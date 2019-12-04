 "Голос" пропонує розділити земельну реформу на кілька етапів, - нардепка Клименко

Про це розповіла під час парламентських слухань нардепка від "Голосу" Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо розділити реформу на кілька етапів. Спочатку дозволити купити землю, бути власниками, фермерам-фізичним особам, які можуть викупити свою землю. Потім подивитися протягом 2-3 років, як реформа йде. По-друге, дати людям-фермерам, у них немає таких коштів, щоб викупити, тому створити державні програми, які дозволяють викупити ці землі, які розраховані не на один рік, а 5-10 років ... Потрібно також давати кошти не тільки на викуп землі, а й на підтримку програм для того, щоб фермери могли робити конкурентний бізнес, який буде в Україні формувати експорт і піднімати економіку", - сказала Клименко.

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За її словами, "Голос" пропонує створити запобіжник для спекуляцій на ринку землі.

Крім того, пропонується, щоб кошти від продажу земель йшли на розвиток громад, доріг і шкіл. Вона зазначила, що ці поправки фракція подала до другого читання законопроєктів.

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.