EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1049  74
Матеріали за темою:
Все про:ВВП (76) земля (468) Милованов Тимофій (95) ринок землі (44)

 Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що зняття мораторію на землю принесе в перші три місяці 9 мільярдів гривень.

Про це чиновник сказав під час парламентських слухань щодо ринку землі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нормальна робота ринку землі всього за 3 місяці наступного року принесе 9 млрд грн росту ВВП, за нашими оцінками, що становитиме близько 0,23% зростання. У 2021 році таке зростання очікується на рівні 33 млрд грн, і, відповідно, 0,83 % зростання ВВП", - сказав Милованов.

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Також читайте: Законопроєкт про ринок землі розглянуть 16-20 грудня, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163433
 
 
 Топ коментарі
 
Прирост тебе гемороя в дупу , подлая мерзота Сороса !
 показати весь коментар
 
Сказочки для тех кто не знает что такое ВВП.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
милованов решил всё продать и свалить в рашку))
 показати весь коментар
 
 
Прирост тебе гемороя в дупу , подлая мерзота Сороса !
 показати весь коментар
 
 
В тебе який телефон Ipkone. То прродай його и длм и мащину и увеличивай ВВП земли.
 показати весь коментар
 
 
Ну прожруть за три місяці, ви серуть ще за два, а далі що? Кріпо них продавати будуть? Нормальні урядовці нормальних країн насоврюють б'юджет не грішми аідпмодпжу національних багатств, а доходами від економічної діяльності бізнесу. Але для того бізнес, особливо дрібний і середній потрібно не чмирити, а оберігати.
 показати весь коментар
 
 
далi "В 2021 году такой рост ожидается на уровне 33 млрд грн, и, соответственно, 0,83 % роста ВВП", - сказал Милованов.
 показати весь коментар
 
а потом... ну в остальные 9 месяцев...хер с солью доедать(с)... ? )))))
 показати весь коментар
 
 
Видно не зря Коломойский называет Милованова дебилом.
 показати весь коментар
 
 
9000000000 =3,76 млрд бакінских ...українці за рік завозять в Україну більше 10лярдів (по визнанню форексбанку уркаїни) не продаючи власну ЗЕМЛЮ ...ну і ...шалава соресовська ...коли твій господар наїсться ?
 показати весь коментар
 
 
Вибачте,ви помилилися.9000000000 гривень - це 0,376 мільярди доларів.
 показати весь коментар
 
ви праві ...нулик загубився ... але ЗЕМЛЯ ЦЕ НЕ ТОВАР ЯК НАС ХОЧУТЬ ПЕРЕКОНАТИ ЦІ ПЕЙСИГОЛОВЦІ ...люба цифра не має значення ...землю можна продати лише раз ...а що далі ...кінець світу ?
 показати весь коментар
 
 
...уйгури ...курди ...народи без власної землі ... але вони землю не продавали ...у їх землю відібрали силою китайці ... турки ... .а жиденята хочуть українську землю КУПИТИ за 30ть срібників ...іуда удавився після такої зради ...
 показати весь коментар
 
Свят, свят, свят Оно ещё не премьер, не дай Бог!..

 показати весь коментар
 
 
...по нашим оценкам, что составит около 0,23% роста. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 33 млрд грн, и, соответственно, 0,83 % роста ВВП" ...а далі що ГНІДА ?Источник: https://censor.net.ua/n3163433
 показати весь коментар
 
 
как то я не уловил связи между продажей земли и ростом ВВП
о чем этот наркоман говорит?
 показати весь коментар
 
 
а там її й немає ..."каргилл" вже "кредити" "зарядив" під заставу нашої землі ...СПИТАЙТЕ У ГІМНОВАРА
 показати весь коментар
 
 
Им нужно закрыть дыру в 46 млрд. Потому будут переть на всех парах. Пока пар не кончится.
 показати весь коментар
 
 
Землей сокращением субсидий. Будут продавать что возможно, и сокращать что возможно.
 показати весь коментар
 
йому 89 років ...коли це падло наїсться ?
Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов - Цензор.НЕТ 6435

...
 показати весь коментар
 
Вслед за рынком земли идет внедрение трансплантации....так что ему есть еще время накушаться и земли , и органов украинских....
 показати весь коментар
 
Я б не сподівався на те, що його клятий рід коли-небудь заспокоїться. У нього синочок такий самий росте, ще молодий та повний сил.
 показати весь коментар
 
Нормальна робота. А робота ринку при зєлібобівській владі ?
 показати весь коментар
 
Походу олигархи уже в очередь выстроились, Зеленые уже подсчитали!
 показати весь коментар
 
Біда українських чиновників, що вони підходять до проблемних питань ОДНОСТОРОННЬО. От ЩО ЗНАЧИТЬ ПРОДАЖ землі принесе 9 млрд ВВП? В даний час ЗЕМЛЯ не є просто товаром, який можна продати, а це певні площі вирощування різних культур, виробництво продовольства та сировини для переробки. Чи є в Милованова розрахунки на ЙМОВІРНІ ЗМІНИ посівних площ і чи цю ЗЕМЛЮ придбану у власність будуть засівати? І чим? Скільки в даний час сільське господарство додає до загального ВВП? Хтось прораховує зміни, які обов'язково будуть. Треба ВСЕ бачити у системі, чого вищі чиновники не ЗНАЮТЬ. І це видно за виконаннями бюджету. Запитайте БУДЬ-ЯКОГО головного розпорядника бюджетних коштів скільки йому їх призначалось, скільки їх планували на протязі року і скільки буде виконано фактично? І не треба далеко йти, а подивіться на показники поточного бюджету і прогнозовані у бюджеті на 2020 р. Можна тільки по одній 5 ст. побачити. Що тут не так? Фактичний гарантований державний борг на 31 жовтня - 250 млрд грн, можна дати гарантій в 2019 р. тільки 27 та у 2020 р. 28 млрд грн, а обмежують у бюджеті на 2020 р. у 335 млрд грн. А там же буде частково і повернення за боргом. І це ж ТОЧНІСТЬ на 10-ки млрд грн.
 показати весь коментар
 
"От ЩО ЗНАЧИТЬ ПРОДАЖ землі принесе 9 млрд ВВП?"

