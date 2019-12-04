 У СБУ відбулася нарада силовиків з питання реінтеграції Донбасу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.
"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов взяв участь у розширеній нараді, присвяченій питанням реінтеграції тимчасово окупованих територій. На нараді, яка відбулася у Службі безпеки України, обговорювалися питання подальшого підвищення рівня міжвідомчої координації та взаємодії всіх складових сектору безпеки і оборони у питаннях реінтеграції тимчасово окупованих територій. Серед іншого, йшлося про важливість вдосконалення механізму взаємодії сил безпеки і оборони у всьому спектрі реагування на зовнішні загрози", - сказано в повідомленні.
Як наголошується, в нараді взяли участь Голова Служби безпеки України Іван Баканов, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, начальник Генерального штабу ЗСУ - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба.
Как бы через неделю не выяснилось, что это нам придётся в Донбасс реинтегрироваться.
( лат. re - приставка, обозначающая повторно возобновляемое действие, integro - восстанавливать). Восстановление психических функций после их дезинтеграции. По М.О. Гуревичу (1949), Р. может происходить неправильно, патологически, путем установления ненормальных связей в синапсах, что приводит к появлению бреда, галлюцинаций, нарушений сознания.
скажете "гоп" как перепрыгнете...а не гоп-стоп как всегда ))))