 Кабмін офіційно звільнив Зеркаль з посади заступниці глави МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду.
Також Кабмін звільнив з посади голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка. Тимчасово виконувати обов'язки голови служби буде Оксана Мовчан.
Крім цього уряд звільнив главу Держслужби з питань праці Романа Чернегу (тимчасово виконуючим обов'язки замість нього призначено Ігоря Дегнера) і главу правління "Надра України" Ярослава Климовича.
Також Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави держпідприємства "Енергоатом" Павла Павлишина. Керівника "Енергоатому" Юрія Недашковського уряд звільнив 27 листопада.
Гіві з Моторилою не дожили.
Пред нами наилучший кандидат в Президенты. Наилучший с любой стороны) и точки зрения.
Типовий електорат ЗЕ.
«Только нє Порошенко.»
ЗЕуїбани, вам що ще треба знати, що б не просрати хоч тут уже Країну? Чи вам ЗЕлена пліснява вмилила мильну надію та ви і млієте?
А Ми при чому, що ви в гівно себе тиснете. Я хочу вільно дихати і спокійно ходити по своїй Батьківщині, а не в Гамерицькім краї.
флюоресцирующая гнилушка??? ))))
Вот тут есть Пламенный Барец, такой себе Юрий Касьянов, так вот он от имени осчтальный Пламенных Барцов требует: пусть назло Порошенко ""Зеленский договорится о мире. Примет под давлением Трампа, Меркель и Макрона условия Кремля: закон про особый статус Донбасса, отведение бОльшей части украинских войск в места постоянной дислокации, проведение выборов на оккупированных территориях, амнистия для боевиков и введение коллаборантов и предателей в высшие органы государственной власти"
А дальше, назло Порошенко по просьбе Путина ордло в высших органах накладывает вето на вступление Украины НАТО-ЕС!
Какая радость - Порошенко посрамлён со своим НАТО-ЕС!
Вот путь Настаящих Патриотов!
Никколо Макиавелли