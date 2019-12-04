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Все про:Медведчук (530) СБУ (4981) Гітлянська (123)

 Інформація ЗМІ про обшуки у Медведчука не відповідає дійсності, - речниця СБУ Гітлянська

Прессекретарка Служби безпеки України Олена Гітлянська спростувала інформацію ЗМІ про обшуки, які нібито проходять в офісі політика Віктора Медведчука.

Про це Гітлянська повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти! Будь ласка, не поширюйте інформацію "РБК-Україна", де я нібито підтвердила обшуки у Медведчука. Це не відповідає дійсності. Сподіваюся, що журналіст просто переплутав "ні" з "так". І недочув, що я зауважила, що слідчі дії відбуваються в іншому приміщенні і стосунку до політика не мають", - написала речниця СБУ.

Нагадуємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про слідчі дії в офісі глави фракції "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.

Інформація ЗМІ про обшуки у Медведчука не відповідає дійсності, - речниця СБУ Гітлянська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163461
 
 
 Топ коментарі
 
Не с нашим пророссийским счастьем
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В рамках закона нет.

Сейчас Зелёная Сопля ещё немного потрудится на ниве разрушения институтов власти Украины, потом его физически уберут и при поддержке братского народа очолыть Украинскую губернию именно Мертвечук.

Пока все события и действия ЗЕ-Манды и Хуйла вписываются именно в такую схему.
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках,

C ужасом опровергла.. Информация СМИ про обыски у Медведчука не соответствует действительности, - пресс-секретарь СБУ Гитлянская - Цензор.НЕТ 7905
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РБК, это кацапский ресурс, мог вкинуть ради провокации...
спецом чтобы чтобы после опровержения
Монике Зеленски - прополоскали все косточки...
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ну так, у вас бебех затонкий на ділового партнера гриву піднімати
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ничего даже не начиналось.

просто ты не любишь читать
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В рамках закона нет.

Сейчас Зелёная Сопля ещё немного потрудится на ниве разрушения институтов власти Украины, потом его физически уберут и при поддержке братского народа очолыть Украинскую губернию именно Мертвечук.

Пока все события и действия ЗЕ-Манды и ***** вписываются именно в такую схему.
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Ох уж эти соевые камлания, предсказания и вангования... Ровным счетом НИЧЕГО не исполнилось, но стецьки не унывают и продолжают свой нелегкий сизифов труд...
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Да вот иногда проскакивает шальная и наивная мысль "а вдруг прахоботы что-то дельное изрекут, ну в кои-то веки... " Но понимаешь, увы нет... "Какой ты был, такой остался... "
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так "дельное" для тебя и для меня - это противоположные понятия
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Ну, не знаю, по-моему бенинцы скоро медведчуков переплюнут в клятвенной любви к ***** и Кацапстану. Ведь "старший приказал"...
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***** не нужна разваленная Украина.

***** нужна Украина, с которой будет шо высасывать.

А эти нынешние сопли своей рукожопостью и клоунскими мозгами могут только окончательно до пустыни довести
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А медведчуки приведут к рассвету? И что именно собирается "высасывать" из Украины ***** Владимирович Путин?
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а нечего ?

с/х вполне способно приносить деньги,
руд всяких полно,
ликтричества завались
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Кацапии ЭТО на хера? Своего полно. "Ликтричества завались"?!
И что такое вообще "высасывать"? Покупать?
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Высасывать - это ввести в Украину кацапские государственные монополии.

Не какой-то сраный Жеваго будет руду гнать за границу и бабло на карман ложить, а какой-то вполне респектабельный сосед ***** по даче.

