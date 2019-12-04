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 Політика України
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Все про:Медведчук (530) СБУ (4981) Гітлянська (123)

 В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська

В офісі глави фракції ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука проходять слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Гітлянська зазначила, що СБУ поки не може сказати, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

"Це проводяться не обшуки, а інші слідчі дії", - зазначила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163428
 
 
 Топ коментарі
 
очистка от жучков происходит ?
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До кума Хуйла добрались.
А при Пете такого не было, бо у Петі Метверчук був єдиним каналом комунікації з Хуйлом.
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Угу так боялось, что по ночам в администрацию Порошенко шлялся.
А еще по личному трубопроводу солярку из страны-агрессора качал, и забрал себе монополию по поставкам сжиженного газа оттуда же.
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Спершу сходи туди сам,недоумку,@обнись об дерево,може розуму в пустому черепку хоча б крапля з'явиться.
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куда, кто должен сходить? Смотрю сегодня соевые в говно с самого утра
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Ну звісно,як лахтинський троль може на київський Майдан сходити.Чисто фізично не може,розумію,вільні,сріть далі.
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если что, я на западной Украине живу, в кацапстане не был НИКОГДА. В Субботу пришлось начистить ипало одному персонажу который затруднялся ответить чей Крым и плел что-то о гражданской войне. А ты существо меня в кацапы записываешь
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Живеш в Західній Україні і не можеш написати коментар українською мовою?Більше схоже,що не ти,а тобі начистили "ипало".
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И 112 канал там,не пойму толи сбу прикрывает Мертвечука так как там охрана его в черном постоянно возле шлагбаума по 4 стоят и сейчас с автоматчиками из СБУ сюсюкают вместе,или видимость работы и зебил скажет что мол видите мы и к Мертвечуку и ко всем равны
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Рейтинг котиться донизу,потрібне шоу для лошків.
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Це шоу. Напередодні капітуляції показують з себе дофіга борців з московськими агентами, аби зменшити негатив після переговорів.
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Влада пресує патріотів з політичних мотивів! Усі на майдан!
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Відвертають увагу суспільства перед капітуляцією Моніки перед пуйлом !
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Звичайно.Продюсери Зєлєнського вирішили показати Вовин патріотизм.А в нього ж сидить такий самий патріот з рф-Єрмак,що передає інструкції з Кремля замість Медведчука.
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только не говорите мальдивскому что так можно было
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Канєшна! От 133333спросите! То внимание отвлекают. И доллар сейчас 24 , то внимание отвлекают от 100!
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"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.

Невже кипітильник в дупу та вутюг на спиняру?
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та ну! ))))
чай дегустируют из самовара...с пряниками тульскими
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І навіть не у офісі Медведчука.
Через годину спростують.
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Прикинув новий сюртучок
Старий гебешний стукачок
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А дождёмся-ка, братия, результата тех "следственных действий"... В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 7789
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Зеля сливает страну! Патриота Медведчука начал трусить, недопустим! Все на майдан!
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порностудию , где снимали ролики , которыми с кивой расчитываются , уже нашли ?
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Не, нашли только орден Данилы Галицького, петей выданный...
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бач як ПЕСики распєрєжівалісь.. лєпшого друга Мародьора тіранят
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Як стало щойно відомо з достовірних джерел слідчі дії проводилися у зв'язку з переглядом одним з членів цього гуртка "ОпазаЖопу" в залі Верховної Ради відео порнографічного змісту за участю вищевказаних осіб. Підчас обшуку було виявлено та вилучено ряд відео та фотоматеріалів, а також виробів та предметів особливого призначення для здійснення статевих зносин в особливо збоченій формі, в тому числі з манекенами президентів РФ, США та України. Слідчі дії продовжуються.

Одним словом - додрочився соціалонаніст Ківа 🈂
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по поводу члена кружка, есть прикольный анекдот про членов кружка и кружки члена )))
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Гитлянская твою мать, что там расследовать, там расстреливать нужно всю мразоту начиная с того медведчука!
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Порошенко нефтянку йому продав-як він буде партнера колошматити?
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А где Портнов.? Вчера Рабинович выдвинул кандидатуру на
Генпрокурора --Портнов.
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а что значит не обыски, а другие следственные действия? Попугать, шоб не вякали много или чьо? Эти Зе-шифраторы, похоже задались целью максимально запутать народ....
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писали же - вычищают от жучков...
кто то посмел подслушивать мертветчука - а это безопасность государства и зе-сопли.
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За сколько дней его предупредили ? После следственных жействий окажется, что нет б0льшего патриота украины, чем мертвечук
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Дурноізбранний пеця і "гидував",не чіпав соратника, руки спиртом протирав під час котлів на Мальдивах, канфєтки вбивцям продавав, бо гидував хвабрику похєрить... Інтелігент.
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За якою справою ? Досить вже канали його назакривали,клоуни.
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******** тоже поставит подпись под заявление трёх поросят и выйдет на марш Ні капітуляції? Прямо вижу как мервечук тянет шины в костёр очередной педоботской поллюции!
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Є така літера. Але це швидко з'ясується. Не може ж Вові одночасно і трахати пуйла і йому давати? В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 314
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Зебіли тут заверещали : "а прі пєтьї такога нє біла!" . Та в ху..а таких медведчуків як гівна - і бойки , і шуфричі , і рабіновічі ... . Перемогу моніки знайшли , зебіли ! Тільки при Порошенку вся ця шваль сиділа або під плінтусом , або в кацапендрії . І кацапи вигрібали нові санкції кожного місяця . До фанатів слуги сватів це не доходить ? Такі ж дурнуваті , як земоніка !
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Дайте цьому хєровому куму хочь за "бубенці" потриматись!!!
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Мені тут тисячник подзвонив, просив переказати, що в нього робота підвернулась. Ну, щоб його не чекали, коротше. т/ф він загубив, а оператора поміняв. Гарного настрою Лєксєїчу побажав і зв'язок обірвавсь В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 6715
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ТАКОЕ впечатление, что у порохоботов одна извилина, и та короткая, ОКАЗЫВАЕТСЯ, что при Порошенку - Медведчук был ниже плинтуса, только ВОТ вопрос?, а как он вылез с под плинтуса и оказался ЧЛЕНОМ минских переговоров. А как Порошенко с Ахметовым замутили роттердам +++++!, ПОСЛЕ чего стали поднимать тарифы на ГАЗ и Электричество ДЛЯ жителей Украины. И.Т.Д.
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Медведчука на всегда на нары! ненавижу его!
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Який ти молодець! Знайшов клавішу Caps lock? В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 700
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Медведчук работает на врага!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Вот я ни как не могу понять, зачем держат в Раде этого медведчука, который является кумом путина. Мне кажется, что это всё специально так устроено, чтоб он все секреты, планы, и т.д и т.п сливал путину.
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Заберите у кума Путина все каналы в Украине!
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агентура врага должна сидеть в тюрьме, а не в Раде Украины.
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