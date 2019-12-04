 Європейський автобусний лоукостер Flixbus оголосив про перший рейс з України до Чехії 11 грудня - ціна квитка від 99 грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".
Новий автобусний рейс стартує вже 11 грудня, а квитки на нього можна придбати з 4 грудня. При цьому вартість квитка в одну сторону починається лише від 99 гривень.
На своєму маршруті автобус зупинятиметься в Тернополі, Львові, Кракові та Празі. Партнером Flixbus у запуску рейсу стане компанія Regabus, яка спеціалізується на перевезеннях між Чехією і Україною.
Крім цього, в Flixbus анонсували запуск фірмових автобусів з України в Литву. Їх можуть запустити вже навесні 2020 року.
2 червня Flixbus оголосив про намір вийти на український ринок, а вже 11 червня цю інформацію підтвердив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.
У серпні 2019 Flixbus анонсував автобусні рейси з Києва в Прагу і Варшаву за 5 євро.
99 грн. - это замануха, будет пару мест на весь автобус по такой цене, остальные будут на уровне или чуть дешевле конкурентов. Вот только у конкурентов ты можешь бесплатно выбрать место, а у Фликсбуса надо за место доплачивать, и если платишь карточкой по интернету еще 1,5 Евро платить "за обработку платежа".
Халявы не будет, расслабьтесь.