Где вы нашли слово ПРОДАЖ в обсуждаемой теме?
 показати весь коментар
 
- как живешь?
- бизнесом занялся, продажами.
- и как?
- доход неплохой, экспортные операции, несколько тысяч долларов уже заработал.
- неплохо.
- только одно плохо - товар закончился, а совсем без почек не проживешь.
 показати весь коментар
 
це якраз той випадок, коли ти, гнида, коли рідну матір готові продати такі вилупки, як вся ця *********!!! Бєні гроші треба??? Чекає\ , коли хапнути можна буде преміальні за пограбунок держави!!! Роздєрібанять, а нашим нащадкам і нам на шию бєню та москалів посадять!!! Швиденько ви гешефт підрахували від зради рідної землі...Тут бєня майстер..
 показати весь коментар
 
"даст 9 миллиардов гривень роста ВВП"
При этом, дыбил с пенсильванской справкой о проФФесорстве, никак не объясняет за счёт чего будет такой рост. ВВП это внутренний продукт, если деньги вместо вложения в производство потратят на покупку земли, то упадут на "9 миллиардов" оборотные средства "покупателей" на удобрения, технику и прочее. От перемены мест слагаемых сумма не меняется! Добавится тут, убавится там. Какой нахер рост? Во всех странах, которые шли подобным путём, всегда происходило падение роста ВВП.
И разяснение для ЗЕлёных недодебилов, земля в Европе по 10-2о-30-40 тис. долл. за гектар продается. НО! Это земля с многолетними насаждениями виноградниками, садами, ягодниками где на гектаре закопано полтысячи-тысячу столбов стоимостью 10-20 тис. долл. на которые натянуто километров 15 проволоки, плюс тысячи сажанцев на гектаре. Вот эта земля, с "недвижимостью" на ней, стоимостью в десятки тысяч долларов и продаётся так хорошо как вы губы раскатали.
А голая земля под зерновые, и в Европе стоит копейки!
 показати весь коментар
 
 
А если не принесет! милованов готов свое имущество в залог внести?!
 показати весь коментар
 
 
Порядок в экономике всегда приносит прибыль.
 показати весь коментар
 
порядок начинается с ЗАКОНА! сначала научитесь выполнять законы (ЭТО КАСАЕТСЯ ВЛАСТИ! ВЛАСТЬ ГЛАВНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ ЗАКОНОВ В УКРАИНЕ)! а потом будите говорить про порядок!! И первым пусть власть научится выполнять конституцию!!
 показати весь коментар
 
 
Закон по Земле как раз ОБСУЖДАЮТ. Давай предложения.
 показати весь коментар
 
я не большой знаток особеностей рынка земли! но как говорили многие представители экспертного сообщества почему бы нам не пойти по пути ПОЛЬШИ! покупать землю на первых порах (лет 10) могут токо физ лица Украинцы и не больше 500га в одни руки чисто для ведение фермерского хозяйства! но проблема в том кто будет проверять все эти условия чтобы Украинцы чтобы не больше 500 га чтобы токо для фермерства.... кто будет это контролировать прокуроры которые виллы в Испании покупают и брильянты в сейфах хранят?!!
 показати весь коментар
 
 
В 2021 году такой рост ожидается на уровне 33 млрд грн, и, соответственно, 0,83 % роста ВВП", - сказал Милованов.
 показати весь коментар
 
Ну якщо за рік 0,83%, тоді обов'язково не можна цього допустити.
 показати весь коментар
 
Во.во ...многие с самого начала этого не понимают....
 показати весь коментар
 
Финны тоже продавали свои земли, пока россия через подставную "туристическую" фирму не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты.
Сейчас финны офуевают - как такое могло произойти, ведь при продаже земли они приоритеты отдавали в первую очередь своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
 показати весь коментар
 
 
"Аж" 375 млн.дол. - А потім що продавати будете? - Азовське і Чорне море *****? - То він не купить, а так забере.
 показати весь коментар
 
 
От тільки куди потім поїдем "відкривати землю"?..
 показати весь коментар
 
 
Рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,3% - Госстат

И как же барыги обошлись без продажи земли Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов - Цензор.НЕТ 5373
 показати весь коментар
 
 
Распродадут, прожрут, просрут, половину раздерибанят и свалят позаграницам.
Гниды ***, хуже оккупантов.
 показати весь коментар
 
А шо, мы хуже индейцев? Возьмём зеленых бумажек, отдадим землю, на которой еще и работать надо, накупим пластмассы китайской (машины, смартфоны, хламдильники...), а там хоть трава не расти! Индейцы же живут в штатах и мы проживём. Евреи 2000 лет жили без государства...Курды --народ без страны! Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов - Цензор.НЕТ 5550
 показати весь коментар
 
Я повірю навіть у 90 млрд. ... у кишенях "відкривачів".
 показати весь коментар
 
Зелёные большевики решили распродать землю и свалить за бугор.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору