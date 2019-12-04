EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  3397  28
Матеріали за темою:
Все про:газ (1104) Путін (12054) транзит газу (111)

 Умови поки економічно неприйнятні для нас, - Путін про пропозиції Києва щодо транзиту газу

Умови, які Київ ставить Росії для продовження транзиту газу, економічно неприйнятні. Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін.

Як передає Цензор.НЕТ, його слова наводить російський "Интерфакс".

Президент РФ нагадав, що зараз ведуться переговори про новий контракт.

"Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери можливі, вони економічно неприйнятні для нас, поки", - зазначив він і висловив надію на те, що сторонам у результаті вдасться узгодити свої позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163440
 
 
 Топ коментарі
 
спокойно, фуйло! та вовка зелох сиськи уже побрил - привезет новые, выгодные для путина, предложения..
 показати весь коментар
 
Думати тре було 227 днєй тому назад: 21.04.2019.
 показати весь коментар
 
Вован зеленый готов принимать условия от Вована плешивого и спереди и сзади, как немецкая порно-актриса! Зе эпилицию уже сделал, кожаные труселя нацепил и готов ублажать хтывого старикашку.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
спокойно, фуйло! та вовка зелох сиськи уже побрил - привезет новые, выгодные для путина, предложения..
 показати весь коментар
 
 
Зеля готовий стати на коліна і широко відкрити рота - щоб домовленності влізли.
 показати весь коментар
 
 
У *****, взамен украинского маршрута - есть новый стартап:
Заправлять для китайцев одноразовые зажигалки!
Умови поки економічно неприйнятні для нас, - Путін про пропозиції Києва щодо транзиту газу - Цензор.НЕТ 6372

 показати весь коментар
 
 
Думати тре було 227 днєй тому назад: 21.04.2019.
 показати весь коментар
 
 
Краще би Зе записпав відеоролік на пункті прийому металобрухту. Із запитанням, а скільки метал на лом коштує? а скільки тисяч тон металу в нашій ГТС? Я би подивився потім що для кацапів прийнятно, а що ні.
 показати весь коментар
 
 
А Шо это тело без клюшки на льду делает? Наверное с фигурным катание кружок перепутал.
 показати весь коментар
 
 
слово "пока" 10 декабря перестанет быть актуальным...
 показати весь коментар
 
 
Пока? Значит скоро узнаем кто продался/подпишит контракт со стороны Украины на поставку газа из рашки рано или поздно окажется в Ростове😄
 показати весь коментар
 
 
Пуйло удивлен,первый раз хотят кинуть его а не он!
 показати весь коментар
 
 
Вован зеленый готов принимать условия от Вована плешивого и спереди и сзади, как немецкая порно-актриса! Зе эпилицию уже сделал, кожаные труселя нацепил и готов ублажать хтывого старикашку.
 показати весь коментар
 
 
і знову лахтінська соя "не палиться" польотом хотілок та фантазій
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Подпишут, рано или поздно. И агрессивный газ потечёт вна Украину.
 показати весь коментар
 
"Условия пока экономически неприемлемы для нас, - Путин о предложениях Киева по транзиту газа" - условия будешь ставить не ты, бес кремлёвский, а тебе, террорист ордынский, и не помогут тебе гиперзвуковые ракеты, человекоподобный ископаемый примат.
 показати весь коментар
 
 
Значить,будемо купляти газ в Даніі...Кажуть,як тилько закінчать повністю той "Північний потік" то в Даніі знайдут до фіга того газу...
 показати весь коментар
 
Урок экономики ******:Училка спрашивает:"Детки,как мы экономим?"
Машенька:"Мы с мамой рано спать ложимся-свет экономим"
Правильно Машенька.
Вовочка "Мы с батей мать за дверь выставили!"
училка"Какая здесь экономия?"
Вовочка"Мне сися уже не нужна,а у бати на нее не стоит.
Зачемь-же она наш хлеб жрёт?"
 показати весь коментар
 
Україна - нуль залежності, ре фе - ...

Умови поки економічно неприйнятні для нас, - Путін про пропозиції Києва щодо транзиту газу - Цензор.НЕТ 5565
 показати весь коментар
 
 
При Юльке ,тоже были не приемлимы,а ***** ...качал свои условия...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору