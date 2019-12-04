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Все про:перевезення (200) лоукост (114) Flixbus (1) автобус (7)

 Європейський автобусний лоукостер Flixbus оголосив про перший рейс з України до Чехії 11 грудня - ціна квитка від 99 грн

Компанія Flixbus повідомила, що запускає свій перший автобусний рейс, який здійснюватимуть автобуси у фірмовій зеленій лівреї. Ним з'єднають Одесу і чеський Пльзень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Новий автобусний рейс стартує вже 11 грудня, а квитки на нього можна придбати з 4 грудня. При цьому вартість квитка в одну сторону починається лише від 99 гривень.

На своєму маршруті автобус зупинятиметься в Тернополі, Львові, Кракові та Празі. Партнером Flixbus у запуску рейсу стане компанія Regabus, яка спеціалізується на перевезеннях між Чехією і Україною.

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Крім цього, в Flixbus анонсували запуск фірмових автобусів з України в Литву. Їх можуть запустити вже навесні 2020 року.

2 червня Flixbus оголосив про намір вийти на український ринок, а вже 11 червня цю інформацію підтвердив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

У серпні 2019 Flixbus анонсував автобусні рейси з Києва в Прагу і Варшаву за 5 євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163446
 
   
 Топ коментарі
 
где то на лугандоне донеся тихий мерзкий вой Европейский автобусный лоукостер Flixbus объявил о первом рейсе из Украины в Чехию 11 декабря - цена билета от 99 грн - Цензор.НЕТ 7651
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не-не, што вы, зебилам безвиз не нужен, ведь простой украинец, заплатив коммуналку, не может позволить себе поехать в Прагу. 99 грн. - это же 4 бутылки пива!! та кому нужен этот безвиз! пусть сын Порошенко едет
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где то на лугандоне донеся тихий мерзкий вой Европейский автобусный лоукостер Flixbus объявил о первом рейсе из Украины в Чехию 11 декабря - цена билета от 99 грн - Цензор.НЕТ 7651
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А им там похрен на такие новости. Большая часть лугандона считает, что лугандон - центр вселенной, и везде жизнь выглядит точно так же, как у них - терриконы и унылые пятиэтажки без воды и отопления. Пльзень. Это где-то на Марсе? Да я как-то, ещё до войны, видел результаты опроса, что в Луганской области 40% взрослого населения никогда не пересекало границы своей области. При этом во Львовской области таких было 7%, что в принципе, тоже достаточно много, но разница все равно поразительная.
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не-не, што вы, зебилам безвиз не нужен, ведь простой украинец, заплатив коммуналку, не может позволить себе поехать в Прагу. 99 грн. - это же 4 бутылки пива!! та кому нужен этот безвиз! пусть сын Порошенко едет
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На самом деле такие цены на билеты - это слегка обман на ровном месте. Это чистая цена билета, "без налогов и сборов". Когда ты будешь билет покупать, сумма будет совсем другая, что поначалу сильно озадачивает. Хотя даже с учетом этого всё равно такси в Киеве дороже
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Реклама двигатель торговли. Посмотрим какая реальная цена будет когда запустят.
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Їздив цим лоукостом. В кожного пасажира персональний планшет: інтернет, кіно, музика. Кава/чай безкоштовно. Є навіть туалет. І все це по ціні дешевше зариганої маршрутки в Україні де сидяче місце це вже бізнес клас
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наверное мы разными Фликсбусами ездили. Я не наблюдал ни планшета, ни кофе. Расстояния между сиденьями меньше чем у других перевозчиков. Комфорт так себе.
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Можливо щось змінилося, зараз на сайті обіцяють лише дешеві напої та вайфай. Ціна дешева якщо купувати заздалегідь.
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"дешеві напої" - т.е. не бесплатные. А вай-фай почти у всех перевозчиков есть.
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Не будет регулярных билетов по 99 грн. Я езжу Фликсбусом по Европе на расстояние 350 км, обычная цена - 107 злотых = 620 грн. У конкурентов или такие же цены, или на 10-20 зл. дороже.
99 грн. - это замануха, будет пару мест на весь автобус по такой цене, остальные будут на уровне или чуть дешевле конкурентов. Вот только у конкурентов ты можешь бесплатно выбрать место, а у Фликсбуса надо за место доплачивать, и если платишь карточкой по интернету еще 1,5 Евро платить "за обработку платежа".
Халявы не будет, расслабьтесь.
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Реклама. При этом стоимость билета в одну сторону начинается всего от 99. Ключевое НАЧИНАЕТСЯ. Посмотрим на чем остановится когда реальные рейсы регулярные будут. Європейський автобусний лоукостер Flixbus оголосив про перший рейс з України до Чехії 11 грудня - ціна квитка від 99 грн - Цензор.НЕТ 4644
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Але по любє це найдешевший варіянт пересування у Європі
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ну как, иногда да, чуть дешевле. Иногда нет. В Польше был Polskibus дешевле Фликсбаса, и качество на высоте. Полгода назад их выкупил Фликсбус и поднял цену билетов до своего уровня.
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