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 Політика України
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Все про:освіта (653) школа (748) Гончарук_Олексій (325) Новосад (48)

 Принцип "гроші ходять за школярем" не впроваджуватимуть, прем'єр-міністр помилився в термінах, - міністр освіти Новосад

У шкільній освіті не впроваджуватимуть принцип "гроші ходять за учнем", про що раніше заявив глава уряду Олексій Гончарук.

Про це в коментарі LB.ua розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.

Принцип "гроші ходять за школярем ", про який вчора повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, не буде впроваджуватися. Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад.

"У нас із прем'єр-міністром сталося певне непорозуміння у термінах, - каже Новосад. - Механізм "гроші ходять за дитиною" наразі ніхто не вводитиме. Однак з наступного року ми даватимемо кошти на місця фінансування заробітної плати вчителів щодо реальної кількості учнів станом на жовтень 2019 року", - зазначила міністр.

Анна Новосад пояснила, що "останні кілька років заробітна плата розраховувалася відповідно до кількості учнів дворічної давності, а контингент за останні роки значно зріс і, виходить, що областям не завжди вистачало коштів, щоб виплачувати і оклад, і надбавки, у тому числі за престижність". У держбюджеті-2020 Кабмін заклав 2,2 млрд гривень, щоб порахувати реальний контингент учнів.

Міністр освіти і науки також зазначила, що МОН підтримуватиме розвиток мережі опорних шкіл

"Ми будемо виділяти кошти на реконструкцію та будівництво опорних шкіл у селах, - пояснює Ганна Новосад. - Звісно, перше питання - до якості освіти, у сільських закладах вона часто погана, але найважливіше, коли буде відновлено хорошу опорну школу, місцева влада зможе аргументувати, чому важливо возити дітей саме до неї. Це, у свою чергу, також впливатиме на підвищення зарплати вчителів", - резюмувала Новосад.

Глава уряду Олексій Гончарук заявляв про впровадження принципу "гроші ходять за школярем" як мінімум двічі - 29 листопада та 3 грудня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163457
 
 
 Топ коментарі
 
Премьер-министр эталонный трепач и дурак. За что Украине эта ЗЕленая кара!
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А принцип "4000 долларов ходят за учителем" когда применят? Или тоже развод?
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Деньги пошли за школьником и заблудились.
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Премьер-министр эталонный трепач и дурак. За что Украине эта ЗЕленая кара!
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За что Украине кара? За то, что ее населяет в большей части тупорылое быдло, жаждущее халявы. Поэтому в Украине будет лишь задница всегда((
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Принцип "деньги ходят за школьником" внедрять не будут, премьер-министр упоролся ЛСД и ему такое приглючилось прост, - министр образования Новосад



fixed
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всьо ровно наоборот - рєбьонкі будуть ходіть за дєньгамі?..
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А принцип "4000 долларов ходят за учителем" когда применят? Или тоже развод?
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То ходят, то не ходят, в медицине уже увидели, как они ходят, прям догоняют...
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... кАнечно .. нужно в первую очередь уволить 1.500 учителей , а там уже посмотрим кто за кем будет ходить... Зеленые вундеркинды ***...
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Деньги пошли за школьником и заблудились.
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При реформе похоронной системы Украины, естественно - но она ещё не на часи....)
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А когда покойники начнут ходить за деньгами, наступит зомби-апокалипсис....
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Чомусь оце "деньги ходят за учеником" (або пацієнтом) я одразу уявляю в буквальному значенні цих слів. Йдеш такий, а за тобою баблозаври на ніжках... Принцип "деньги ходят за школьником" внедрять не будут, премьер-министр ошибся в терминах, - министр образования Новосад - Цензор.НЕТ 5132
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Деньги могут ходить за кем угодно, но приходить они должны к Бене - вот основной принцип слуг избранного народа
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А при реформе пенитенциарной системы "деньги будут ходить за преступниками"...)
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премьер-министр ошибся не в терминах, он ошибся дверью.
Ему не в кресло премьера, а на арену цирка, там небритый человек с самокатом, обещающий 40% роста экономики, вызовет, как и положено, смех.
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Мухи отдельно...котлеты отдельно))))
Деньги ходят к Игрь Валеричу...
Школьники ходят на х..)))
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представляю что они там напринимали, если кто вчитается...
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Опять ********* и опять просчитались! А все почему?!
Наверное потому, что там, прям одни профи, генерирующих кучу гениальных рехформ, на на такую кучу рехформ денег конечно не хватает, но это только пока...Потом будет Э ге гей!!
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Зелёные большевики решили строить савецкую систему образования.
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А завтра буде спростування від абрахамії, що міністр не володіє всією інформацією і сказала не досить точно... А після завтра вилізе богдашка і скаже, шо і хламідію не вірно зрозуміли, він "несе пургу"... Потім будеть ще різні "узеленьскі", а гроші підуть за бєнєю...
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