцям міст,дозволили продавати вашу власність-приватизовані вами квартири,побудовані за кошти моїх близьких,чотири покоління яких пропрацювали на цій землі(два покоління за трудодні-тобто за палочку у табелі ),а мені ,якому у спадщину дісталися 2 паї не можна продати їх.Коли ви продавли квартири уКиєві,Дніпрі,Харкові,Донецьку по 500 тисяч зелених,у мене дозволу не питали!Це моя земля! У мене є всі документи на неї.І я маю право вирішувати,що з нею робити!Я 100000% за дозвіл на продаж паїв!А ви розпоряжайтеся тією,що залишилася у власності держави,ящо її ще не розікралиА зі своєю я розберуся без шмаркачів!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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У мене лежать папери на якусь фігню і ніколи нічого не отримував, а у батька так і залишився сертифікат, бо завод просто знищили не давши приватизацію... багато ви знаєте! Про землю годі і казати, пропрацювали дід з бабусею все життя у колгоспі і померли за пів року до паїв, шиша батьки отримали. А нє, адміністративну статью мати отримала, за невдоволення.
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Поняття не маю,що там у тебе лежить,а що стоїть. У мене є документи на 2 паї . Якщо вони мої,то я маю право розпоряжатися ними як забажаю! Вам би навчитися чіткіше висловлювати свої думки!
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Я намагаюсь, залишилися одні емоціїї, сестра виїхала на тимчасове проживання за кордон, а нам тут виживати, і коли бачиш що падло дворці будує, і на тебе диветься косо, то розумієшь, що щось не так. В селах більш дальніх ше гірше, залишилися одні виродки, грабують і палять хати, з Вами теж таке буде, навіть не сумнівайтеся.
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Мою спалили ще у серпні 14-го . Снаряд влучив прямо у будинок.Так,що мене вже мало чим налякаєш!А паями я маю право розпоряджатися так як я забажаю,якщо вони мої!
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"земля для украинцев - это всегда больше, чем товар, больше, чем то, что можно купить и продать, поэтому к земле должно быть особое отношение" Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "авось", как-то рынок все решит, - нардеп Павленко - Цензор.НЕТ 2693
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В вопросах антисемитизма почему-то не позволяют рынку решать проблему, а в вопросах земли - на здоровье. Потому что одних нужно беречь, а другое - отобрать у крепостной нации.
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Ещё год назад никто не мог подумать, что после одного из лучших дипломатов мира, полиглота и интеллектуала, президентом станет конченый наркоша с IQ как у креветки.
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Отдайте всё казаку петьке, он разберётся. Каждый украинец при нём стал жить лучше...
собаки
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В результаті "земельної реформи" від зеленої плісняви будуть актуалізовані слова Тараса "На нашій - не своїй землі..." і "Степи мої запродані. Жидові, німоті,. Сини мої на чужині, На чужій роботі." Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "авось", якось ринок все вирішить, - нардеп Павленко - Цензор.НЕТ 6020
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сили хаоса...воно що дурне чи в дугіна вчилося,щоб назвати ворів своїми прізвищами
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