 Суд заарештував без права застави Семенова - другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради Соболєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила прессекретарка київської прокуратури Надія Максимець.
"За клопотанням столичної прокуратури, другого підозрюваного в убивстві 3-річного хлопчика також заарештовано на 2 місяці без права на заставу", - заявила вона.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.
Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.
2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?
Семье искренние соболезнования.
а хлопців шкода!!! Треба випустити на поруки, довчити, як треба, і відправити з "невиполнимой миссией" в парашу!!!
Такий снайпер як змальовують підозрюваного промахнутися би просто не зміг та і не стріляв би під таким гострим кутом.Я на 99 відсотків впевнений що знайшли козлів відпущення та ще і із нагородами Порошенка.