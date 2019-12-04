 В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Гітлянська зазначила, що СБУ поки не може сказати, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

"Це проводяться не обшуки, а інші слідчі дії", - зазначила вона.

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