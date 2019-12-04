 Через дискримінацію вітчизняної фармпродукції страждають українські пацієнти, - Шимків

Завдання державних органів – забезпечити рівні правила гри для українських і зарубіжних виробників фармацевтичної продукції, оскільки від нинішньої дискримінації, страждає не тільки вітчизняна фармгалузь, але і пацієнти. Таку думку висловив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в ході свого виступу на Ukrainian Pharmaceutical Forum, передає РБК-Україна.

Як приклад він навів проблему так званих вічнозелених патентів на оригінальні лікарські засоби, як правило, виробництва зарубіжних компаній.

"Українське законодавство дозволяє продовжувати термін дії патентів. І компанія залишає за собою монополію на бренд. У той же час "Дарниця" та інші українські компанії готові виходити на ринок з генеричними препаратами. І в усьому світі вже давно домінують генерики", - пояснив Шимків, додавши, що оригінальний препарат обходиться українцям в кілька разів дорожче за генерик.

Ще один приклад дискримінації стосується лабораторного контролю препаратів.

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"Від нас вимагають проводити контроль якості уповноваженої державної лабораторії кожної серії препарату для досліджень, що проводяться тільки на території України. А для міжнародних досліджень цього не вимагають. Хоча у нас такі ж сертифіковані лабораторії. Для нас це – додаткові витрати", - розповів Шимків.

Проблемою також є довгий термін отримання дозволу на проведення клінічних випробувань нового препарату.

"В Україні – понад 4 місяців. У Канаді – до 7 днів", - підкреслив топ-менеджер "Дарниці".

За його словами, затримки виникають через складний документообіг між держустановами. "Я сподіваюся на плідну співпрацю бізнесу і влади", - сказав Шимків.

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Як повідомлялося, на українському фармацевтичному ринку працюють близько 400 компаній, з яких 113 – вітчизняні. За прогнозами Fitch Solutions, продажу фармацевтичної продукції в Україні в 2019 році зростуть в доларовому вираженні на 9,5%, до 3,4 млрд доларів.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефіціари "Дарниці" – сім'я Загорій.