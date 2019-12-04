 В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.
Гітлянська зазначила, що СБУ поки не може сказати, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.
"Це проводяться не обшуки, а інші слідчі дії", - зазначила вона.
https://youtu.be/jkCYH9Yhbjo
Невже кипітильник в дупу та вутюг на спиняру?
чай дегустируют из самовара...с пряниками тульскими
Через годину спростують.
Старий гебешний стукачок
...
Одним словом - додрочився соціалонаніст Ківа 🈂
Генпрокурора --Портнов.
кто то посмел подслушивать мертветчука - а это безопасность государства и зе-сопли.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.