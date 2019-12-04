 Податкова міліція забезпечила відшкодування до бюджету 2,9 млн грн податків, несплачених однією з київських компаній

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що керівник столичного підприємства, яке займається оптовою торгівлею парфумами та косметикою протягом 2019 року не відображала в податковому обліку операції з реалізації товарів, у результаті чого ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

Завдяки заходам, вжитим податковою міліцією в ході розслідування кримінального провадження, завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі.

У зв'язку з цим судом вирішується питання про звільнення посадової особи цього підприємства від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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