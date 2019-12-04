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 9-річний хлопчик підпалив 5 господарських будівель на Харківщині, - Нацполіція

Поліцейські встановили, що до серії підпалів на Харківщині причетний 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Протягом двох тижнів на території села Соболівка Куп'янського району сталося п'ять пожеж у господарських будівлях на території приватних домоволодінь.

Вживши заходів, співробітники поліції встановили, що до скоєння правопорушень причетний юний житель цього ж населеного пункту.

Як з'ясувалося, дитина перебуває на обліку у лікаря-невропатолога.

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Поліцейські склали щодо матері хлопчика адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) і направили його для розгляду в суд.

Крім того, інформація направлена ​​до служби у справах дітей Куп'янської райдержадміністрації та в школу, щоб дитині надали допомогу фахівці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163442
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже у Зои Космодемьянской таки были дети и теперь и правнуки ... 9-летний мальчик поджег 5 хозяйственных зданий на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5628
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Похоже у Зои Космодемьянской таки были дети и теперь и правнуки ...
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Спички детям не игрушка...покупайте зажигалки...
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5 зданий,5 складов.Опять рука крымля с привкусом шыкалада
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Вообще-то это пиромания и хороший психиатр уточнил бы у мальчика, не нравится ли ему случаем мучать животных и не писяется ли он до сих пор в кровать - триада Макдональда. Тогда перед нами будущий Чикатило или Тед Банди.
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Сам колись, як геть малим був, так пішов у сусіда поцупив мисливський патрон, витягнув з нього пижі, висипав дробу та порох і, поставив на наковальню - гепнув молотком по капсулю.
Мені 50, а в вухах до сих пір той звін. Ото мале дурне. До речі, дорослим сказав, що в городі знайшов патрон, та підпалив порох, а воно вибухнуло. І дотямив же ж. Бо по тому городі під час ВВВ йшла передова лінія і там, ковшом хоч зараз зачепи, того "добра" купа.
До сих пір не розумію, як вистачило тоді клепу витрусити усе з патрону, а патрони тоді усі були латунні. На пальці шрам зостався.
А через пару днів сам пішов до того місця "злочину" вибуху і знайшов той розірваний патрон. Реальна РОЗА була.
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в принципі теж комерційна нерухомість 9-річний хлопчик підпалив 5 господарських будівель на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9873
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В таком возрасте дети могут проверять себя в мелких криминальных проступках - во времена моего детства это обычно ограничивалось взломом почтовых ящиков и поджогом мусорников. Но это однозначно перебор, диагноз подтверждается...)
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Хороший хлопчик ) Тре його відправити до Луганська та Донецька нехай там попалить щось
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