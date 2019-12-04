 "Голос" пропонує розділити земельну реформу на кілька етапів, - нардепка Клименко

Про це розповіла під час парламентських слухань нардепка від "Голосу" Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми пропонуємо розділити реформу на кілька етапів. Спочатку дозволити купити землю, бути власниками, фермерам-фізичним особам, які можуть викупити свою землю. Потім подивитися протягом 2-3 років, як реформа йде. По-друге, дати людям-фермерам, у них немає таких коштів, щоб викупити, тому створити державні програми, які дозволяють викупити ці землі, які розраховані не на один рік, а 5-10 років ... Потрібно також давати кошти не тільки на викуп землі, а й на підтримку програм для того, щоб фермери могли робити конкурентний бізнес, який буде в Україні формувати експорт і піднімати економіку", - сказала Клименко.
За її словами, "Голос" пропонує створити запобіжник для спекуляцій на ринку землі.
Крім того, пропонується, щоб кошти від продажу земель йшли на розвиток громад, доріг і шкіл. Вона зазначила, що ці поправки фракція подала до другого читання законопроєктів.
Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
середа, 4 грудень 2019, 15:30 Екс-нардеп від "Партії регіонів" Михайло Добкін у прямому ефірі телеканалу ZIK закликав стратити п'ятого президента України Петра Порошенка та низку відомих політиків. Фрагмент ефіру опубліковано на YouTube, передають Патріоти України. "Необхідно на місяць-два, максимум - три ввести у країні воєнний стан. І за законами воєнного часу на центральній площі - там, де пролилася перша кров людей, повісити Петра Порошенка, Олександра Турчинова, це чудо з керівництва "Свободи" Олега Тягнибока. А Андрія Парубія повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі", - сказав Добкін. »
Зєбануті, радійте.
до весны...чтоб садить не кого, да и не во что)))
Уже 20 лет смотрим. Нужно фермеров обеспечивать дешевыми кредитами для покупки и нечего ждать.