 Нова Державна митна служба почне роботу 8 грудня

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.
"З 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань державної митної справи", - сказано в повідомленні.
Рішення Кабінету міністрів дає можливість знову Митній службі та її територіальним органам почати повноцінну роботу, зазначили в пресслужбі.
"Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової Митниці, це дозволить більш ефективно трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проєкти, суттєво змінити кадровий склад. Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався впроджовж довгих років, і перекрити потоки контрабанди в країну", - зазначив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.
Я общался со знакомым таможенником, Нефьодов может и асс в Прозорро и прочей ИТ, но полный ноль в таможенной кухне. За полгода ничего не поменялось. Он приезжает, Зеля приезжал, потом они уехали, им помахали ручкой и все остается как есть, даже жалобы на чертей Баканову не помогают, таможнями продолжают управлять люди на местах.... Мало того может даже стало хуже от их непрофессиональных решений, например Обьединили в одно управление три таможни Типа Киевскую областную, Житомирскую и Волынскую, могу ошибится в названии какой-то территориально, но то что обьединили такие расстояния это точно...Люди на местах верещать от такого дебильного решения, не понимают как можно коммуникации и бюрокртаическую работу теперь делать... и тд...