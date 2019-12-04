 9-річний хлопчик підпалив 5 господарських будівель на Харківщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Протягом двох тижнів на території села Соболівка Куп'янського району сталося п'ять пожеж у господарських будівлях на території приватних домоволодінь.

Вживши заходів, співробітники поліції встановили, що до скоєння правопорушень причетний юний житель цього ж населеного пункту.

Як з'ясувалося, дитина перебуває на обліку у лікаря-невропатолога.

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Поліцейські склали щодо матері хлопчика адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) і направили його для розгляду в суд.

Крім того, інформація направлена ​​до служби у справах дітей Куп'янської райдержадміністрації та в школу, щоб дитині надали допомогу фахівці.