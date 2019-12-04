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Все про:замовне вбивство (60) Вячеслав Соболєв (7) запобіжний захід (71) Семенов Олексій (1)

 Суд заарештував без права застави Семенова - другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради Соболєва

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва - Олексію Семенову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила прессекретарка київської прокуратури Надія Максимець.

"За клопотанням столичної прокуратури, другого підозрюваного в убивстві 3-річного хлопчика також заарештовано на 2 місяці без права на заставу", - заявила вона.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163427
 
 
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А Трубу никто не арестовал...
Семье искренние соболезнования.
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Семья российских коллаборантов виновата в гибели украинских деток.
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Надеюсь, героя украины, которому порошенко лично вручал высшую награду, кто нибудь возьмет на поруки? Где тот найем,сюмар, кличко и прочие уважаемые люди?
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Ваша звезда тоже сажала Героев Украины. Память у вас односторонняя.
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Трирічного мальчика вже не повернути...…………….,
а хлопців шкода!!! Треба випустити на поруки, довчити, як треба, і відправити з "невиполнимой миссией" в парашу!!!
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Цікаво що такі професіонали промазали,це не вірогідно тим більше що куля попала в переднье бокове вікно а на заднім сидіні постраждала дитина.
Такий снайпер як змальовують підозрюваного промахнутися би просто не зміг та і не стріляв би під таким гострим кутом.Я на 99 відсотків впевнений що знайшли козлів відпущення та ще і із нагородами Порошенка.
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