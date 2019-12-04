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 Суспільство
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Все про:Аваков (1309) Данілов (19) Донбас (13949) Баканов Іван (87) Хомчак (85) Дейнеко Сергій (14) Бурба (2)

 У СБУ відбулася нарада силовиків з питання реінтеграції Донбасу

На нараді обговорювали питання підвищення рівня міжвідомчої координації та взаємодії всіх складових сектора безпеки і оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов взяв участь у розширеній нараді, присвяченій питанням реінтеграції тимчасово окупованих територій. На нараді, яка відбулася у Службі безпеки України, обговорювалися питання подальшого підвищення рівня міжвідомчої координації та взаємодії всіх складових сектору безпеки і оборони у питаннях реінтеграції тимчасово окупованих територій. Серед іншого, йшлося про важливість вдосконалення механізму взаємодії сил безпеки і оборони у всьому спектрі реагування на зовнішні загрози", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, в нараді взяли участь Голова Служби безпеки України Іван Баканов, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, начальник Генерального штабу ЗСУ - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163462
 
 
 Топ коментарі
 
Прежде чем заносить мебель в комнату, в которой насрал сосед, может сначала убрать и проветрить. Или все таки мебель, а потом посмотрим?
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В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Как бы через неделю не выяснилось, что это нам придётся в Донбасс реинтегрироваться. В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 6373
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Достали уже этим бамбасом. Все, кто хотел, выехал. Остальных исправит только могила. Мой знакомый ездит к своей матери в Харцызск. Рассказывает, что там и как. Там ждут только халявы и возвращения СССР. Украину ненавидят там все. Их надо не интегрировать, а запереть и лечить долго и сильно. Я бы выслал туда в первую очередь всех рыгов во главе с Ахметовым - они десятилетиями выращивали этих овощей в ненависти ко всему украинскому. Пусть поживут в этом зверинце.
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Всі чинуші рівняються на колабораста Зєлєпута. А Зєлюппа набрав таких самих зє...п ,як і він.
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В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Как бы через неделю не выяснилось, что это нам придётся в Донбасс реинтегрироваться. В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 6373
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РЕИНТЕГРАЦИЯ
( лат. re - приставка, обозначающая повторно возобновляемое действие, integro - восстанавливать). Восстановление психических функций после их дезинтеграции. По М.О. Гуревичу (1949), Р. может происходить неправильно, патологически, путем установления ненормальных связей в синапсах, что приводит к появлению бреда, галлюцинаций, нарушений сознания.
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телега впереди кобылы...
скажете "гоп" как перепрыгнете...а не гоп-стоп как всегда ))))
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"...в совещании приняли участие Председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, Председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель ГНСУ Сергей Дейнеко, начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба". А где был главный "реинтегратор"? У него обед был или уже ужин? В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 830 Источник: https://censor.net.ua/n3163462В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 9217
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Серед прозасідавшихся є хоча б один патріот України? Чи це було зібрання колаборастів?
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Насчёт патриотов не скажу, а поцреотов там хватает.
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Прежде чем заносить мебель в комнату, в которой насрал сосед, может сначала убрать и проветрить. Или все таки мебель, а потом посмотрим?
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Достали уже этим бамбасом. Все, кто хотел, выехал. Остальных исправит только могила. Мой знакомый ездит к своей матери в Харцызск. Рассказывает, что там и как. Там ждут только халявы и возвращения СССР. Украину ненавидят там все. Их надо не интегрировать, а запереть и лечить долго и сильно. Я бы выслал туда в первую очередь всех рыгов во главе с Ахметовым - они десятилетиями выращивали этих овощей в ненависти ко всему украинскому. Пусть поживут в этом зверинце.
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Дамбас паражняк нігоніт, кричали халявщики.
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В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу деградации Донбасса...так правдивей
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Лучше бы провели на тему как от него колючей проволкой отгородиться.
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А САМИМ ОФИЦЕРАМ СБУ НЕ ПРОТИВНО ТАКОЕ ?
У СБУ відбулася нарада силовиків з питання реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 2560
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от блин ВСУ воюет а СбУ совещания по интеграции проводит.... какая на йух интеграция и с кем? ужеина АТО и там где стоят воинские части и отдельные подразделения старший начальник командир ВСУ а не СбУшник.
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бамбас никто не ставил на колени, потому что они лежат в угольной пыли и грязи ... там такие дебилы что их даже рашка к себе не берет....
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