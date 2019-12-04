 Умови поки економічно неприйнятні для нас, - Путін про пропозиції Києва щодо транзиту газу

Як передає Цензор.НЕТ, його слова наводить російський "Интерфакс".

Президент РФ нагадав, що зараз ведуться переговори про новий контракт.

"Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери можливі, вони економічно неприйнятні для нас, поки", - зазначив він і висловив надію на те, що сторонам у результаті вдасться узгодити свої позиції.

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