А ликтричества на продажу много не бывает
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках,

C ужасом опровергла.. Информация СМИ про обыски у Медведчука не соответствует действительности, - пресс-секретарь СБУ Гитлянская - Цензор.НЕТ 7905
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а теперь ей еще ехать извиняться! шутки этот хрен не шутит))))
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...навпаки: ведмедчук шось шукав у СБУ. Інформація ЗМІ про обшуки у Медведчука не відповідає дійсності, - речниця СБУ Гітлянська - Цензор.НЕТ 4383
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Это закадровый смех соратника Пытрухи и по совместительству кума *****?
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угу. над вами идиотами которые в прошлой теме аж кончали.. а на деле кончали на них
иди умойся
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А мне вот показательна реакция ********. Все как один опечалились и решили, шо Мертвечук уже дает показания на Пытруху. Так как это понимать? Мертвечук и Пытруха связаны? У кума ***** есть компромат на сизоносого Гетьмана?
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Не бухал бы ты, бо сильно тупеешь, а может то мамка тебя уронила...
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Шухер отменяется, петики! А вы так разволновались за Метвечука...
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послушай зебобик, мне, как и остальным порохоботам насрать и на мертвечука и на ваши сопли. но факт остается фактом - при порохе это чудо в перьях летало к ***** через беларусь и не высовывало жало наружу, а при вазелине оно сидит в раде и летает к ***** напрямую и не только сама а и с подельниками типа бойко.
дохнет мертвечук или его закроют - мне лично все равно. теперь это ваша жопоболь
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Как раз при Пете оно и летало напрямую. Его борт не один раз флайрадар показывал в полете где-то в районе хутора Михайловского. Петьки, прекращайте брыхать. Может тогда вам когда-то и поверят.
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не надо врать зебаран. только при шмаркле он начал летать напрямую
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мне мало интересны твои фантазии. приведи хоть один пост от порохоботов в котором бы они "Все как один опечалились и решили, шо Мертвечук уже дает показания на Пытруху". давай, ты же не балабол голимый
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У нищих слуг нет. Зайди на ветку и почитай. Чы вас, как цуцыков, надо носом в ваши испражнения тыкать?
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ну т.е. ты свои слова подтвердить не можешь
вывод - ты обычный зеленый пистун. не интересен. иди пасись олень
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Кум ***** ускользнул от цепких лап зеленой власти Информация СМИ про обыски у Медведчука не соответствует действительности, - пресс-секретарь СБУ Гитлянская - Цензор.НЕТ 6983
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Ну ясно, медведчук "неприкосновенное" лицо...
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позор! СБУ не задерживает вражесткую агентуру! нафига нам тогда такое СБУ??? бывшее КГБ! Украине нужно создать новую Службу Безопасности! США готово помочь, только они говорят, что сами не могут предложить такое, а должен поступить запрос о помощи!
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Теперь понятно дело шото я вижу автоматчики здесь СБУ курят стоят вместе с Мертвечуковской охраной на В.Васильковской,это свои все
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Яка вражаюча оперативність ! Боже упаси кума зачепить !
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Шютка)
Я уж думал, что у кого-то выросли яйца, что решили ответить на издевательства Володина, Пушилина, Жириновского, Путина... Но нет, если выбрали зайчика вождём, не стоит думать, что он будет вести себя как лев...
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а шо. идея хорошая. я знаю у него патрон найдут 7,62 мм. как пить дать сядет. а когда сядет, его можно будет обменять в Мордоре на украинского солдата.
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Ту вот опять новые угрозы прокурорам от Портнова, называет ************ пёс итд, но СБУ не открывает за угрозы которые не идут ни в какое сравнение с Звиробийhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/4/7233845/
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портнов умничка он вю страну на пую вертел . похоже украинцам это нравится
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с Онищенко тоже намутили вроде...

https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/4/7233868/
У САП уточнили деталі затримання Онищенка

