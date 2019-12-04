 9-річний хлопчик підпалив 5 господарських будівель на Харківщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
Протягом двох тижнів на території села Соболівка Куп'янського району сталося п'ять пожеж у господарських будівлях на території приватних домоволодінь.
Вживши заходів, співробітники поліції встановили, що до скоєння правопорушень причетний юний житель цього ж населеного пункту.
Як з'ясувалося, дитина перебуває на обліку у лікаря-невропатолога.
Поліцейські склали щодо матері хлопчика адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) і направили його для розгляду в суд.
Крім того, інформація направлена до служби у справах дітей Куп'янської райдержадміністрації та в школу, щоб дитині надали допомогу фахівці.
Мальчіш-Плохіш
Мені 50, а в вухах до сих пір той звін. Ото мале дурне. До речі, дорослим сказав, що в городі знайшов патрон, та підпалив порох, а воно вибухнуло. І дотямив же ж. Бо по тому городі під час ВВВ йшла передова лінія і там, ковшом хоч зараз зачепи, того "добра" купа.
До сих пір не розумію, як вистачило тоді клепу витрусити усе з патрону, а патрони тоді усі були латунні. На пальці шрам зостався.
А через пару днів сам пішов до того місця "злочину" вибуху і знайшов той розірваний патрон. Реальна РОЗА була.