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Все про:здирство (160) Правоохоронні органи (501) СБУ (4981) Варченко Ольга (53) ДБР (698)

 Двоє СБУ-шників вимагали у громадянина $110 тисяч за те, щоб не порушувати проти нього сфабриковану справу, - ДБР

Співробітники СБУ стежили за громадянином і його сім'єю, слухали їхні телефонні розмови і читали листування. Крім того, вони залучили ще двох спільників, які писали на громадянина заяви в поліцію.

Цей випадок описала на своїй сторінці в Фейсбуці замдиректора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих ДБР, начальник відділу СБУ і його підлеглий організували незаконне стеження за громадянином України і його сім'єю і чинили на них психологічний тиск.

"Згадані співробітники відомства вимагали від громадянина України 110 000 доларів США. За це обіцяли не позбавляти його громадянства, не депортувати його і його сім'ю за межі держави, а також не порушувати проти нього кримінальної справи за фактами, які, як виявилося, були сфабрикованими", - написала Варченко.

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"Щоб залякати потерпілого і примусити його платити, правоохоронці залучили двох сторонніх осіб, які тиснули на нього психологічно. А саме - писали повідомлення про злочини в поліцію за вигаданими фактами, погрожували потерпілому і його сім'ї, дзвонили йому і його рідним, змушуючи заплатити вказану суму співробітникам СБУ", - додала вона.

Крім цього, СБУ-шники незаконно стежили за потерпілим і його родичами, прослуховували їхні телефонні розмови і перехоплювали листування.

Також у співробітників СБУ знайшли під час обшуку боєприпаси, які зберігалися незаконно.

"Якщо вина всіх фігурантів справи буде доведена в суді, їх чекає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - додала Варченко.

Двоє СБУ-шників вимагали у громадянина $110 тисяч за те, щоб не порушувати проти нього сфабриковану справу, - ДБР 01
Двоє СБУ-шників вимагали у громадянина $110 тисяч за те, щоб не порушувати проти нього сфабриковану справу, - ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163434
 
 
 Топ коментарі
 
Петина люстрация, реформьі правовой системьі.
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Ніколи такого не було і ось знов
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110 это должно было быть что то серьезное, сфабриковать такое невозможно.
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Якийсь араб чи китаєць веде тут бізнес. Вирішили наїхати, погрожували депортацією. Саме те!
Прикинь, вони 5 років на зарплату жили і тут "наши в горадє", гуляй душа!
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Андрюха, ти з Місяця звалився? При сизоносому весь бізнес, включаючи дрібних власників маршруток, знаходився під "дахом" СоБіушників. Тому нездара Порошенко й пролетів, що надіявся на гнилих чекістів.
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Дядя, из написЯннго можно сделать вывод-ты на пенсии уже лет 20-25, "дах" это из 90х. Запомни, лучше запиши-5 лет не было ни разу никаких проверок, наездов, прессинга по бизнесу, нигде по Украине. Последние движухи это 2013 год, и точно не маршрутки))) А если к какому то лоху подошли сявки и стебанули на пиво, ну бывает, к кому им еще ходить, как не к лохам.
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если человек занимался здесь бизнесом то он знаком с нашей "правохранительной системой" , а значит понимал , что захотят то и накрутят
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Петина люстрация, реформьі правовой системьі.
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Реформа правовой системы была изготовлена сегодняшним кумиром ОПы- А.Портновым в 2012. Про "Петю" и через 10 лет будешь вспоминать? Уже судебная реХворма от ВАЗика прошла, а ты никак не успокоишься.
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У дві СБУшні родини цього року Миколай не прийде

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"Если вина всех фигурантив делу будет доказана в суде, их ждет лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавила Варченко. Ключевое слово "если". Как обычно, через год уже ни сбушников не будет, ни семьи, ни дела. Вот такая у нас таинственная и загадочная страна, всё куда-то бесследно исчезает.
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Ну чего ты убиваешь Надежду?Хочется верить в то, что что-то изменится.
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Неправда, не убивал я никого. Попрошу внести это в протокол! Я же не СБУшник, меня и вправду могут посадить, за какую-то Надежду, которой я никогда и в глаза не видел!
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Ні це той довб.б із справи НАБУ, який схему розробляв про хачам...
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Не вірю ДБР під керівництвом труби, жодному слову не вірю.
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До учасників угрупування ФСБУ має поголовно застосовуватись закон про членство в злочинних організаціях Двое СБУ-шников вымогали у гражданина $110 тысяч за то, чтобы не возбуждать против него сфабрикованное дело, - ГБР - Цензор.НЕТ 971
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По факту воно так і є . ЧК потім НКВД ,КҐБ, ФСБУ- це все різні вивіски тої самої терористичної організації. Якщо у законі про декомунізацію нічого про це не сказано ,то народ самостійно "внесе поправки". Двоє СБУ-шників вимагали у громадянина $110 тисяч за те, щоб не порушувати проти нього сфабриковану справу, - ДБР - Цензор.НЕТ 6750
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ох, і апетити...щоб воно вам поперек горлянки стало!!! Є гроші-чистий перед законом, немає- за грати...Метастази продажні! Немає правди в державі...Куди не ткнися,- кругом гроші все вирішують...
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Ну так это их основной вид деятельности, а вы что думали?
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Правильно пишеться не есбеушники, а СоБіУшники.
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руководство ДБР после того, как их уволили, вспомнили, чем им надо заниматься вообще, бандитов ловить, а не волонтеров тягать, политикой заниматься и взятки вымогать... всего-то надо было уволить, чтоб они вспомнили ради чего их брали и сотворили !!!
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Тема ДБР не раскрыта, нет фото задержания, ни должностей. Вероятнее всего, кто то слил "коллег", с целью поменять на нужных .
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