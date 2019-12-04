EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  6354  105
Все про:діти (1744) замовне вбивство (60) Вячеслав Соболєв (7)

 "Повертаюся і бачу, що в моєї дитини немає половини голови", - дружина Соболєва розповіла подробиці вбивства сина

Дружина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва розповіла жахливі подробиці вбивства їхнього трирічного сина. Обстріл машини стався дорогою в магазин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112-Україна", про це вона заявила під час брифінгу після засідання суду, де обирали запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини.

Мати вбитого хлопчика розповіла, що того дня вони їхали купувати для собаки будку.

"Ти з сім'єю сідаєш в машину, йде твій маленький синочок, несе малюнок, йде за ним моя дочка, якій 10 років, сідають у машину, і коли мій синок говорить:"Мамочко, а куди ми далі їдемо? "А я кажу: "Додому ми їдемо". А тато каже:"Ні, ми поїдемо, собаці будку купимо, щоб не замерзла", - розповіла дружина Соболєва.

Після цього вона почула постріл і попросила чоловіка їхати швидше. Згодом вона помітила, що куля потрапила в голову їхнього сина.

Також дивіться: "Дешево, сердито і доступно", - Артем Шевченко про зброю, використану під час замаху на депутата Київської облради Соболєва. ФОТО

"Цей постріл ... Я розумію, що це постріл, я кажу чоловікові:"Швидко, натискай на газ". Я дивлюся - він живий. Але в ту хвилину я повертаюся, я бачу, що у моєї дитини немає половини голови. І мізки я збирала своїми ручками", - продовжила вона.

Жінка благає, щоб "дорослі розбиралися між собою" і берегли дітей.

"Досить вбивств, хоча б діток. Розбирайтесь дорослі між собою, своїми проблемами. Дітки нехай живуть, нехай живуть наші янголята, кожна ваша сім'я, кожен один одного бережіть, бережіть свої сім'ї і бережіть своїх дітей. А мій синочок до нас повернеться", - сказала вона.

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163424
 
   
 Топ коментарі
 
якби правильно чи не правильно не горювала мати, яким би покидьком був чи не був батько, а дитинка є дитинка - вона ні в чому не винна. тому земля пухом цьому малюку
 показати весь коментар
 
Очень трогательно. Особенно про собирание мозгов сыночка своими ручками.

Только вчера было фото карабина с глушителем. Никакого выстрела эта замечательная тетка слышать не могла.
И, скорее всего, вся эта душещипательная история о том, как по машине разлетаются мозги сыночки, а заботливая мама их ловит ручками (заметьте - своими собственными, что явно для нее очень необычно) и запихивает назад в сыночка - игра на публику.
 показати весь коментар
 
Поддерживаю маму в отношении ребенка, но хочу сказать свои 5 копеек:
-Мамули!!! Если папа "серьезный чиновник" или бандит, не ленитесь ездить с детками на другой машине.........
-Уговаривайте папу не воровать и не безпредельничать......
-А, лучше, не выходите замуж за "мажоров"....
-Знаю, что это плохо, но Бог..., он все видит(((((((
Малыша искренне жалко... Он не был ни в чем виновен((((((((((
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Мне наплевать на Соболева. Вы хотите жить в Европе? Так вот, в Европе или в США тот кто открывает огонь в центре города, расстреливается как бешенная собака без скидок на его мотивы.
 показати весь коментар
 
Т.е. ты уже вынес приговор. Ну молодец чо.
А вчера говорил "следствие покажет", "общественность не даст сфабриковать дело".

Беременные бабы менее впечатлительны, чем ты.
 показати весь коментар
 
 
Официально было сообщено, что ребёнок умер по пути в больничку, т.е. в скорой-какие"нет полголовы" и "мозги собирала".пацанчика,конечно, жалко-земля ему пухом.
 показати весь коментар
 
 
вони данєцкі утирки-всі наркомани,жесть просто,яка шваль розлізлась по Україні,п-ц
 показати весь коментар
 
Жесть. На этом сайте одни психически больные.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору