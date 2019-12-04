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 Політика України
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Все про:Тимошенко (3349) Батьківщина (360) ринок землі (44)

 Законопроєкти про зняття мораторію на продаж землі хочуть розглянути на комітеті за зачиненими дверима і прийняти на позачерговій сесії наступного тижня, - Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час парламентських слухань 4 грудня заявила, що три законопроєкти щодо відкриття ринку землі хочуть розглянути за зачиненими дверима на комітеті Верховної Ради і прийняти на позачерговій сесії наступного тижня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не один закон, а три, які хочуть ухвалити в турборежимі негайно, на комітеті за скороченою процедурою за зачиненими дверима розглянути і винести вже на наступному тижні на позачергову сесію і тихенько все ухвалити", - сказала Тимошенко.

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163452
 
 
 Топ коментарі
 
Відміна мораторію і дозвіл на продаж цієї землі іноземцям. це кардинально різні речі.
Зебіли просто прикриваються відновленням права українців, намагаючись почати продаж саме для іноземців.
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Та щас.
Пусть выносят закон о продаже украинской земли на Украинский референдум!
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Що значить загубили? Якщо в тебе щось сп.здили, то це не загубив. Хто і яку поміч просить. особливо по світу?
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Рынок земли нужен, в какой форме другой вопрос. А Юле нужно было раньше определяться с партнерами и приоритетами, а теперь все, пишите письма мелким почерком...
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Відміна мораторію і дозвіл на продаж цієї землі іноземцям. це кардинально різні речі.
Зебіли просто прикриваються відновленням права українців, намагаючись почати продаж саме для іноземців.
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Даже не знаю, может иностранцы будут более бережно относиться к земле, то что сделали украинцы со своей страной и землей за последние 30 лет, это посто жах...
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а що українці зробили із цією землею? Цікаво послухати...
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Разграбили все что смогли, растащили, стали нищими, потеряли Крым и пол донбасса, ходят по миру, просят помощи, не так?
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Що значить загубили? Якщо в тебе щось сп.здили, то це не загубив. Хто і яку поміч просить. особливо по світу?
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А чего наш презедент в Париж едет 9 го.? Не просить? Скажи еще требовать. И кто за него голосовал, не 73%, так же как и за попередников...
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Ваш Президент їде до Парижу здавати ***** нашу Україну.
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Скажи еще, что ты за Порошенко голосовал.
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Ну ти вже точно за ***** голосувало. Тут вже без запитань
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У першому турі за Гриценко, у другому проти Зеленського і мені наср.ти чиє прізвище було другим. Головне що це був не Бойко чи Медведчук. При таких розкладах довелось би голосувати за Зебіла...
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Здивував. У меншості були Ейнштейн, Тесла, Ньютон... Розумні завжди у меншості, а тупі в більшості. Бути розумним важко, а тупим легко. До того ж, якби тупих не було більшість, ми хіба би так погано жили?
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Ну, видишь, ты сам ответил на все свои вопросы, а говорил что я не прав.
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Я відповів на останнє твоє запитання. У мене до тебе їх взагалі не було.
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Твой вопрос ...а що українці зробили із цією землею? Цікаво послухати... Что сделало с ней большинство я тебе сказал.
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Земля на місці. Україна збирає рекордні врожаї. Тому і моє питання виникло, про яку х.йню ти пишеш?
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Я не розумію чого люди ображаються, що вони дебіли?
Треба навпаки пишатись, за те - вони більшість!
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Козлорогий не перепутав,Крим ми просрали.А ось для його повернення в першу чергу треба затвердити Гімн України в його орігіналі.
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стесняюсь спросить : украинцы Крым потеряли в боях ? как фины часть Карелии ? или все воинские части тупо перешли на сторону рашки окромя Героя Украины Мамчура благополучно и без боя сдавший свою воинскую часть и военное имущество . в других странах как минимум был бы осужден а в Украине герой и депутат.
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...У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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Це хата у Закарпатському селі, що тут "повалялось"? У якому "ярмі власник цієї хати"??
Я вже не питаю, які в нього штани...
Законопроекты о снятии моратория на продажу земли хотят рассмотреть на комитете за закрытыми дверями и принять на внеочередной сессии на следующей неделе, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4078
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И на чем эта "хата" заработана, на контрабасе через границу?))
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Ні, це село заробітчан. Раніше на Росії працювали. Тепер там у кожному дворі міні заводи. Частково піднялись на лівій горілці на початку 90-х, але заробітки основне.
На контробанді піднімаються одиниці, це мафія, така сама як і наркоторгівля. Ти чого не йдеш наркотою торгувати? Так і контрабанда.
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Румынское село на западной Украине. был репортаж за него
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Тебе повезло по жизни, венгр наверно? Налогов много заплатил в бюджет при таких доходах?
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ні я не мадяр. Я не настільки заможний, щоби жити у селі. Особисто я сплачую до бюджету більше ніж ти заробляєш (якщо ти середньстатистистичний громадянин).
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До речі, класний стьоб. тобі по життя повезло, бо ти мадяр?
Фу... це навпаки капітальна непруха!
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Она защищает олигархов.600 га на одного бенефициара.Иностранцам начать продажу только через 1о лет переходного периода,когда всё устаканится.
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Поспішають "слуги урода" встигнути до Йолки українську землю роздерибанити та злиняти з награбованим баблом на землі обетовані. Ну, ну.....
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подключилась "черная вдова". по площадям бьет.....

вазелин еще сто раз пожалеет о том своем сообщении в фейсбуке
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ЮВТ полностью примкнула к ОПЗЖ и ЕС.Завтра -день голосований.А внеочередну сессию назначат перед Новым годом.и правильно!
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ЮВТ лукавит..3000 поправок- способ парализовать ВРУ до следующих выборов.Это если по полной процедуре.Не выйдет.ВРУ будет работать плодотворно,а до начала продажи -целый год.
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Та щас.
Пусть выносят закон о продаже украинской земли на Украинский референдум!
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Зеленых макак будут писить! Пусть готовятся!Землю аферистам не отдадут!
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Аферисты ею и так уже владеют, такие типа косюка - соратника свына мальдивского)) А рынок земли будет и никакие лузеры этого не остановят)
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А "лузеры" это кто? Те, кто не участвовал в земельных аферах ранее?
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Это те, кто на выборах пролетел, а сейчас гонит волну.
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На выборах прежде всего пролетело большинство народа, так как за зеленых проголосовало только 35% от всех избирателей страны (явка была 49,9 % и из явившися за зеленых проголосовало 73%).
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За Зеленского проголосовало 13.5 миллионов украинцев. Это очень много.
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Не за Зеленского проголосовало, а проголосовало против пороха.
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Винторогий мокша так по всем опросам каким хочешь минимум 70% населения против дерибана земли. Так шо мокша опять ты провокатор ЗЕбильный в муку перднул..
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"ВРУ будет работать плодотворно", только плоды ее работы будут исключительно ядовитые.
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"Слуга народа" - это название для прикрытия. На самом деле - это "Слуга капитала".
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