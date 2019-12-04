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Все про:смерть (3667) ботулізм (18) Центр громадського здоровя України (1)

 Чоловік помер від ботулізму, з'ївши засолену вдома рибу

Чоловікові було 34 роки. До лікарів він звернувся через 2 доби після того, як поїв риби. Йому ввели сироватку проти ботулізму, але врятувати життя не вдалося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

"Хворий звернувся до лікарні 3 грудня у важкому стані: із порушенням зору та слабкістю. 1 грудня вживав засолену в домашніх умовах рибу, приготовану 30 діб тому", - сказано в повідомленні.

Чоловікові надали медичну допомогу, в тому числі ввели протиботулінічну сироватку. Але врятувати його не вдалося.

"З початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 людини (120 дорослих і 3 дітей). 5 людей померли", - додали в Центрі громадського здоров'я.

Також читайте: Рибу з токсинами ботулізму виявили в одному із супермаркетів Києва, - Держпродспоживслужба

Найбільше випадків ботулізму зафіксовано в Запорізькій (11), Чернігівській (10), Житомирській (10), Дніпропетровській (10), Івано-Франківській (9), Хмельницькій (9), Вінницькій (8) областях та в Києві (10).

"53% постраждалих вживали рибну продукцію, виготовлену в побуті або невідомого походження. Інші випадки захворювання були пов'язані з вживанням м'ясних консервів та інших виробів з м'яса, консервованих овочів і грибів", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163447
 
 
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Пля, такі симптоми, що під що завгодно підходять... А є взагалі люди у кого не має хоча б жодного з них?
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Жереш рибу- так хоч горілкою запий уже.
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Очень часто причиной ботулизма является то, что солят обычной солью, и не используют нитритную.
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Нитритной солью можно травануться на смерть так же легко, как и токсином ботулизма. Технолог, ибиоматьнихай!
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Нитритная соль есть во всех колбасах и копченостях, которые производят. Нужно соблюдать дозировку и все ок. Множество раз пользовался и жив здоров. Зато это 99% гарантии от ботулизма.
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Чтобы не было ботулизма в процессе хранения(соления,копчения,консервирования )добавляйте в продукт уксус в достаточном количестве.А при солении - добавляйте чрезмерную соль.Продукт всегда можно вымочить.Споры ботулизма не развиваются в кислой среде.Большое количество соли даёт кислую среду.И уксус -тоже( но в консервах)
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