Колишнього народного депутата Олександра Онищенка затримали 29 листопада в німецькому місті Ольденбург за запитом Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Джерело: Deutsche Welle, пресслужба САП
Деталі: 3 грудня з'явилася інформація про затримання Онищенка за запитом української сторони у німецькому місті Аахен.
Водночас, DW надіслали запит у поліцію Аахена щодо відомостей про затримання українського підприємця. У поліції відповіли, що Онищенка не затримували.
Водночас, у пресслужбі САП УП повідомили, що Онищенка затримали в районі Ольдернбургу, а не Аахена.
Ольдернбург - федеральна земля Нижньої Саксонії.
Онищенка у Німеччині взяли під варту. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції.
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Дуже даремно. Цю промоскальську гниду вже давно, дуже давно потрібно на цугундерд.
Довічно!
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Ой как нейдобно перед ЗеБобиками получилось.... Там уже полная перемога и "при Порошенко такого небыло..."
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А от стецьки вже, навпаки, встигли жовту підливу в штанці від страху напустити. Боялися, що кум ***** свого соєвого сизоносого соратника здасть...
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клоуны))) так пол страны встрепенуть...надежду дать)))
*****! смеяться с вами - не пересмеяться... с вас...
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РосБізнесКонсалтінгу нє впєрвой заніматься вбросамі
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Влажные мечты ЗЕбобиков рассыпались, им невдомек,что ЗЕ кума сами знаете кого перед Нормандским просто не может тронуть. Так что можете расходится по домам )))
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Переходимо по ссилці і чмирим зелене лайно, що вони лохи і їх розвели! Інформація ЗМІ про обшуки у Медведчука не відповідає дійсності, - речниця СБУ Гітлянська - Цензор.НЕТ 7588
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Ой как быстро сдулись а мусор за собой убрали и извинились шапито шапито вовсю при ЗЕ расцвело
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Тю... Інформація ЗМІ про обшуки у Медведчука не відповідає дійсності, - речниця СБУ Гітлянська - Цензор.НЕТ 5655 Впрочем, при Зеленском хотя бы попытались...
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То, что у Медведчука обыск не производили и оружие не забирали. мы даже не сомневались. Иначе у шмаркли все бы штаны были изгажены. Медведчук не Маруся же.
Маруся- это угроза Украине! А на Медведчука у нас все надежды.
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Патроны оказались холостыми, баба была надувная. Нарид расходится.
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Дык и пистолет пластмассовый. Но на него не было дозвила, это точно.
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Что раньше власть была проросийской при Параше что сейчас
Поэтому никто его не тронет
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Правоохоронці проводять обшук будівлі, де знаходиться офіс лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Рінат Кузьмін.
Обшуки проходять за адресою вул. Велика Васильківська, 23-б. Тут зареєстрована організація Медведчука "Український вибір".
"За цією адресою знаходиться офіс лідера політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Мене не пустили. Двері відкрили озброєні автоматами люди з написами "СБУ" на грудях. Схоже, вони проводять якісь слідчі дії. У цій будівлі знаходяться офіси народних депутатів. Проведення обшуків у депутатів, в їх приймальних є злочином", - оголосив Кузьмін.
Він пригрозив СБУ "притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних".
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Вот точно как в старом анекдоте. Однажды гестапо решило постебаться со Штирлица и передали по радио в новостях, что арестован высокопоставленный советский разведчик в чине полковника. На следующий же день Левитан зачитал опровержение: герой советского союза Максим Максимович Исаев и дальше успешно трудится в тылу врага.
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Как она поспешила оправдаться: "Вы что? Как, сепара, призывавшего к разделу страны (федерализации), изменению конституционного строя и капитуляции обыскивать? Вы неправиль поняли! Это его награждать звездой героя пришли, как когда-то Богуслаева! Мы вон танкиста-героя увольняем, вы что, слепые? Наши скрепы с русским миром никуда не пропали!"
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А то норманська зустріч під загрозою, чи не так))))
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***** чьотко определило для зебилов круг врагов - порошенко, турчинов, парубий, забродский, киборги и волонтеры, - никаких медведчуков там не было...
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Кто же его тронет, ему же сам мальдивский барыга-питорас статус переховорщика присвоил!
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Если СБУ не арестовывает агентуру врага, то это показывает, кто такие СБУ!!!
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Обыски проходят в соседнем помещении, где расположена охранная фирма "Шторм".
Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставвки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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Жаль , а я вже "губи розкатав", думав "єнотика заряджати " на радостях.
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