 Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов

Про це чиновник сказав під час парламентських слухань щодо ринку землі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Нормальна робота ринку землі всього за 3 місяці наступного року принесе 9 млрд грн росту ВВП, за нашими оцінками, що становитиме близько 0,23% зростання. У 2021 році таке зростання очікується на рівні 33 млрд грн, і, відповідно, 0,83 % зростання ВВП", - сказав Милованов.
Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
о чем этот наркоман говорит?
...
Где вы нашли слово ПРОДАЖ в обсуждаемой теме?
- бизнесом занялся, продажами.
- и как?
- доход неплохой, экспортные операции, несколько тысяч долларов уже заработал.
- неплохо.
- только одно плохо - товар закончился, а совсем без почек не проживешь.
При этом, дыбил с пенсильванской справкой о проФФесорстве, никак не объясняет за счёт чего будет такой рост. ВВП это внутренний продукт, если деньги вместо вложения в производство потратят на покупку земли, то упадут на "9 миллиардов" оборотные средства "покупателей" на удобрения, технику и прочее. От перемены мест слагаемых сумма не меняется! Добавится тут, убавится там. Какой нахер рост? Во всех странах, которые шли подобным путём, всегда происходило падение роста ВВП.
И разяснение для ЗЕлёных недодебилов, земля в Европе по 10-2о-30-40 тис. долл. за гектар продается. НО! Это земля с многолетними насаждениями виноградниками, садами, ягодниками где на гектаре закопано полтысячи-тысячу столбов стоимостью 10-20 тис. долл. на которые натянуто километров 15 проволоки, плюс тысячи сажанцев на гектаре. Вот эта земля, с "недвижимостью" на ней, стоимостью в десятки тысяч долларов и продаётся так хорошо как вы губы раскатали.
А голая земля под зерновые, и в Европе стоит копейки!
Сейчас финны офуевают - как такое могло произойти, ведь при продаже земли они приоритеты отдавали в первую очередь своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
И как же барыги обошлись без продажи земли
Гниды ***, хуже оккупантов.