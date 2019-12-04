 Законопроєкти про зняття мораторію на продаж землі хочуть розглянути на комітеті за зачиненими дверима і прийняти на позачерговій сесії наступного тижня, - Тимошенко

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не один закон, а три, які хочуть ухвалити в турборежимі негайно, на комітеті за скороченою процедурою за зачиненими дверима розглянути і винести вже на наступному тижні на позачергову сесію і тихенько все ухвалити", - сказала Тимошенко.
Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
Зебіли просто прикриваються відновленням права українців, намагаючись почати продаж саме для іноземців.
Треба навпаки пишатись, за те - вони більшість!
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Я вже не питаю, які в нього штани...
На контробанді піднімаються одиниці, це мафія, така сама як і наркоторгівля. Ти чого не йдеш наркотою торгувати? Так і контрабанда.
Фу... це навпаки капітальна непруха!
вазелин еще сто раз пожалеет о том своем сообщении в фейсбуке
Пусть выносят закон о продаже украинской земли на Украинский референдум!