 Інформація ЗМІ про обшуки у Медведчука не відповідає дійсності, - речниця СБУ Гітлянська

Про це Гітлянська повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні журналісти! Будь ласка, не поширюйте інформацію "РБК-Україна", де я нібито підтвердила обшуки у Медведчука. Це не відповідає дійсності. Сподіваюся, що журналіст просто переплутав "ні" з "так". І недочув, що я зауважила, що слідчі дії відбуваються в іншому приміщенні і стосунку до політика не мають", - написала речниця СБУ.
Нагадуємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про слідчі дії в офісі глави фракції "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.
спецом чтобы чтобы после опровержения
Монике Зеленски - прополоскали все косточки...
просто ты не любишь читать
Сейчас Зелёная Сопля ещё немного потрудится на ниве разрушения институтов власти Украины, потом его физически уберут и при поддержке братского народа очолыть Украинскую губернию именно Мертвечук.
Пока все события и действия ЗЕ-Манды и ***** вписываются именно в такую схему.
***** нужна Украина, с которой будет шо высасывать.
А эти нынешние сопли своей рукожопостью и клоунскими мозгами могут только окончательно до пустыни довести
с/х вполне способно приносить деньги,
руд всяких полно,
ликтричества завались
И что такое вообще "высасывать"? Покупать?
Не какой-то сраный Жеваго будет руду гнать за границу и бабло на карман ложить, а какой-то вполне респектабельный сосед ***** по даче.
А ликтричества на продажу много не бывает
C ужасом опровергла..
иди умойся
дохнет мертвечук или его закроют - мне лично все равно. теперь это ваша жопоболь
вывод - ты обычный зеленый пистун. не интересен. иди пасись олень
Я уж думал, что у кого-то выросли яйца, что решили ответить на издевательства Володина, Пушилина, Жириновского, Путина... Но нет, если выбрали зайчика вождём, не стоит думать, что он будет вести себя как лев...
04.12.2019 16:42
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/4/7233868/
У САП уточнили деталі затримання Онищенка
Колишнього народного депутата Олександра Онищенка затримали 29 листопада в німецькому місті Ольденбург за запитом Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Джерело: Deutsche Welle, пресслужба САП
Деталі: 3 грудня з'явилася інформація про затримання Онищенка за запитом української сторони у німецькому місті Аахен.
Водночас, DW надіслали запит у поліцію Аахена щодо відомостей про затримання українського підприємця. У поліції відповіли, що Онищенка не затримували.
Водночас, у пресслужбі САП УП повідомили, що Онищенка затримали в районі Ольдернбургу, а не Аахена.
Ольдернбург - федеральна земля Нижньої Саксонії.
Онищенка у Німеччині взяли під варту. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції.
Довічно!
..
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*****! смеяться с вами - не пересмеяться... с вас...
Ну вот и "результаты": https://censor.net.ua/comments/locate/8/3163428/72230066
)))))
Маруся- это угроза Украине! А на Медведчука у нас все надежды.
Поэтому никто его не тронет
Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Рінат Кузьмін.
Обшуки проходять за адресою вул. Велика Васильківська, 23-б. Тут зареєстрована організація Медведчука "Український вибір".
"За цією адресою знаходиться офіс лідера політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Мене не пустили. Двері відкрили озброєні автоматами люди з написами "СБУ" на грудях. Схоже, вони проводять якісь слідчі дії. У цій будівлі знаходяться офіси народних депутатів. Проведення обшуків у депутатів, в їх приймальних є злочином", - оголосив Кузьмін.
Він пригрозив СБУ "притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних".
Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставвки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
Защищааают