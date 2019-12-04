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 Політика України
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Все про:звільнення (740) Зеркаль (223) Петренко Олег (25)

 Кабмін офіційно звільнив Зеркаль з посади заступниці глави МЗС

Кабінет Міністрів України на засіданні 4 грудня звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду.

Також Кабмін звільнив з посади голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка. Тимчасово виконувати обов'язки голови служби буде Оксана Мовчан.

Крім цього уряд звільнив главу Держслужби з питань праці Романа Чернегу (тимчасово виконуючим обов'язки замість нього призначено Ігоря Дегнера) і главу правління "Надра України" Ярослава Климовича.

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Також Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави держпідприємства "Енергоатом" Павла Павлишина. Керівника "Енергоатому" Юрія Недашковського уряд звільнив 27 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163455
 
   
 Топ коментарі
 
Она не вписалась в криворожский облик новой команды...
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Уходя последние адекватные люди. Украиной управляет команда лохократов.
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Она не вписалась в криворожский облик новой команды...
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Имеешь в виду, что у нее недостаточно кривая рожа для коземанды ?
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Будешь тут схватывать с лохократами во власти.
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Сразу на ум приходит один мифический персонаж, который с кривыми рогами, копытами и хвостом.. Хотя, есть и реально животное такое.
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Трикляті зебіли !!! Кабмін офіційно звільнив Зеркаль з посади заступниці глави МЗС - Цензор.НЕТ 4642 Зеркаль стільки зробила для України, а її звільнили! Кабмін офіційно звільнив Зеркаль з посади заступниці глави МЗС - Цензор.НЕТ 4642 ************** довбані! Кабмін офіційно звільнив Зеркаль з посади заступниці глави МЗС - Цензор.НЕТ 5647
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Или лысого.А что,опыт есть.В кино играл министра индел.
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Теперь ЗЕ никто не помешает слить нас в судах и замириться с рашистами...
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Запросять і призначать Плотніцково, чи Пушиліна?
Гіві з Моторилою не дожили.
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Прежде всего Президент страны занимается внешней политикой государства. В этом деле и клэпку надо мать и опыт.
Пред нами наилучший кандидат в Президенты. Наилучший с любой стороны) и точки зрения.
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А Порошенко уже всё? Быстро песики мародёра слили. Кабмин официально уволил Зеркаль с должности замглавы МИД - Цензор.НЕТ 2375
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Бувший ;Задумчівий;, ну чому я не здивований що донбаські сєпари за Зеленського?
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Ник у тебя правильный. Вата, косящая под зелебобиков, тепепрь называет сторонников успешного развития Украины независимо от империи мордора, порохоботами. Все, кто против клоуна теперь по-вашему "песики мародера" и порохоботы, даже если не голосовали за Порошенко. А Зеркаль - умный, талантливый и опытный дипломат, могла бы принести много пользы стране. Но не с этими дебилами во власти.
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То бувший нік ;Задумчівий;. Активний сєпар. Деактивували в 2015 за глузування над нашими загиблими Воїнами.
Типовий електорат ЗЕ.
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А зебилы говорили что она сама захотела уволится бросить Украину на зебилов, а нет, она сражалась за Украину до последнего, а зебилы её уволили Кабмин официально уволил Зеркаль с должности замглавы МИД - Цензор.НЕТ 3674
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Уходя последние адекватные люди. Украиной управляет команда лохократов.
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А что если "уходят "чтобы вернуться"? Кабмин официально уволил Зеркаль с должности замглавы МИД - Цензор.НЕТ 1179
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Вы думаете?Не с нашим счастьем.Охлос не позволит прийти во власть умным людям.
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Та ця теж, з мутно хитрих.
«Только нє Порошенко.»
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Видать Ермак закрыл ей рот тогда, а она ему и ответила, мол уволится. Не хотят верха что бы такой высокий пост излагал дерзкие аргументы. Неудобно будет.
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Умнейшая и красивая женщина, настоящий патриот Украины. Ожидаемо...
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Тільки согодні одному ЗЕфану доказував, що Зеркаль, це реально зеркало Неньки, котра попри все відстоює права України... Ні, сцуки, не вірять... Звільняють достойнішу і вміючу людину з високого для України поста.
ЗЕуїбани, вам що ще треба знати, що б не просрати хоч тут уже Країну? Чи вам ЗЕлена пліснява вмилила мильну надію та ви і млієте?
А Ми при чому, що ви в гівно себе тиснете. Я хочу вільно дихати і спокійно ходити по своїй Батьківщині, а не в Гамерицькім краї.
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Зефанам бесполезно что то доказывать. Они устали от войны лежа на диване и ждут снижения тарифов.
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Правильно сделали, что уволили, Зеркаль на таком посту должна думать где и, что говорить, А не бежать впереди поезда. А для порохоботов СОВЕТ, вы лучше вспомните как Порошенко менял всех И вся, судей, прокуроров, членов избирательной комиссии, ВСЕХ руководителей всех рангов, А ЗЕЛЕНСКИЙ СЕЙЧАС ПРОСТО ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКИ ПОРОШЕНКА.
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ну если зеркаль ошибка то Што за фрукт моника???
флюоресцирующая гнилушка??? ))))
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Засунь свой совет в свой кацапский тухас.
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Зеленский делает всё тоже, что и Порошенко, так что, не надо ля-ля.
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И правильно!
Вот тут есть Пламенный Барец, такой себе Юрий Касьянов, так вот он от имени осчтальный Пламенных Барцов требует: пусть назло Порошенко ""Зеленский договорится о мире. Примет под давлением Трампа, Меркель и Макрона условия Кремля: закон про особый статус Донбасса, отведение бОльшей части украинских войск в места постоянной дислокации, проведение выборов на оккупированных территориях, амнистия для боевиков и введение коллаборантов и предателей в высшие органы государственной власти"
А дальше, назло Порошенко по просьбе Путина ордло в высших органах накладывает вето на вступление Украины НАТО-ЕС!
Какая радость - Порошенко посрамлён со своим НАТО-ЕС!

Вот путь Настаящих Патриотов!
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благодарим за хорошую работу для Украины! и ожидаем в обозримом будущем увидеть Вас на посту главы государства!
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Науру, наприклад
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возможно после правления нескольких лет коземанды и скарамоха в обнимку с лугандоном мы и будем похожи на науру......
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Ви вже й зараз схожі на жертву пейсбука та ютупа
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Взаємно, інфузорії можуть й в соцмережах висловити побажання цій тупій вівці Кабмін офіційно звільнив Зеркаль з посади заступниці глави МЗС - Цензор.НЕТ 903
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Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает.

Никколо Макиавелли
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До скорой встречи! Думаю,в скором времени и если нам повезет,это будет лучший министр иностранных дел Украины.
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