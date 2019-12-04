 Двоє СБУ-шників вимагали у громадянина $110 тисяч за те, щоб не порушувати проти нього сфабриковану справу, - ДБР

Цей випадок описала на своїй сторінці в Фейсбуці замдиректора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих ДБР, начальник відділу СБУ і його підлеглий організували незаконне стеження за громадянином України і його сім'єю і чинили на них психологічний тиск.

"Згадані співробітники відомства вимагали від громадянина України 110 000 доларів США. За це обіцяли не позбавляти його громадянства, не депортувати його і його сім'ю за межі держави, а також не порушувати проти нього кримінальної справи за фактами, які, як виявилося, були сфабрикованими", - написала Варченко.

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"Щоб залякати потерпілого і примусити його платити, правоохоронці залучили двох сторонніх осіб, які тиснули на нього психологічно. А саме - писали повідомлення про злочини в поліцію за вигаданими фактами, погрожували потерпілому і його сім'ї, дзвонили йому і його рідним, змушуючи заплатити вказану суму співробітникам СБУ", - додала вона.

Крім цього, СБУ-шники незаконно стежили за потерпілим і його родичами, прослуховували їхні телефонні розмови і перехоплювали листування.

Також у співробітників СБУ знайшли під час обшуку боєприпаси, які зберігалися незаконно.

"Якщо вина всіх фігурантів справи буде доведена в суді, їх чекає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - додала Варченко.



