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 Політика України
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Все про:Голос партія (104) Клименко Юлія (5) ринок землі (44)

 "Голос" пропонує розділити земельну реформу на кілька етапів, - нардепка Клименко

Фракція "Голос" пропонує розділити земельну реформу на кілька етапів.

Про це розповіла під час парламентських слухань нардепка від "Голосу" Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо розділити реформу на кілька етапів. Спочатку дозволити купити землю, бути власниками, фермерам-фізичним особам, які можуть викупити свою землю. Потім подивитися протягом 2-3 років, як реформа йде. По-друге, дати людям-фермерам, у них немає таких коштів, щоб викупити, тому створити державні програми, які дозволяють викупити ці землі, які розраховані не на один рік, а 5-10 років ... Потрібно також давати кошти не тільки на викуп землі, а й на підтримку програм для того, щоб фермери могли робити конкурентний бізнес, який буде в Україні формувати експорт і піднімати економіку", - сказала Клименко.

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За її словами, "Голос" пропонує створити запобіжник для спекуляцій на ринку землі.

Крім того, пропонується, щоб кошти від продажу земель йшли на розвиток громад, доріг і шкіл. Вона зазначила, що ці поправки фракція подала до другого читання законопроєктів.

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163459
 
 
 Топ коментарі
 
"Голос" предлагает разделить земельную реформу на несколько этапов, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 1804 Нельзя, при таком раскладе времени не хватит. Нужно успеть за год.
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"Потом посмотреть в течение 2-3 лет, как реформа идет."

Уже 20 лет смотрим. Нужно фермеров обеспечивать дешевыми кредитами для покупки и нечего ждать.
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Согласен с "Голосом". Это надо делать в несколько этапов.
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А если человек не фермер, но хочет им стать когда-нибудь не в слишком далекой перспективе, и денег купить землю у него сейчас нет, то таких "голос" будет кредитовать? Или бесплатные кредиты на покупку земли только для народных депутатов.
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В Германии 20 летний фермер может взять кредит на миллион евро на свои 50 га.Нужно иметь образование.Вообще в любой стране предпринимателями могут быть не более 5% населения.В любой сфере.Остальные- найм.Можно взять землю в аренду ,а потом жизнь покажет,насколько вы успешный арендатор.А вот Бахматюкам ,Порошенко и им подобным вообще разрешить продажу сх земли не более 600 га на бенефициара.Остальные сотни тысяч га пусть арендуют.
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Что значит пусть арендуют, а если они тоже купить хотят? Особенно если деньги бесплатно дают, чем они хуже Бахматюкам ,Порошенко и им подобным депутатов "голоса"
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«Хіти тижня. "Стратити Порошенка і повісити Парубія": Добкін у прямому ефірі відзначився погрозами вбивства топ-політиків (відео)
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Зєбануті, радійте.
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Нельзя, при таком раскладе времени не хватит. Нужно успеть за год.
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год - много...могут опомниться! 2-3 месяца от силы... )))
до весны...чтоб садить не кого, да и не во что)))
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"Потом посмотреть в течение 2-3 лет, как реформа идет."

Уже 20 лет смотрим. Нужно фермеров обеспечивать дешевыми кредитами для покупки и нечего ждать.
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Согласен с "Голосом". Это надо делать в несколько этапов.
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