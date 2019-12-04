 Принцип "гроші ходять за школярем" не впроваджуватимуть, прем'єр-міністр помилився в термінах, - міністр освіти Новосад

Про це в коментарі LB.ua розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.
Принцип "гроші ходять за школярем ", про який вчора повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, не буде впроваджуватися. Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад.
"У нас із прем'єр-міністром сталося певне непорозуміння у термінах, - каже Новосад. - Механізм "гроші ходять за дитиною" наразі ніхто не вводитиме. Однак з наступного року ми даватимемо кошти на місця фінансування заробітної плати вчителів щодо реальної кількості учнів станом на жовтень 2019 року", - зазначила міністр.
Анна Новосад пояснила, що "останні кілька років заробітна плата розраховувалася відповідно до кількості учнів дворічної давності, а контингент за останні роки значно зріс і, виходить, що областям не завжди вистачало коштів, щоб виплачувати і оклад, і надбавки, у тому числі за престижність". У держбюджеті-2020 Кабмін заклав 2,2 млрд гривень, щоб порахувати реальний контингент учнів.
Міністр освіти і науки також зазначила, що МОН підтримуватиме розвиток мережі опорних шкіл
"Ми будемо виділяти кошти на реконструкцію та будівництво опорних шкіл у селах, - пояснює Ганна Новосад. - Звісно, перше питання - до якості освіти, у сільських закладах вона часто погана, але найважливіше, коли буде відновлено хорошу опорну школу, місцева влада зможе аргументувати, чому важливо возити дітей саме до неї. Це, у свою чергу, також впливатиме на підвищення зарплати вчителів", - резюмувала Новосад.
Глава уряду Олексій Гончарук заявляв про впровадження принципу "гроші ходять за школярем" як мінімум двічі - 29 листопада та 3 грудня.
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Ему не в кресло премьера, а на арену цирка, там небритый человек с самокатом, обещающий 40% роста экономики, вызовет, как и положено, смех.
Деньги ходят к Игрь Валеричу...
Школьники ходят на х..)))
Наверное потому, что там, прям одни профи, генерирующих кучу гениальных рехформ, на на такую кучу рехформ денег конечно не хватает, но это только пока...Потом будет Э ге гей!!